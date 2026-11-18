Elegir el vino cuando vamos a comer pasta parece una decisión sencilla, hasta que nos detenemos en lo que lleva el plato.

El tomate no viene solo, sino con parmesano y un toque picante. Las cigalas tampoco, porque hay un fondo concentrado y una salsa cremosa que cambian la receta. Son los detalles que Jordi Cruz y Gianni Pinto tienen en cuenta al proponer qué botella abrir con sus elaboraciones.

Los dos cocineros compartieron recientemente fogones en Noi, el restaurante de Pinto en Madrid, en un cuatro manos organizado por Garofalo con motivo del Día Mundial de la Pasta.

4 manos Día Mundial de la Pasta Garofalo

El encuentro nos da pie a preguntarles por sus maridajes y los motivos de cada elección. Cruz recomienda un godello del Bierzo para sus fusilloni con tomate, parmesano y albahaca. Pinto escoge un blanco de Apulia, su tierra, para unos spaghetti con cigalas.

Los dos buscan frescura, pero también un vino que acompañe la cremosidad y la intensidad de sus platos sin quedarse atrás.

Cruz elige un godello berciano

Tomate, Parmigiano Reggiano y albahaca. La receta de Jordi Cruz reúne tres ingredientes que se entienden bien, pero les da su espacio antes de juntarlos.

El tomate se cocina hasta concentrar su sabor, con un poco de aceite picante de cayena; el parmesano se convierte en una salsa con caldo de pollo y un toque de limón; y la albahaca se incorpora al final, en hojas, aceite o triturada.

Los fusilloni terminan de cocinarse en la sartén con el tomate. Después llegan la salsa de queso y la albahaca, componiendo un plato con los colores de la bandera italiana.

Una receta reconocible, pero con suficientes matices como para no escoger el vino pensando únicamente en el tomate.

Jordi Cruz Fusilloni Garofalo Tricolore Garofalo

"Para este plato elegiría un godello del Bierzo, un vino blanco con personalidad, frescura y una buena estructura, capaz de acompañar los tres ingredientes protagonistas sin restarles protagonismo", explica Cruz.

El chef busca que la botella atienda a lo que sucede en cada bocado. "Su acidez equilibra la intensidad y el ligero punto picante del tomate, mientras que su volumen en boca armoniza con la cremosidad y el carácter del Parmigiano Reggiano", asegura.

También tiene en cuenta la albahaca: "Además, sus notas frutales y minerales combinan muy bien con la frescura aromática de la albahaca".

Cruz no señala una etiqueta concreta. Su recomendación deja margen para elegir entre bodegas, con una idea del perfil que busca. Un godello berciano fresco, pero con presencia suficiente para acompañar la parte más cremosa del plato. No se trata solo de refrescar entre bocados; el queso también cuenta en esa elección.

Pinto regresa a su tierra

La elección de Gianni Pinto tiene, además, algo de afectivo. Para sus spaghetti con cigalas propone EDDA Bianco Salento IGP, de la bodega San Marzano. "Para acompañar este plato he elegido un vino de Apulia, mi tierra, al que tengo un cariño especial", cuenta.

Su receta parte del ajo, el aceite y el picante, pero no se queda ahí. Las cabezas y los caparazones de las cigalas se aprovechan para preparar un bisque, el fondo en el que los spaghetti terminan de cocinarse.

Gianni Pinto Garofalo

Después incorpora pecorino y mantequilla de limón para ligar la salsa fuera del fuego. El resultado debe quedar jugoso, no seco, una de las recomendaciones en las que insiste el cocinero.

Con esa elaboración en mente, se entiende que Pinto busque algo más que un blanco ligero para acompañar marisco. "Es un blanco elegante, con una buena estructura y una frescura que equilibra muy bien la intensidad de la receta", señala.

La textura pesa en su decisión tanto como el sabor. "Es un vino que armoniza con la textura de los spaghetti y la cremosidad que conseguimos con la mantecatura, mientras que su frescura contrarresta el punto picante del peperoncino", explica.

A ello añade otro motivo: "Además, sus matices minerales acompañan muy bien el sabor delicado de las cigalas".

Esa mantecatura es el trabajo final con el que liga la salsa hasta conseguir una emulsión brillante. Para quien se anime a preparar el plato en casa, Pinto deja algunas indicaciones prácticas.

Spaghetti Aglio Olio e Peperncino con Cigalas Garofalo

El pecorino se añade fuera del fuego para evitar grumos y conviene reservar agua de cocción para ajustar la salsa si lo necesita. Después de preparar el fondo y cocinar la pasta, sería una pena que llegara seca a la mesa.

Ojo a la salsa

Ni Cruz elige pensando solo en el tomate ni Pinto lo hace únicamente en las cigalas. El queso, el picante y la cremosidad también intervienen. Por eso, aunque las recetas sean distintas, ambos se decantan por blancos con frescura y estructura, capaces de acompañar algo más que el ingrediente que da nombre al plato.

Cruz deja abierta la elección de la bodega; Pinto propone una botella concreta y añade el vínculo con su tierra. Para probar sus combinaciones en casa, el punto de partida ya está servido.

Un godello del Bierzo con el perfil que describe el primero o el blanco de San Marzano que recomienda el segundo, sin perder de vista lo que habrá en el tenedor.