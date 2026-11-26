Durante generaciones, los Quintana de Labastida cultivaron viñas y elaboraron vino sin una bodega propia a la que volver. Cuando Alain Quintana, de la duodécima generación, quiso retomar la elaboración, tampoco tenía dónde hacerlo. Los hermanos Antonio e Ignacio Mitarte, de otra familia bodeguera de la villa, le abrieron sus instalaciones y le ofrecieron su experiencia sin pedir nada a cambio.

Esa generosidad dice mucho de una Rioja Alavesa que no suele ocupar las grandes campañas. Es la de quienes se juegan el futuro parcela a parcela. A veces se la reduce a la etiqueta "vino de garaje", que describe la escala pero no lo esencial. Importa menos cuántas botellas salen que lo que cuenta cada una.

Empezar sin casa

La historia de los Quintana tiene algo de novela de mudanzas. En 1949 la familia heredó una pequeña bodega en El Otero. Quedó abandonada cuando la cooperativa de Labastida abrió en 1964. La relación de los Quintana con la viña se remonta a 1613 y suma más de doce generaciones. En 2017, Alain decidió recuperar la elaboración.

Alain Quintana .

Hoy trabaja una propiedad pequeña, sin herbicidas y con un manejo cuidadoso del suelo y de la vegetación. Elabora con las variedades tradicionales de Rioja: tempranillo, garnacha, graciano, mazuelo y viura. Hace tintos, blancos y rosados. Entre ellos destaca un rosado reserva de garnacha y tempranillo a partes iguales, el vino más original de su gama.

Dos viñas, tres kilómetros

En Laguardia, Alfonso García de Olano y su pareja, Cristina, dirigen Guardianes del Reyno, un proyecto que busca dar valor al viñedo viejo y hacer vinos con personalidad. Todo parte de dos viñas separadas por apenas tres kilómetros, en la zona media del municipio. Carraelciego se plantó en 1940, y Carralogroño, en 1979. Aunque casi se ven una desde la otra, no dan el mismo vino.

Alfonso García de Olano y Cristina Guardianes del Reyno

La elaboración es poco intervencionista. Despalillan casi toda la uva y la dejan fermentar de forma espontánea en depósitos pequeños. El vino pasa a barricas de roble francés de 500 litros, donde hace la maloláctica. El ensamblaje se decide catando barrica a barrica. No se trata de maquillar la diferencia entre las viñas, sino de dejar que se note.

Del cine a la viña

La trayectoria de Koldo Eguren, quinta generación de los Eguren Kertudo, es la menos lineal de las tres. De niño veía a su abuelo cuidar las viñas. Más tarde trabajó y estudió en sitios tan distintos como Berlín o Corea del Sur.

En California, mientras trabajaba en producción audiovisual, empezó a plantearse volver. "El run run del vino siempre estuvo en mi mente", explica. "Desde Los Ángeles pensaba en cómo darle valor a nuestra zona. Levantas la vista y miras con cariño esas viñas de casi 100 años".

Esa mirada de fuera dio lugar a Ukan Winery en 2018, en Laguardia, con un equipo joven y Bequer Prieto como asesor técnico. El lema de la casa cabe en cuatro palabras: "Un paisaje. Un vino".

Koldo Eguren UKAN

Nueve hectáreas, dos vinos

Ukan trabaja nueve hectáreas de tempranillo repartidas por Laguardia, Elvillar, Elciego y Lapuebla de Labarca. Las viñas tienen una edad media de entre 50 y 60 años. Se vendimian a mano, en cajas de 15 kilos, y cada parcela se vinifica por separado. Se mantiene la maceración carbónica, tan propia de la zona.

La producción se concentra en dos botellas. UKAN, el icono, sale de tres viñas viejas de Laguardia, y la añada 2020 se vende a 40,50 euros. Senderos de Ukan, su hermano pequeño, reúne uvas de varios pueblos con mínima intervención. De la añada 2020 hay 22.000 botellas, a 20,50 euros. "Es un vino muy fino al que no hace falta ponerle un mantel", dice Eguren.

Sobre el estilo de la casa, añade: "Son vinos entre el Rioja clásico y los vinos muy modernos que se hacen ahora. Intentamos combinar lo mejor de ambos sin estridencias".

Lo que une a los tres

Los tres empiezan por el campo, mucho antes de entrar en la bodega. Eligen parcelas y vendimian a mano. Se apoyan en cepas con décadas de historia. A esta escala se conoce cada viña casi como a una persona. De ahí sale una ventaja que las grandes bodegas tienen más difícil: trasladar a la botella las diferencias entre dos laderas vecinas.

Trabajo en bodega durante vendimia UKAN

También se parecen en que cada uno ha empezado por un lado distinto. Alain volvió a elaborar sin tener bodega. Alfonso y Cristina apostaron por dos viñas viejas. Koldo regresó de California a recoger una herencia y reinterpretarla.

Las 22.000 botellas de Senderos de Ukan dan una idea de la escala: pequeña para el mercado, pero suficiente para entrar en un restaurante o convertirse en un regalo.

Hacerse un hueco no depende de hacer más, sino de decir algo propio con poco. Quizá por eso algunas de las historias más interesantes de Rioja Alavesa nazcan en sus bodegas más pequeñas.