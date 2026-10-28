Una antigua capilla construida en 1965, vegetación alrededor y una terraza donde empezar por el aperitivo. El Rincón de Vespok tiene una ubicación poco habitual para un restaurante madrileño, aunque no hace falta salir de la ciudad para encontrarlo.

Está en la calle Isla de Oza, en Puerta de Hierro, y desde su apertura en 2015 propone una cocina de raíz española y mediterránea, con espacio para el picoteo, los platos de cuchara y una comida que se prolonga después del postre.

La carta recorre un repertorio reconocible: verdinas con carabinero, colmenillas con salsa de foie, lubina a la sal, rodaballo a la bilbaína o lomo bajo de vaca retinta.

Una terraza para todo el año El Rincón de Vespok

Los arroces tienen un peso especial, con propuestas como el negro de chipirón y el arroz de campo, con pato y ajo tierno. Una oferta amplia en la que importan la elección del producto, los fondos y los puntos de cocción, y que permite tanto compartir unas raciones como sentarse a comer con más recorrido.

El vino sigue esa misma amplitud de miras. La bodega reúne distintas regiones, variedades y estilos, con referencias elegidas para acompañar la diversidad de la carta.

Yoanky Hernández, director del restaurante, resume así la intención: “Queremos que nuestra bodega esté a la altura de nuestra cocina y que cada cliente pueda encontrar referencias que realmente complementen lo que come”.

Yoanky Hernández El Rincón de Vespok

Entre sus recomendaciones hay nombres conocidos, pero también botellas con las que propone salir de las elecciones habituales. Su favorito pertenece a este segundo grupo.

Un bobal de altura

“Hay vinos que sorprenden precisamente porque todavía no son tan conocidos, y Las Mercedes del Cabriel es uno de ellos”. Hernández elige este tinto de bobal de la D.O. Utiel-Requena por lo que cuenta de su origen, pero también por una razón más inmediata: lo bien que funciona una vez servido.

“Me gusta recomendar vinos que tengan algo que contar, que sorprendan desde el primer momento y que permitan descubrir regiones que muchas veces quedan eclipsadas por otras denominaciones de origen más famosas”, defiende.

Salón chimenea El Rincón de Vespok

En su opinión, Las Mercedes del Cabriel tiene todo eso. “Es un vino con personalidad, con una historia detrás y, sobre todo, que se disfruta muchísimo en la mesa”, explica.

El paisaje ayuda a entender la elección. La bodega trabaja con viñedos de bobal situados a unos 900 metros de altitud, en el límite occidental de la región, donde confluyen las influencias mediterráneas y continentales.

La variedad y esa procedencia son dos de los argumentos que el director quiere compartir con sus clientes: “Me parece importante dar visibilidad a estos proyectos y reivindicar variedades autóctonas como la bobal, que tienen una identidad propia y son capaces de ofrecer vinos de muchísima calidad”.

Las Mercedes del Cabriel D.O. Utiel-Requena

En la copa, destaca especialmente la relación entre cuerpo y frescura: “Lo que más me gusta es que tiene carácter, pero no resulta pesado. Encuentras fruta, notas especiadas y esos recuerdos de monte bajo tan vinculados al paisaje del que procede”.

“Tiene cuerpo, pero también frescura y unos taninos agradables”, continúa. “La madera está bien integrada, acompaña sin quitarle protagonismo a la uva. Para mí, ese equilibrio es lo que hace que apetezca seguir disfrutándolo”.

Para armonizarlo, señala las carnes de la casa, desde el lomo bajo de vaca retinta hasta el solomillo con salsa al cabrales. Aunque una de sus combinaciones preferidas tiene como protagonista un guiso.

Arroz de campo de Javi El Rincón de Vespok

“Con nuestra lasaña de rabo de toro funciona especialmente bien porque es un plato meloso, profundo y lleno de sabor”, propone Hernández. “El vino tiene la estructura suficiente para acompañarlo, pero su frescura evita que el conjunto resulte excesivamente pesado”.

La otra recomendación es el arroz de campo. El pato, el ajo tierno y el fondo del arroz encuentran compañía en la fruta y los matices especiados del tinto.

Para el director de El Rincón de Vespok, la elección también sirve para recordar que merece la pena mirar más allá de las etiquetas habituales: “Este vino es una forma de descubrir la bobal y de entender todo lo que puede ofrecer Utiel-Requena”.