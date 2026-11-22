Antes de convertirse en el ingrediente principal de una nueva taquería en Gijón, el maíz de Diego Fernández tuvo que crecer en una pequeña parcela de Quintes, en Villaviciosa. También pasó por las manos de agricultores, por molinos manuales y por piedras de metate importadas ante la dificultad de encontrar en Asturias herramientas adecuadas para trabajarlo.

Lo que hoy se sirve en Meiz, el nuevo proyecto del cocinero asturiano, al frente de Regueiro, restaurante distinguido con una estrella Michelin en Tox, es el resultado de años de experimentación alrededor de un cereal que ha encontrado en esta cocina una nueva forma de reivindicarse.

Este viernes 20 de noviembre abre las puertas de su nuevo establecimiento en el centro de Gijón, un espacio concebido como una "oda al maíz" y que propone una manera diferente de acercarse a la cocina mexicana desde el producto asturiano.

Diego Fernández en los maizales que dan sentido a Meiz, su nuevo restaurante en Gijón. Diego Fernández

La inspiración llegó durante sus viajes a México. Allí descubrió la nixtamalización, una técnica ancestral que consiste en cocer el grano con cal para desprender su pericarpio y conseguir una masa con unas características aromáticas y de textura particulares.

Fernández entendió que aquel procedimiento podía trasladarse a una variedad cultivada en Asturias y construir, a partir de ella, una propuesta gastronómica con identidad propia.

Una semilla adaptada

El camino hasta Meiz comenzó mucho antes de encontrar un local en Gijón. Sus primeros experimentos tuvieron lugar en Ranón, una aldea del concejo de Valdés, con el maíz que cultivaba su primo Elías.

El cocinero empezó a investigar cómo transformar aquel grano en una masa adecuada para sus elaboraciones, pero pronto se encontró con que los molinos convencionales de la región no servían para trabajar este tipo de cereal. La solución pasó por importar molinos manuales y piedras de metate, herramientas tradicionales que le permitieron avanzar en sus pruebas.

Las quesadillas también forman parte del ideario de Meiz. Meiz

Aquella investigación culinaria también puso sobre la mesa una cuestión agrícola. Fernández detectó que en Asturias escaseaba el maíz de calidad destinado al consumo humano.

No bastaba con encontrar una buena técnica de transformación, necesitaba controlar también el origen de la materia prima. Así decidió impulsar su propio cultivo en Quintes, en Villaviciosa, utilizando una semilla de origen peruano que llevaba años adaptándose al territorio asturiano.

El maíz de donde nace Meiz. Diego Fernández

La elección del terreno tampoco fue casual. Para evitar la polinización cruzada, plantó el cereal lejos de cultivos híbridos, con el objetivo de preservar las características de la semilla. En apenas seis meses consiguió multiplicar la cosecha hasta alcanzar los 2.000 kilos de producción propia, repartidos entre variedades negra y amarilla.

El propósito es que esta experiencia pueda tener continuidad más allá de su restaurante. El cocinero quiere compartir tanto la semilla como los conocimientos adquiridos con otros agricultores locales y contribuir así a reactivar el cultivo de este cereal en el Principado.

"Nuestra creatividad no está en poner caviar o una gamba roja encima de un taco, sino en el campo, en reproducir nuestra propia semilla y en hacer una tortilla de muchísima calidad", explica Fernández. Una filosofía que desplaza el foco habitual de la creatividad gastronómica: antes que buscar un ingrediente excepcional para decorar un plato, el trabajo comienza en la tierra y en el conocimiento de la materia prima.

Una taquería urbana

Con esa filosofía llega Meiz, que el propio Fernández prefiere definir como un molino urbano antes que como un restaurante mexicano tradicional. La intención no es reproducir una cocina ajena ni trasladar sin más los códigos de una taquería al centro de Gijón, sino utilizar sus técnicas y formatos para explorar las posibilidades del maíz asturiano.

La carta, que comienza con nueve propuestas saladas y dos dulces, gira por completo alrededor del cereal. De ahí que las elaboraciones se presenten atendiendo al tratamiento del maíz y no a las denominaciones habituales de los tacos.

Hay maíz con lengua y salsa, maíz frito, en una preparación que recuerda a las clásicas quesadillas, y maíz tostado con adobo de lechazo, donde el crujiente del grano se encuentra con la melosidad y las especias del cordero. Las verduras también tienen su espacio, junto a diferentes sopes.

Las tortillas de maíz en mil y una formas, en Meiz. Meiz

Juan Burgos, joven cocinero que hasta ahora había sido la mano derecha de Fernández en Regueiro, será el encargado de dirigir la cocina de este nuevo establecimiento. Un proyecto que, aunque comparte universo creativo con el restaurante de Tox, busca desarrollar un lenguaje propio y mucho más informal.

Tres variedades de kombucha artesanal, fermentados y cócteles con y sin alcohol forman parte de la propuesta líquida, diseñada por Eduardo Hernández, sumiller y director de Regueiro, que se completa con 15 referencias de vino.

El espacio también refleja esa voluntad de distanciarse de los códigos de la alta cocina. Meiz conserva el carácter casi clandestino y la energía estética de los proyectos de Fernández, pero propone una experiencia callejera y compartida.

Una mesa central articula el local, que tiene capacidad para 40 personas y funcionará sin reservas, en sintonía con el espíritu de las taquerías urbanas. Tampoco habrá servicio de café y el precio medio se situará entre los 30 y los 40 euros.