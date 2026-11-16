Todavía no has decidido el menú de Nochebuena, pero ya sabes que habrá alguien que llegue con hambre, otro que pregunte por el marisco y un cuñado dispuesto a examinar el vino.

Este año te proponemos empezar por resolver lo de las copas. Sin dejar la compra para el último momento ni recurrir a la botella de siempre, que bastante se repiten ya algunas conversaciones en la mesa.

La idea es pensar a lo grande, literalmente. Hemos seleccionado siete vinos en formato magnum para ir preparando la cava de Navidad. Botellas para abrir cuando se junte la familia, llevar a esa cena en la que no quieres aparecer con las manos vacías o compartir con los amigos antes de que la agenda de diciembre se vuelva imposible.

Porque el vino también forma parte del menú, aunque a veces nos acordemos de él cuando el asado ya está en el horno.

A Vilerma

El valle del Avia pone el acento gallego a esta selección con un blanco que reúne seis variedades del Ribeiro. Treixadura, albariño, godello, loureira, lado y torrontés conviven en las seis hectáreas de A Vilerma, una finca de bancales incorporada al proyecto de la familia Pariente.

A Vilerma Magnum José Pariente

La elaboración combina acero inoxidable, barricas usadas de 500 litros y depósitos ovoides de hormigón, con una ligera crianza sobre lías. Fruta, recuerdos herbáceos y un final salino dibujan un blanco con presencia para acompañar toda la comida. En formato magnum, es una buena opción para quienes prefieren seguir con blanco cuando llega la carne. Precio: 34,50 euros

Vendimia Nocturna Verdejo

Hay vinos que invitan a reunir gente. Este magnum de Cuatro Rayas contiene litro y medio de un verdejo fresco y frutal, con notas de manzana verde, heno y un final de hinojo.

Vendimia Nocturna Verdejo Magnum Cuatro Rayas

Elaborado en acero inoxidable con uvas vendimiadas de noche en la D.O. Rueda, es una buena opción para llevar a una comida, sobre todo si hay arroz de marisco o pescado al horno. Precio: 12,95 euros.

Izadi La Gran Rosa

El rosado también tiene sitio en Navidad, especialmente cuando se elabora con intención gastronómica. Izadi reúne garnacha tinta de Villabuena de Álava y garnacha blanca de una parcela de Labastida plantada en 1952.

La Gran Rosa Magnum Izadi

Las dos fermentan juntas, antes de una breve crianza en barrica sobre sus lías que aporta textura sin borrar la frescura. La primera añada de La Gran Rosa, 2024, se embotelló exclusivamente en magnum. Precio: 41,50 euros

Portia Prima 2023

Portia Prima es la propuesta de Ribera del Duero para la comida en la que el asado ocupa el centro de la mesa. Elaborado con tempranillo, combina fruta madura, especias y una estructura marcada por la crianza.

Portia Prima Magnum Bodegas Portia

La añada 2023 pasa quince meses en barrica y se presenta en un estuche con una botella de 1,5 litros, un detalle práctico si va destinada a regalo. Es la opción para quienes buscan un tinto con cuerpo y presencia, pensado aquí para acompañar cordero al horno o una carne que admita una salsa con cierta intensidad. Precio: 41,20 euros

Dominio de Tares Cepas Viejas

Entre las propuestas de Dominio de Tares, Cepas Viejas permite acercarse a la mencía berciana con un precio contenido para el formato. Procede de viñedos de unos 85 años de edad media, sobre suelos de pizarra descompuesta y hasta 700 metros de altitud. Fermenta con levaduras autóctonas y un 30% de racimos enteros, y pasa diez meses en roble francés.

Cepas Viejas Magnum Dominio de Tares

La fruta roja, los matices florales y un tanino fino definen un tinto fresco, de textura sedosa. El formato grande es perfecto para acompañar un asado de ave o ese guiso familiar que nunca necesita reinventarse para gustar. Precio: 36,50 euros

Finca Antigua Reserva

Merlot, cabernet sauvignon y syrah se reparten el protagonismo de este Reserva manchego de Familia Martínez Bujanda. Tras 22 meses en roble francés, su perfil combina fruta, notas de monte, especias y recuerdos balsámicos.

Finca Antigua Reserva Magnum Familia Martínez Bujanda

Tiene estructura, pero también una frescura que evita que resulte pesado. El aliado perfecto para un cordero, una receta de caza o quesos curados. Un vino cuya relación calidad-precio permite elegir magnum sin reservarlo para las grandes citas familiares. Precio: 26,20 euros

Aalto Excepcional 2022

Detrás de Aalto está Mariano García, el enólogo que elaboró durante treinta años los vinos de Vega Sicilia. Este Ribera del Duero combina concentración y frescura, con fruta madura, especias y una crianza en roble francés y americano que acompaña su estructura.

Aalto Magnum Lo Alto

En formato magnum, lo elegiríamos para una comida con invitados y un asado de cordero como protagonista. Conviene abrirlo con antelación y darle aire para disfrutarlo sin prisas. Precio: 84,50 euros