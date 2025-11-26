Incluso con el increíble movimiento social que ha supuesto la saga de Frozen, en Disneyland París sólo había un pequeño espectáculo, bastante simple en todas sus acepciones, de lo que es uno de los iconos más importantes de la factoría Disney.

Pero los responsables del parque son conscientes desde hace tiempo que la gente quiere más Anna, Elsa o Olaf y que buscaban desesperadamente un lugar en el mundo donde vivir un trocito del Reino de Arendelle.

Así que se ha puesto manos a la obra y en unos meses, concretamente el 29 de marzo, abrirán uno de los mundos mágicos más esperados por los fans de Disney y de sus parques de atracciones: World of Frozen.

World of Frozen en Disneyland Paris. E. E.

Se trata de la ampliación más ambiciosa del famoso parque de París desde que abrió sus puertas en 1992 y ha supuesto una inversión de más de 2.000 millones de euros. Además, esta ampliación redefine la forma de visitar la instalación ya que hay que tener en cuenta que Walt Disney Studios se agranda para convertirse en Disney Adventure World ofreciendo la experiencia inmersiva definitiva para toda la familia.​

La nueva tierra temática transporta literalmente al visitante al universo de Frozen, con una recreación a escala real del Reino de Arendelle en la que se puede ver la imponente Montaña del Norte de 36 metros y el Palacio de Hielo de Elsa dominando un escenario en el que la arquitectura nórdica, el paisajismo y los detalles artesanales evocan sin concesiones el espíritu de la famosa película.

El Reino de Arendelle en Disneyland Paris. E. E.

La atracción estrella será Frozen Ever After, que propone un viaje musical en barco junto a Elsa, Anna, Olaf y otros personajes, utilizando tecnología punta en animatrónica, proyecciones y efectos especiales, y además de los personajes en carne y hueso podremos disfrutar de un Olaf robótico, capaz de interactuar con el público como nunca antes se había visto.

La llegada de Frozen a París bien se merece un espectáculo que será "A Celebration in Arendelle", con navegación de barcos vikingos incluida y una música galardonada entre la que no faltará el famosísimo Let It Go, un lema para muchas generaciones.

La atracción más importante del mundo de Frozen en Disneyland Paris. E. E.

Nordic Crowns Tavern en World of Frozen de París. E. E.

El gran restaurante de este mágico mundo será Nordic Crowns Tavern, que permite crear platos personalizados de estilo nórdico, adaptados a diversos gustos y teniendo en cuenta todo tipo de necesidades y alergias alimenticias.

Las compras se concentrarán en Arendelle Boutique y Fjord View Shop donde se ofrecerán productos exclusivos y experiencias interactivas mientras buscamos el nuevo objeto del deseo más frío de Disney. Entre ellos, un innovador muñeco Rúna, un bebé troll robotizado.​

Más mundos

En marzo de 2026, World of Frozen se unirá en Disney Adventure World a otros dos mundos inmersivos que ya han demostrado los niveles de magia y adrenalina que se pueden alcanzar. Serían Worlds of Pixar con los universos de Toy Story, Ratatouille o Cars, y Marvel Avengers Campus, donde vivir aventuras de superhéroes.

Adventure World en Disneyland Paris. E. E.

Además, se está trabajando ahora mismo en otro mundo mágico, Lion King Area, donde revivir la sabana africana y recordar las aventuras de otro de los personajes más queridos de las películas de Disney, el rey León.

Cuando todas las obras acaben habrá una nueva gran avenida, Adventure Way, que alberga la atracción de Enredados y una vasta oferta gastronómica, incluyendo el elegante The Regal View Restaurant & Lounge, donde se podrá compartir mesa con princesas Disney.​

Otro de los puntos de atracción de esta parte del parque será Adventure Bay, un lago de tres hectáreas que será el escenario del espectáculo nocturno Disney Cascade of Lights, que combina drones aéreos y acuáticos, efectos de agua y pirotecnia en una coreografía tecnológica única, acompañada de una orquesta de 90 músicos.​