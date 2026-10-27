Mucho se habla últimamente de los vinos de altura, de cómo el viñedo responde en determinadas tierras que están rozando las nubes, de cómo se comportan y de si en algunos lugares del mundo se han convertido en pequeños tesoros a futuro.

Sin embargo, en Soria ya sabían en el pasado lo que era hacer caldos a 1.000 metros de altura y ahora lo están volviendo a hacer. En presente.

Una de las bodegas casi centenarias de Ribera del Duero, Protos, lleva tres años trabajando en una parcela en el pueblo soriano de Zayas de Torre, a 970 metros sobre el nivel del mar, la zona más alta de la DO Ribera del Duero, para experimentar con un viñedo que puede compensar la climatología de las partes más bajas de Castilla y León.

Imagen de cómo va a quedar la nueva bodega de Protos en la zona de la DO en Soria. E. E.

De hecho, no buscan crear un vino de autor o convertirlo en algo diferente. Quizás en el futuro y viendo cómo se comporta la uva se plantearían algún proyecto individual dentro de esta bodega. Por ahora, se conforman con tener un as en la manga para cuando los años sean secos y calurosos en Valladolid; o en Burgos, algo cada vez más habitual.

"Hace casi 100 años empezamos en Valladolid, en la zona de Peñafiel, a unos 720 metros sobre el nivel del mar. Pero ya en los 80, nos trasladamos a Anguix, en Burgos, a 850 metros para buscar más de frescor porque en años calurosos y secos, aquella zona se comportaba muy bien y en años más frescos y lluviosos, pues Valladolid se comportaba bien. Y ahora igual con Soria", explica Carlos Villar, director general-CEO de la bodega.

Si tenemos en cuenta que, cada 100 metros que se suben la temperatura baja un grado, estas 130 hectáreas de viñedos que se han vendimiado en este 2026 por primera vez se han criado a unos tres grados menos que en Valladolid, una diferencia muy importante a la hora de hacer vinos.

La histórica bodega de Protos se ubicaba en la zona de Peñafiel, en Valladolid. E. E.

Villar explica que la idea ha sido que, en esas noches más frescas que hay en esta zona soriana, la maduración vaya más lenta y los azúcares y los ácidos estén más equilibrados.

Además, al estar más alto tiene mayor radiación solar, las plantas menos enfermedades y maduran mejor. Lo mismo ocurre con los vientos, que dan mayor sanidad a la uva.

"Aquí tenemos que hacer menos tratamientos a la viña, lo que es positivo para los futuros vinos, y buscamos diversificar riesgos para no depender mucho de cómo sea el clima. Con estos proyectos, independientemente de cómo vengan, estamos en todas las zonas de la DO, a distintas altitudes, para obtener el mejor vino posible", asegura.

Tempranillo cualitativo

El Carroa consiguió 94 sobre 100 puntos en la Wine Spectator. E. E.

Mientras Soria crece en personalidad, la vendimia de este año se ha dedicado a conseguir que los vinos de Protos sean más frescos, equilibrados, con mayor capacidad aromática y con una buena longevidad.

"Lo que estamos haciendo ahora es ver cómo mejorar la calidad de Protos, independientemente del año climático. Y para eso es esta inversión", aclara Villar.

Lo que se plantó en este páramo en 2023 fueron clones específicos de selección masal del Tempranillo cualitativo de la Ribera del Duero y un poquito de Garnacha, que es su mejor compañera.

"Aunque todo se llame Tempranillo o Tinta Fina, en función del clon, así es la adaptación a diferentes terrenos, altitudes, etcétera. Aquí hemos plantado clones muy cualitativos aunque den menos cantidad".

Y toda esta inversión ¿qué significa para Soria? "Soria siempre ha tenido mucho viñedo antiguamente, pero es la zona donde más se habían quitado porque no se comercializaba adecuadamente y al ser una zona muy extrema, se fueron abandonando".

Las barricas de una de las bodegas de Protos, una de las imágenes más impactantes de este templo. E. E.

De hecho, actualmente, Soria produce solo un 5% de toda la denominación de origen por lo que, proyectos como el de Protos, que va a abrir su propia bodega aquí en 2027, pueden acabar arrastrando a otros productores para recuperar esas viñas.

"Muchos nos dicen que está muy bien que una marca como Protos haya llegado para crear empleo, riqueza, porque es una zona no tan boyante dentro de la Ribera del Duero como otras", explica Carlos Villar.

En una de las Denominaciones de Origen más altas de Europa, no hay vértigo de seguir trabajando una tierra que ama el vino y eso que la apuesta, en este caso, no es tanto por la cantidad como por la calidad, como repite el CEO de Protos casi en cada pregunta y lo demuestra con datos.

El cálculo inicial de esta vendimia era recoger unos 700.000 kilos en esas 130 hectáreas y solo se han cosechado unos 200 porque, al ser una zona tan extrema, también tiene sus problemas como la piedra.

"Pero sabemos que nos puede dar muchas alegrías cualitativas. En una marca como la nuestra, más cualitativa que de volumen, lo que necesitamos es eso: hacer vinos diferentes y aprovechar cuando vengan épocas peores de climas para hacerlos mejores".