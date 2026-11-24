"Me fui hecho un niño y vuelvo hecho un hombrecito". Gerard Barberan resume así el viaje que le ha llevado desde Badalona hasta São Paulo y, casi dos décadas después, de vuelta a Barcelona.

Junto al restaurador Davide Bernacca, afronta ahora un nuevo capítulo con la apertura de Bottega Bernacca en el número 10 de la calle Bonavista, en el barrio de Gràcia.

La historia comenzó hace más de una década en Ibiza. Barberan acababa de participar en la apertura de Cipriani, donde ejercía como chef ejecutivo, cuando conoció a Bernacca, que ya tenía un pequeño restaurante en São Paulo.

El acogedor salón de Bottega Bernacca, un refugio para disfrutar de buena cocina italiana basada en la pasta. Bottega Bernacca

Su conexión profesional desembocó en 2015 en la primera Bottega Bernacca que abrieron juntos en la isla balear. En 2018, Barberan decidió instalarse definitivamente en Brasil para participar en la expansión de la marca y ponerse al frente de Kuro, un restaurante japonés de apenas diez plazas que cuenta con una estrella Michelin.

São Paulo alberga la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, con alrededor de dos millones de descendientes. "Es muy fácil encontrar mano de obra, insumo y cliente con cultura. No es una moda", explica el cocinero.

La pasta al dente

Bottega Bernacca ha pasado de un pequeño establecimiento de apenas 32 metros cuadrados y doce plazas a convertirse en una marca con cinco restaurantes en Brasil, donde el grupo llega a servir entre 30.000 y 35.000 comensales al mes. Su identidad, sin embargo, sigue girando alrededor de la pasta seca de trigo duro.

Una mesa repleta de lo mejor de Bottega Bernacca. Bottega Bernacca

"Para nosotros es una bandera", comparte Barberan. El chef considera que "se ha perdido la cultura de cocinar la pasta con la textura adecuada, incluso en Italia". Por eso, defiende una cocción que permita apreciar tanto su consistencia como los ingredientes que la acompañan.

El secreto no está únicamente en el tiempo que permanece en el agua. "Un espagueti necesita alrededor de siete minutos y un rigatoni, nueve", pero después llega una parte fundamental del trabajo: la mantecatura. La pasta termina de cocinarse en la sartén junto a la salsa durante otros tres o cuatro minutos, mientras el cocinero la mueve continuamente para conseguir que ambos elementos se integren.

La mantecatura es el secreto para lograr una pasta perfecta. Bottega Bernacca

"Es una pasta que exige un conocimiento, un trabajo de tres o cuatro minutos en la sartén con la salsa, moviendo, no dejándola allí", explica. Una técnica que Barberan transmite a su equipo y que requiere dedicación. "Siempre digo que si en la primera pasta el pecho no ha sudado un poco, la has trabajado poco", confiesa el chef.

Para mantener la calidad en Brasil, el grupo cuenta desde hace cuatro años con una cocina central donde elaboran salsas, pastas frescas y otros preparados. También organizan formaciones y campeonatos internos de pasta. Barcelona, por el momento, funciona de otra manera: "Es un restaurante normal, se autoproduce todo él", señala.

En Bottega Bernaca están curando sus propias chacinas. Bottega Bernacca

El regreso a casa

La apertura barcelonesa, que llegó en abril después de año y medio de reformas, supone también una oportunidad para que Barberan recupere su faceta más creativa como cocinero. Si algo ha echado de menos durante sus años en Brasil ha sido trabajar con las estaciones. "São Paulo peca de una cosa, y es que no tiene estaciones. No trabajas con el producto de temporada", explica.

Barcelona le ha permitido reencontrarse con esa temporalidad. "Ahora estoy con trufa blanca, con setas, y ya me están diciendo que llega la alcachofa", cuenta. Por eso, aunque Bottega Bernacca mantiene clásicos italianos como la cacio e pepe, la carbonara o el ragú, la carta incorpora productos y elaboraciones adaptados a la despensa local. Es el caso del vitello tonnato, que preparan con lengua en lugar de ternera. "Hemos adaptado un poco la propuesta, no tanto a la gente como al producto", apunta.

El vitello tonnato es otro de los platos que triunfan en su carta. Bottega Bernacca

Entre sus recomendaciones para quienes visitan el restaurante por primera vez destacan los espaguetis con salsa de tomate y la cacio e pepe. La primera se prepara cada mañana y nunca se refrigera antes de utilizarla. Para la segunda, han trabajado una versión que busca equilibrar la intensidad del queso y la pimienta. "Quiero que todo el mundo pueda comerla", asegura.

David Bernacca y Gerard Barberan, juntos en esta aventura gastronómica con billete de ida a Italia. Bottega Bernacca

Mientras el grupo continúa creciendo en Brasil, con nuevos proyectos como Forneria Bernacca, dedicada a la pizza, Barberan disfruta de esta nueva etapa en Barcelona -y tiene planes de moverse a Madrid-, una ciudad que reconoce, aunque ya no es exactamente la que dejó hace 18 años. Tampoco él es el mismo cocinero que se marchó entonces. Ahora regresa con una trayectoria internacional y una convicción intacta: que una buena pasta empieza por respetar el producto y saber cocinarla como se merece.