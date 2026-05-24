En toda España podemos encontrar infinidad de destinos para visitar, lo que hace que siempre sea un buen momento para hacer una escapada a conocer todos esos rincones que conforman nuestro país y que tienen mucho que ofrecer.

En el incalculable patrimonio nacional podemos encontrar desde pequeños pueblos a grandes ciudades, con opciones tanto para quienes quieren estar cerca del mar como para aquellos que prefieren la montaña.

En esta ocasión tenemos que hablar de una villa medieval perfecta para una escapada en España que podemos encontrar en la provincia de Salamanca, concretamente en la comarca de Sierra de Francia.

Allí está La Alberca, que fue el primer pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico del país, en el año 1940, por su casco urbano. Actualmente denominado Bien de Interés Cultural de España, es un lugar que parece detenido en el tiempo, por lo que visitarlo supone una gran oportunidad para viajar al pasado.

Un pueblo perfecto para una escapada

La Alberca es uno de esos pueblos en los que queda muy clara la arquitectura característica del municipio, en este caso con casas de entramado de madera sobre base de piedra, con plantas superiores que sobresalen. La mayoría de las estructuras conservadas datan de los siglos XVI y XVII.

A ello se suman sus calles entramadas, una Plaza Mayor porticada que merece mucho la pena visitar y la presencia de escudos nobiliarios en muchas de las fachadas que dejan clara la esencia histórica de este bonito pueblo, en el que no faltan flores en sus balcones.

Más allá de su historia y carácter medieval, La Alberca destaca por su rica gastronomía, por lo que todo visitante debe aprovechar la oportunidad para disfrutar de platos locales en los que destacan especialmente la carne, los embutidos, el hornazo y dulces como las perrunillas.

Tampoco hay que olvidarse de su espectacular entorno, pues este municipio es parte del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, un espacio protegido de gran valor ecológico en el que conviven bosques de castaños centenarios, robledales húmedos y pinares.

Su entorno lleva a que se pueda disfrutar de un gran paraje natural a través de sus distintos miradores, sin olvidar la posibilidad de poder disfrutar de diferentes rutas de senderismo cercanas para meterse de lleno en la naturaleza y sus bonitos paisajes.

Qué ver en La Alberca

La Alberca es un pueblo con costumbres muy arraigadas, cuyo centro neurálgico es la Plaza Mayor, rodeada de soportales y situada ligeramente en cuesta. En el centro de la plaza está una fuente y un bonito cruceiro del siglo XVIII con símbolos de la Pasión, y en la cruz, la Virgen a uno de los lados y Cristo en el otro.

Destaca especialmente el edificio en el que se encontraba el antiguo Hospital de Peregrinos y el edificio en el que se encuentra el Ayuntamiento de La Alberca. Tampoco faltan bares con terrazas para poder relajarse tomando algo en medio de la visita a este pueblo

La Alberca es un municipio y localidad española de la provincia de Salamanca. E.E.

Muy cerca de la plaza se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edificada en el siglo XVIII, en la que destaca especialmente un púlpito de granito del siglo XVI. En su interior se celebra otra tradición del pueblo que se ha mantenido con el paso de los siglos.

Hablamos de la Loa, un auto sacramental que es considerado uno de los más antiguos de España, que se realiza en este pueblo desde la época medieval y en la que se escenifica la victoria del bien sobre el mal.

En uno de los muros de la iglesia se encuentra un rincón dedicado a las ánimas en un nicho enrejado con calaveras. Actualmente, La Alberca está muy enfocada al turismo, lo que hace que haya numerosas tiendas con productos típicos.

Más allá de poder disfrutar paseando por las callejuelas empedradas repletas de casas construidas a base de piedra, existen varios lugares de interés que merecen la pena visitar, más allá de los ya comentados, entre los que se encuentran las ermitas de La Alberca.

En el casco viejo se encuentran tres pequeñas ermitas, que son: la Ermita de San Antonio, la Ermita de San Blas y la Ermita del Humilladero. Esta última se encuentra dentro del propio casco histórico, mientras que para visitar las otras dos es necesario caminar un poco más.

Continuando con el recorrido, se puede encontrar, junto al río, el puente del Arroyo, un bonito puente de piedra situado junto a unas casas tradicionales albercanas que lo convierten en un escenario ideal para hacer una fotografía digna de postal.

Una de las grandes curiosidades de La Alberca tiene que ver con el marrano de San Antón, una escultura de piedra de un cerdo. Esta conmemora una de las tradiciones más arraigadas del pueblo, en la que un cerdo que se mueve libremente por las calles es criado por todos los vecinos.

Lo hace desde el 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, hasta el 17 de enero, San Antón. Esto implica que, si visitas el pueblo durante esos meses del año, podrás encontrar al marrano en cualquier rincón.

Finalmente, recordar que, al encontrarse en un paraje natural espectacular, muy cerca del pueblo, se puede disfrutar de rutas de senderismo como la que lleva a La Torrita, una escultura natural de piedra que se alza sobre un bonito paraje.