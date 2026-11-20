Una copa de vino puede contar muchas cosas sobre el lugar del que procede, pero recorrer los viñedos donde nace permite entenderlas de otra manera.

En Cataluña, esa experiencia puede comenzar frente al Mediterráneo, continuar entre cooperativas modernistas y terminar en las pronunciadas pendientes del Priorat o los paisajes agrícolas de la Terra Alta.

Nueve territorios con nueve identidades vitivinícolas con la invitación a descubrir que detrás de cada botella hay también una historia, una cultura gastronómica y una forma de entender el paisaje.

El Paraje Natural de la Serra de l’Albera donde se encuentran los viñedos de Celler Mas Llunes. E.E

Con este propósito, la Agència Catalana de Turisme, junto a los patronatos de turismo de las cuatro diputaciones catalanas, ha impulsado las Rutas del Vino de Catalunya.

Una red que agrupa nueve itinerarios, ocho ya existentes y una nueva propuesta conjunta para la DOC Priorat y la DO Montsant. El objetivo es ampliar la mirada sobre el enoturismo y ofrecer experiencias que vayan más allá de las visitas a bodegas y las catas.

1. DO Alella

A pocos kilómetros de Barcelona, entre el Maresme, el Vallès Oriental y el Barcelonès, la Pansa blanca protagoniza vinos frescos y minerales. La ruta combina catas con quesos en Celler Can Roda, pícnics entre viñedos en Bouquet d'Alella y visitas teatralizadas a una antigua bodega romana en Vallmora.

Los viñedos se funden con el Mediteráneo en las Rutas del Vino de Catalunya a su paso por Alella. Rutas del Vino de Catalunya

2. Trepat

Esta comarca, a los pies de las Montañas de Prades, tiene en el Trepat su variedad distintiva. El recorrido permite conocer bodegas familiares y cooperativas modernistas, como la Agrícola de Barberà de la Conca, obra de Cèsar Martinell. Montblanc, los embutidos, la trufa y los carquiñolis completan la escapada.

3. DO Empordà

La tramontana y el Mediterráneo marcan el carácter de los vinos de Garnacha, Cariñena y Macabeo. Las catas en Perelada y Mas Llunes conviven con rutas por los caminos de piedra seca del Cap de Creus y visitas a Sant Pere de Rodes. En la mesa esperan las anchoas de l'Escala y el arroz de Pals.

La cocina de mar y montaña típica de la región acompaña a vinos con el carácter imprimido de la Tramontana. Rutas del Vino de Catalunya

4. Lleida

Con viñedos repartidos por ocho comarcas y siete subzonas en la DO Costers del Segre a altitudes de entre 200 y más de 1.000 metros, esta ruta ofrece una gran diversidad de vinos. La Vinya dels Artistes, los desayunos a la brasa de Celler Matallonga y los recorridos en bicicleta por Raimat son algunas de sus propuestas.

5. Penedès

Con unas 80 bodegas visitables y más de 100 experiencias, es uno de los grandes destinos enoturísticos catalanes. El Xarel·lo, el Macabeo y la Parellada son protagonistas de sus vinos y espumosos. Entre sus visitas destacan Codorníu, los recorridos en bicicleta eléctrica de Albet i Noya y el VINSEUM de Vilafranca del Penedès.

Una cata entre viñedos en el Penedès. Rutas del Vino de Catalunya

6. DO Pla de Bages

A los pies de Montserrat, esta comarca ha recuperado su tradición vitivinícola y reivindica el Picapoll, variedad blanca autóctona. Sus antiguas tinas de piedra seca, los brunches entre viñedos de Abadal y las rutas por la Vall del Flequer muestran otra manera de acercarse al vino.

7. DOC Priorat y DO Montsant

La Garnacha y la Cariñena son las uvas del Montsant. Rutas del Vino de Catalunya

Viñas viejas, bancales y pendientes pronunciadas definen este territorio ligado históricamente a los monjes cartujos de Escaladei. Garnacha y Cariñena dan personalidad a sus vinos. La ruta incluye visitas teatralizadas en Falset Marçà, recorridos en bicicleta eléctrica y catas al atardecer con observación astronómica.

8. DO Tarragona

La tradición vinícola de la antigua Tarraco sigue presente en esta ruta, donde destaca el Macabeo. La Vinícola de Nulles, una de las catedrales modernistas del vino, es una parada destacada. También hay catas con maridaje y actividades que combinan kayak por el Ebro y gastronomía. Los calçots con romesco y las avellanas de Reus completan la propuesta.

Un vino con vistas al Anfiteatro romano de Tarragona. Rutas del Vino de Catalunya

9. DO Terra Alta

En el suroeste catalán, entre olivos, almendros y viñedos, esta variedad encuentra uno de sus territorios más representativos. Las catedrales del vino de Gandesa y El Pinell de Brai, los desayunos de payés y experiencias como Vins & Brasa, de Altavins, permiten descubrir una comarca donde la clotxa y el aceite DOP Terra Alta también tienen mucho que contar.

Mucho más que una cata

Las nueve rutas ponen de manifiesto que el vino es una puerta de entrada a la cultura de cada territorio. Las bodegas, pero también los productores, los restaurantes, el patrimonio y los paisajes forman parte de una oferta que puede disfrutarse durante todo el año. Una invitación a viajar sin prisas y descubrir Cataluña copa a copa, pero también plato a plato.