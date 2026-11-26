Una de las tendencias que más se está observando a nivel gastronómico, al menos en los restaurantes de nuestro país, es el respeto por los orígenes particulares que marcaron las primeras etapas en la vida de muchos chefs.

Un modelo de comprender la cocina muy noble y sincero que se refleja en lugares como SEXTO Atelier, el nuevo concepto abierto en las alturas del Teatro Kapital de Madrid, donde Juan Suárez de Lezo siempre tiene muy presente sus raíces cordobesas, un territorio que le ha impactado mucho y al que siempre mira.

Además, desde el equipo, intentan desmitificar esa errónea idea de que un restaurante así, en una ubicación como esta, solo acoge a famosos en vistas de una fiesta en la aclamada discoteca. Tratan de contradecir ese pensamiento recalcando que no hay ningún estrella Michelin en el mundo que se emplace junto a un local de ocio de este estilo, así que... ¿Por qué no ser los primeros?

El espacio, y espacioso, lujoso de SEXTO Atelier. SEXTO Atelier

Bajo el mando y la tutela de Juan Suárez de Lezo, natal de Córdoba capital, en SEXTO Atelier trabajan bajo unos patrones y una sincronización perfecta que hace del servicio un momento muy cercano y detallista que no invade en ningún momento el ritmo de cada mesa.

Pero, antes de desarrollar, cabe hacer una mención a los padres del chef, los verdaderos responsables de que Juan haya llegado a donde está y que dejara el periodismo para empezar su sueño en la cocina: "Tuve la suerte de que mis padres me propusieron dar el cambio, ellos vieron lo tanto que me gustaba y el talento que tenía y me animaron para irme a estudiar al Cordon Bleu, ese fue el punto de inflexión hace 20 años. Nunca podré agradecerles lo suficiente, soy cocinero gracias a ellos".

Juan Suarez de Lezo ha acumulado mucho conocimiento a lo largo de su carrera. SEXTO Atelier

Tras quintoelemento, SEXTO

El primer restaurante del Grupo Kapital, quintoelemento, ha cumplido ya cinco años de vida en los que su cubierta desplegable se lleva muchas de las miradas de los clientes nada más entrar. No solo es que esta nueva apertura haya sido mucho tiempo después, es que SEXTO Atelier, literalmente, se emplaza tras una puerta secreta del mismo vestíbulo.

Pese a que son conceptos diferentes, "sin quintoelemento no habría SEXTO Atelier porque esto es como una hermandad. Si bien el primero es el padre de todos y ofrece una gran experiencia sensorial, el segundo es la prolongación y un proyecto continuista con una mirada más personal", recalca Suárez de Lezo quien también dirige la propuesta gastronómica de quintoelemento.

El salón privado del restaurante, paralelo al salón principal. SEXTO Atelier

Tras ascender en un luminoso ascensor con un dorado casi transparente, el cristal corredizo que da acceso al restaurante se despliega y la sensación de intimidad cobra una fuerza desmedida. Ese dicho popular de "Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien mirando", parece romperse en el espacio de SEXTO Atelier.

Con mesas pensadas para no más de cinco o seis comensales, y un salón privado con capacidad para unas 10 personas, la cocina abierta se integra sin hacer ruido en el comedor del local, deleitando a los clientes con una 'danza' sin prisas ni gritos pero con un latido constante que marca Suárez de Lezo desde la mesa de pases sobre la que culmina sus creaciones.

La bodega ofrece una gran visual dentro del salón. SEXTO Atelier

El ónix retroiluminado, las líneas Art Decó y la luz que entra por las ventanas que dejan ver las alturas del Museo Reina Sofía, conforman un espacio sereno y equilibrado con una cuidada paleta de tonos crema y azul profundo de la tapicería, haciendo de la 7º planta del número 125 de la C/ Atocha un destino del que se va a hablar, y bien alto.

Córdoba y los viajes

La trayectoria de Suárez de Lezo la ha conformado su paso por templos españoles como Arzak —principal mentor del chef—, Mugaritz o elBulli, y otros americanos como Per Se, Eleven Madison Park o Betony, además de sus innumerables viajes a Japón para adquirir conceptos y asentar su especialización en cocina china, japonesa y peruana adquirida en Le Cordon Bleu.

Pero en el origen de todo está Córdoba. Una tierra que se va viendo reflejada con la sucesión del menú, conformando una cocina con el epicentro en la antigua capital de al-Ándalus, pero con técnicas y elementos viajeros.

Antes de los aperitivos, un snack a modo de untable, una mantequilla de oveja que elabora una señora de Córdoba que se extiende sobre un pan de maíz, dulce y con granos dentro, realizado por un panadero todas las mañanas en sus cocinas.

El primero de los pases es el 'Bombón de Mar', un bocado marinero puro. SEXTO Atelier

El primer aperitivo es el resultado de un error de hace un año. El 'Bombón de Mar' es una pequeña "plastilina" de proteína de crustáceos, que rodea a un tartar de vieira que es puro sabor marino. Esta pasta de mar, que hace de envoltorio, está en trámites de ser patentada tras ser desarrollada a raíz de un descuido afortunado en la cocina.

El 'Cono con huevas de trucha marinada y helado de miso ibérico' crea ese juego entre productos del mar y de la tierra, y confirma una de las cosas más importantes para el chef: "Es fundamental que haya varias texturas distintas en cada plato".

El emplatado de las quisquillas sigue una geometría perfecta. SEXTO Atelier

Entre los principales cabe destacar las 'Quisquillas, cremoso de chiles, aguacate braseado y encurtido de daikon', un plato donde el producto se mantiene en su esencia, sin cocinar, y que es pura melosidad en boca con unas notas picantes y agrias que refleja la madurez de Suárez de Lezo.

Pero si hay una elaboración que traiga directamente Córdoba a este rincón de la capital son las 'Sopas de Córdoba'. Una forma de integrar en el mismo recipiente las tres recetas líquidas típicas de su región: agua de gazpacho, cremoso helado de salmorejo, y vertidos sobre una base de sedoso ajoblanco.

Unas sopas muy cordobesas. SEXTO Atelier

El 'Corzo y croissant de patata', se convierte en bocado agradable gracias al punto rosáceo de la carne y de otra elaboración que le acompaña, una gyoza de jabalí con un interior muy reducido y que cierra los principales.

El servicio culmina con una sorprendente caja de madera que se abre y deja a la intemperie los petit fours, una serie de bombones y dulces en un antiguo joyero, que ponen el colofón al menú con una sensación nostálgica al rememorar, por ejemplo, la icónica chuche en forma de labios.

La caja de los petiti fours es un antiguo joyero que valió un dineral. SEXTO Atelier

Por último, destacar la importancia del maridaje llevado a cabo por la sumiller Dana Cárdenas, quien trabaja con referencias autóctonas de pequeños productores, como el UBE Miraflores gaditano hecho con uva Palomino o el Dido la Solució Rosa catalán, que se mezclan con referencias internacionales como el Pacherhof Kerner italiano, profundamente afrutado.

Por tanto, SEXTO Atelier es un restaurante que ha asentado muy rápido todo lo que el chef había acumulado a lo largo de los años, y su menú, por un precio de 150€ al que se le puede sumar el maridaje por 90€, un reflejo de muchas de sus vivencias.