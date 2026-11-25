Hay almuerzos que requieren hacer un hueco en la agenda. El de Bar Mistela Chamartín puede empezar con un bocadillo de tortilla de patata, longaniza y alioli, seguir con aceitunas y cacahuetes y terminar con un café mientras uno calcula a qué hora volverá a tener hambre.

El esmorzaret tiene un lugar destacado en este bar de la calle Manuel de Falla, 5, con el que el grupo valenciano Gastroadictos ha aterrizado en Madrid. Abierto en septiembre, es su primer proyecto fuera de la Comunidad Valenciana y trae unas cuantas costumbres que merecen el viaje, aunque en este caso baste con acercarse a Chamartín.

La jornada continúa entre gildas, boquerones en vinagre, buñuelos cremosos de bacalao y una paloma de ensaladilla rusa con ventresca. También hay brasas y arroces elaborados con el grano de Molino Roca, cultivado en l’Albufera, desde la paella valenciana hasta el de cocochas de bacalao y coliflor.

La terraza de Bar Mistela Chamartin Grupo Gastroadictos

Para el postre queda una torrija de fartón a la brasa con crema pastelera de horchata. Todo sucede en un local de más de 400 metros cuadrados diseñado junto a DStudio, donde una gran barra organiza el espacio y las botellas de mistela se han convertido en lámparas. Valencia aparece en el plato, pero también al levantar la vista.

En Bar Mistela Chamartín, la selección de vinos está en manos de Néstor Vaccaro, director de Restauración y cofundador de Gastroadictos, el grupo al que pertenece el restaurante.

Su criterio deja espacio al arraigo y al descubrimiento, con botellas capaces de despertar preguntas y de entrar en la conversación de la mesa. Entre sus elegidas está La Pebrella, de Celler del Roure, que devuelve el recorrido a tierras valencianas.

Montadito Bar Mistela Chamartín Grupo Gastroadictos

“Al final, ese es el espíritu de lo que buscamos en los bares: disfrutar, compartir y descubrir, y creo que estos vinos representan muy bien esa filosofía”, explica.

Otra mirada al vino valenciano

“Me gusta, especialmente, porque es un vino valenciano que mira al territorio con una perspectiva diferente”, cuenta Vaccaro. “Tiene nuestras raíces y variedades autóctonas y busca entender el vino desde la frescura y la personalidad. Para mí es una manera de llevar Valencia hasta Madrid, pero sin caer en tópicos”.

Detrás de la botella está Celler del Roure, la bodega de Pablo Calatayud en Moixent, uno de los nombres que han contribuido a recuperar el patrimonio vitícola valenciano.

Néstor Vaccaro, con su vino recomendado Grupo Gastroadictos

La Pebrella inauguró su colección Ferrero i Senís, un homenaje a dos miembros fundamentales del equipo y, por extensión, a quienes cuidan las viñas y los vinos sin ocupar habitualmente el primer plano. La elección del nombre permite contar también esa parte de la bodega que pocas veces llega a la etiqueta.

Sus protagonistas son la arcos y la forcallà, dos variedades tradicionales que fueron perdiendo terreno durante el siglo XX, cuando el mercado del granel favorecía uvas capaces de aportar más color y graduación. Su maduración tardía tampoco ayudaba.

Hoy, aquellas características permiten explorar tintos de menor contundencia, con finura y una expresión diferente del paisaje mediterráneo. La Pebrella nace precisamente de dos parcelas de suelos muy calcáreos, con distintas proporciones de arena y arcilla.

Vista de un reservado de Bar Mistela Chamartin Grupo Gastroadictos

La elaboración continúa ese diálogo con el pasado. Las uvas fermentan con racimo entero en los antiguos lagares de piedra de la bodega y el vino se cría en tinajas de barro, con una parte en damajuanas de vidrio.

El resultado se mueve en el terreno de la fruta delicada, las notas florales y especiadas y una textura fina. Su precio en tiendas ronda los 33 euros, una orientación para quien quiera seguir explorando la botella en casa.

En Bar Mistela, su presencia prolonga la conexión valenciana de la cocina y ofrece una buena ocasión para conocer estas dos uvas. Néstor lo tiene claro cuando explica su criterio de elección. “Es un vino distinto, pero tiene algo que para mí es fundamental: personalidad”.

La próxima vez que alguien pida un vino valenciano en este bar de Chamartín, habrá bastante que contar antes de servir la primera copa.