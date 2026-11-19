Recibir más turistas no siempre significa ganar más dinero. Las bodegas han profesionalizado sus visitas y multiplicado sus experiencias, pero conocer cuánto aporta realmente cada visitante a su cuenta de resultados sigue siendo una asignatura pendiente. La rentabilidad ya no se mide únicamente en número de reservas, sino también en ingresos, márgenes, ventas y fidelización.

"El número de visitantes mide la capacidad de atracción de una bodega. Es un dato útil, pero no dice qué valor deja esa actividad en la cuenta de resultados". Así lo explica Manuel Romero, CEO de Dinamiza Asesores, consultora especializada en turismo y territorio, que considera que el sector ha llegado a un punto de inflexión.

Para conocer la rentabilidad real del enoturismo, Romero propone medir cuatro indicadores: los ingresos por visitante, incluyendo visitas, tienda, restauración y eventos; el margen de cada servicio una vez descontados los costes; la conversión en ventas y la compra posterior.

Lanzarote ha convertido su Geria en un destino enoturístico. E.E

"Dos bodegas con las mismas visitas pueden tener resultados muy distintos según el precio de sus experiencias, lo que el visitante compra en la tienda, lo que vuelve a comprar después y lo que cuesta atenderlo". explica Romero.

De la visita a la venta

Uno de los principales retos está en conseguir que la relación comercial no termine cuando el turista abandona la bodega. Entre las estrategias que propone figura recoger los datos de los visitantes y enviarles las notas de cata, informarles de nuevas añadas o aplicarles descuentos. También considera fundamental conectar el enoturismo con la tienda online.

El seguimiento posterior, las recomendaciones de los vinos probados durante la experiencia y la creación de clubes de socios con ventajas exclusivas son otras herramientas para fomentar la recompra. "La persona que guía la visita es el mejor vendedor que tiene la bodega", afirma Romero, que también defiende formar a estos profesionales en hospitalidad, venta y captación de clientes.

Un paseo por el viñedo y posterior cata de vinos es una de las experiencias más ofrecidas por las bodegas. E.E

"Si la mayoría de los visitantes son extranjeros de paso, la recompra tiene menos recorrido y conviene concentrarse en el gasto del día"; en cambio, en las bodegas con visitantes de proximidad, la relación posterior ofrece mayores posibilidades comerciales.

El problema de los costes

"Lo que casi ninguna bodega tiene separado es cuánto le cuesta atender a un visitante, porque su contabilidad se diseñó para producir y vender vino, y el enoturismo llegó después", explica Romero. Sabe que imputar los salarios del equipo, las botellas abiertas durante las catas o la amortización de los edificios sigue siendo una decisión de gestión pendiente en muchas empresas.

No disponer de una cuenta de resultados específica para el enoturismo, invertir sin estudiar el retorno, fijar precios sin calcular los costes de cada servicio y no establecer objetivos ni indicadores, son otros errores habituales que identifica la consultora.

El enoturismo debe entenderse como una unidad de negocio en la bodega. E.E

Romero también advierte de que el enoturismo continúa entendiéndose en ocasiones como una herramienta de marketing y no como una unidad de negocio. "El problema es que ese valor no se puede presupuestar", indica. Ambas funciones son compatibles, siempre que la bodega conozca cuánto cuesta cada experiencia y qué aporta al conjunto de la actividad.

Crecer en valor

A lo largo de estos años la consultora también se ha encontrado problemas de dependencia de una sola persona, equipos inestables, demanda concentrada en fines de semana y una comercialización limitada.

"Se depende de la reserva directa y se trabaja poco con agencias, receptivos y empresas, sin una política de precios por canal", señala Romero. También reclama una mayor colaboración con el territorio: "El visitante no viene solo a una bodega: come, duerme y compra en el territorio".

Las bodegas que han conseguido hacer rentable esta actividad, explica, "conocen el margen de cada servicio y han decidido su combinación de visitas, experiencias, tienda, restauración y eventos sabiendo qué aporta cada uno al resultado y qué aporta a la imagen".

Con este diagnóstico, Enoturismo Rentable, ha sido creado como una propuesta de consultoría que trabaja cuatro áreas: estrategia y números, captación y reservas, diseño de experiencias con valor añadido, y conversión y fidelización. Incorpora además Wine Tourism Score, una metodología que analiza más de 250 elementos de gestión y desempeño económico, así como un autodiagnóstico gratuito de 20 preguntas.

El objetivo es cambiar la forma de medir el éxito de esta actividad. "El gran desafío es pasar de crecer en visitantes a crecer en valor", concluye Romero.