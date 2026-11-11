En Boccondivino conviene dedicarle un rato a la carta de vinos. Y dejarse aconsejar por Ignazio Deias, que para eso ha reunido más de 1.000 referencias con las que recorrer Italia sin moverse de Cuzco.

En su restaurante de la madrileña calle de Poeta Joan Maragall, con apenas 28 plazas, la bodega tiene unas dimensiones poco habituales. Hay nombres conocidos, como Barolo, Brunello o Chianti, pero también mucho que descubrir entre regiones y variedades menos familiares para el público español.

El rincón más especial de la sala Boccondivino

Las botellas parten de los 28 euros y llegan hasta los 2.000, aunque hoy venimos a pedirle algo más concreto que una recomendación ajustada al presupuesto. Queremos saber cuál es su vino favorito.Sardo de nacimiento, Deias abrió el primer Boccondivino en 1999 y lleva desde entonces enseñando una Italia que no siempre encuentra sitio en las cartas españolas.

Su propuesta de cocina regional reúne fregola sarda con almejas, sarde in saor venecianas, risotto a la milanesa con tuétano o pulpo alla Luciana, guisado con tomate, aceitunas y alcaparras.

Fregola sarda con almejas Boccondivino

Cada receta conserva su procedencia y su sentido, sin necesidad de ponerla al día para justificar su presencia. En temporada de trufa blanca, el recorrido suma tallarini, risottos y huevos. Conviene tenerlo presente antes de decidir todo lo que se va a pedir.

La bodega comparte esa curiosidad por las regiones, con barbera, dolcetto, aglianico o primitivo, además de un centenar de referencias de espumosos entre etiquetas italianas y champanes.

Ignazio Deias con el producto de la temporada Boccondivino

Deias recomienda personalmente qué comer y qué beber, ajusta cantidades y escucha a quien tiene delante. Algunos habituales se ahorran incluso el trámite de consultar la carta y le piden que les dé de comer.

Nosotros le ponemos una tarea algo más difícil, la de quedarse con un solo vino entre tantas posibilidades. Escoge Bricco dell’Uccellone, de Braida, y nos lleva al Piamonte para explicar por qué.

Una bodega sin igual Boccondivino

Una barbera con historia

La elección tiene bastante que ver con la trayectoria de una uva que durante mucho tiempo estuvo asociada a vinos cotidianos.

La barbera no disfrutaba del reconocimiento de otros grandes tintos piamonteses cuando Giacomo Bologna, el hombre detrás de Braida, se propuso demostrar que merecía otra consideración. Para conseguirlo, había que empezar por tomársela en serio en el viñedo.

En Rocchetta Tanaro, en la provincia de Asti, Bologna apostó por seleccionar las parcelas, reducir los rendimientos y utilizar barricas de roble francés. La primera vendimia de Bricco dell’Uccellone llegó en 1982.

Bricco dell’Uccellone Braida

Aquel trabajo ayudó a situar la barbera en el escenario internacional y convirtió al vino en una referencia para entender el cambio de prestigio de la variedad. La uva era la misma; las expectativas sobre ella, desde luego, ya no.

El nombre tiene una explicación bastante menos solemne. Según cuenta la propia bodega, L’Uccellone era el apodo de una mujer que vivía en la colina de los viñedos. Su nariz recordaba al pico de un pájaro y vestía siempre de negro. De aquella vecina tomó el nombre una botella que acabaría dando a conocer Rocchetta Tanaro mucho más allá del Piamonte.

Pasta mantequilla trufa negra Boccondivino

A Deias le convence su equilibrio entre potencia y elegancia, la persistencia y esos aromas de frutos rojos y especias que permiten imaginarlo junto a platos con cierta intensidad. “Es un vino para comer”, explica.

La frase orienta mejor que muchas notas de cata. Su acidez característica ayuda cuando hay grasa en el plato y su estructura permite acompañar sabores contundentes sin perder presencia.

Entre sus compañeros propone carnes, quesos curados y pastas intensas. Pero, cuando le pedimos que concrete una receta italiana, se queda con una buena carbonara.

Después de hablar de viñedos, barricas y del lugar que ocupa la barbera en el vino italiano, la recomendación termina donde más apetece, ante un plato de pasta. Tampoco hace falta esperar una ocasión extraordinaria para comprobar si Ignazio tiene razón.