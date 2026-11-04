Los hábitos de consumo de los españoles han cambiado en los últimos años. Dentro de la tendencia que busca controlar cada vez más el consumo de bebidas alcohólicas, el vino blanco es de las pocas categorías que sigue creciendo dentro del mercado y se acerca a su compañero tinto en términos absolutos.

Por eso, las bodegas buscan cada vez más diversificar, conseguir pequeñas joyas que enamoren al consumidor y que le hagan entender que esa copa sí merece la pena.

En ese camino de hacer algo diferente pero siempre siendo lo más exclusivo se mueve la bodega más icónica de España, Tempos Vega Sicilia, que acaba de lanzar su primer vino blanco elaborado en España en sus más de 160 años de historia.

El interior de la bodega que se ha construido en Pontevedra para este nuevo proyecto. DIEGO PELÁEZ

Y, obviamente, viniendo de la firma vinícola más prestigiosa no podía ser un vino cualquiera. Este nuevo tesoro se llama Deiva 2024, es un albariño nacido en las Rías Baixas, diseñado con capacidad de guarda (crianza de 18 meses), y que nace de un largo tiempo de investigación para conseguir la mejor esencia de esta tierra.

"Durante muchos años tuvimos la inquietud de crear un gran vino blanco en España. Esta primera añada es solo el comienzo", aclara Pablo Álvarez consejero delegado de Tempos Vega Sicilia.

La bodega de Deiva en Pontevedra ha respetado la tradición a la hora de elaborar el albariño. DIEGO PELÁEZ

Fue en 2018, cuando Vega Sicilia se lanzó a la conquista gallega desde el respeto al territorio pero dispuesta a explorar nuevas dimensiones de esta uva. Unos años más tarde anunció que quería hacer un vino blanco 100% español porque los únicos que tenía en su portafolio venían de los viñedos húngaros de Oremus.

"Cuando llegamos a Galicia, teníamos una visión clara, pero también mucho que aprender. Era fundamental escuchar a quienes llevan generaciones trabajando esta tierra, comprender sus particularidades y respetar sus tiempos", añade Álvarez.

Hay 32.000 botellas de Devia 2024 que se venderán en España y en el extranjero. DIEGO PELÁEZ

De hecho, para conseguir esa identidad propia, la profundidad y la capacidad de evolución que buscaban en el vino, la bodega optó por adquirir viñedos en las dos partes del corazón de las Rías Baixas: en Val do Salnés, con fincas como Caxín y Sisán; y en el Condado de Tea, con Palancas, Framilo y Valexie.

Y ambas almas están presentes en Deiva con sus particularidades que ofrecen expresiones complementarias del albariño: Condado do Tea aporta madurez, volumen y estructura, mientras que Val do Salnés contribuye con frescura, acidez y tensión. Una convivencia perfecta pero limitada a solo 32.000 botellas que se venderán en España y en el extranjero.

El valor del agua

Una de las cosas que tienen claro en Tempos Vega Sicilia es el valor del terreno y de todo lo que ocurre en él. Su primer blanco elaborado en España es un vino que homenajea precisamente a la naturaleza de la que emerge: el río Deva, en el Condado do Tea.

Por eso han bautizado a este primer vino blanco como Deiva, ya que son conscientes de la importancia de estas aguas que llegan a algunos de los viñedos del proyecto a través de las tradicionales levadas gallegas y que son un elemento esencial para comprender el paisaje y la viticultura de este territorio.

El río Deva da nombre al vino y también alimenta con sus aguas muchos de los viñedos de la bodega. DIEGO PELÁEZ

"Deiva es el resultado de ese recorrido y, sobre todo, el comienzo de un camino que queremos seguir construyendo durante muchos años", adelanta Pablo Álvarez en el que quiere que sea otra de las raíces del proyecto Vega Sicilia.

Y si algo caracteriza a esta prestigiosa bodega es que el tiempo es algo relativo y nunca en función de las necesidades comerciales. Por eso han tardado lo suyo en conseguir Deiva y por eso apuestan más por la relación entre tradición y conocimiento como la dupla que puede convertir su nueva bodega en Crescente, en Pontevedra, en un referente nacional e internacional.

Además de ese saber hacer que escucha tanto a la tierra como a los viticultores de toda la vida, Tempos Vega Sicilia también quiere poner en marcha la innovación y el estudio para profundizar en aspectos como la diversidad genética del Albariño, los microclimas y la prevención de enfermedades como el mildiu.

Los viñedos de Tempos Vega Sicilia se alinean en dos zonas de las Rías Baixas que se complementan. DIEGO PELÁEZ

Para eso, han desarrollado trabajos con instituciones científicas tan prestigiosas como el propio CSIC.

El resultado, en este caso, es un vino sutil y complejo, que combina frescura, amplitud y tensión, con una marcada sensación salina y un final largo y preciso, como ellos mismos lo describen.

Y sobre todo, tienen claro que no van a emplear una receta fija: cada añada se va a interpretar de manera individual, adaptando las decisiones de elaboración y crianza a las particularidades de la cosecha y a lo que el propio vino necesita para expresar su identidad, con la paciencia y la precisión de un Vega Sicilia.