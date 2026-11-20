Jeremy Chan ha convertido Ikoyi en uno de los restaurantes más estimulantes de Londres. Con dos estrellas Michelin, su cocina combina producto británico, especias de medio mundo y una libertad creativa que no entiende de etiquetas. Hablamos con él sobre el restaurante que fundó junto a su amigo Iré Hassan-Odukale, donde los tés también tienen mucho que decir.

"Sigo sin definirla. La única vez que intento hacerlo es cuando alguien me hace la pregunta de cómo es mi cocina. Cocino desde el instinto y la pasión, construyendo una identidad muy personal a través de la comida". Chan lleva casi una década al frente de Ikoyi y todavía se resiste a ponerle nombre a lo que hace. En su restaurante londinense, las especias de África occidental se cruzan con el producto británico en combinaciones que, a priori, cuesta imaginar. Después está el plato, que es donde se explica mejor.

Ikoyi abrió en 2017 en St James’s Market. En 2022 consiguió su segunda estrella Michelin y se mudó a un local mucho más grande en 180 The Strand, en pleno centro de Londres. En 2026, sigue entre los 50 mejores restaurantes del mundo según 'The 50'.

Dos amigos y un restaurante

Ninguno de los dos tenía una trayectoria convencional en la cocina ni en la hostelería. Chan, nacido en el noroeste de Inglaterra, estudió Lenguas y Filosofía y pasó dos años en el mundo empresarial, hasta que volvió a la única constante que había tenido siempre, la comida. Durante casi cinco años se dedicó a estudiar, investigar ingredientes y perfeccionar técnicas para aprender el oficio.

Una amistad de infancia y los recuerdos gastronómicos de Nigeria dieron origen a Ikoyi en 2017 Maureen M. Evans

Hassan-Odukale, nacido en el barrio de Lagos que da nombre al restaurante, estudió Economía y Política y trabajó varios años en el sector de los seguros, hasta que ayudó a unos amigos a abrir un restaurante en Londres y se enganchó.

Los dos, que llegaron a compartir piso, empezaron a darle forma a una idea en la que pesaron mucho los recuerdos de infancia de Iré en Nigeria. Hoy él es el director general y Chan, el director de cocina. Jeremy comenzó a explorar sabores que le eran ajenos, a combinarlos con producto británico y a desarrollar recetas propias. Por entonces, su principal preocupación era encontrar combinaciones de sabores que funcionaran. Las referencias africanas siguen ahí, pero el repertorio ya no cabe en una sola geografía.

"Para describir mi cocina tendría que explicar cómo se ve y a qué sabe. Hay especias, texturas, temperaturas, intensidad, dulzor, acidez y ahumados. Una verdadera profundidad y persistencia en los sabores", señala el chef.

La cocina, en el plato

Ikoyi trabaja con agricultores, pescadores y productores británicos, y el menú cambia con la temporada. En la despensa de Chan, sin embargo, hay ingredientes de muchos otros lugares. Las especias, que llegan de medio mundo, sirven para sacar cada producto de su registro habitual. Allí, muchos platos se imaginan primero por su impacto visual y solo después se escribe la receta.

En Ikoyi, algunos platos se imaginan primero por su impacto visual y después se desarrolla la receta Haejo Nam

Algunas elaboraciones son el perfecto ejemplo de esa personalidad. El Drunken Squid Toast es una tostada de arroz fermentado y tinta de calamar, de sabor muy concentrado. El rodaballo crujiente con ciruela Opal y yuzu verde combina el sabor del pescado con la acidez del cítrico y los matices frutales de la ciruela.

Las texturas, la acidez y los contrastes de temperatura forman parte del lenguaje gastronómico de Chan Haejo Nam

Se trata de combinaciones difíciles de anticipar, pero Chan no las explica con teorías. "Creo que es simplemente lo que hago y lo que se me da bien. Es algo muy instintivo, no hay una ciencia detrás. Confío en mi intuición y voy resolviendo las cosas sobre la marcha", explica.

El arroz jollof ahumado es uno de los platos que se mantienen en una carta en constante evolución Ikoyi

El Smoked Jollof Rice es una constante del menú, aunque cambia con la época del año. El jollof, muy presente en África occidental, se sirve aquí con un intenso sabor ahumado. Y la razón de que siga ahí es bastante sencilla. «Es importante porque me encanta el arroz, es algo que disfruto comiendo de verdad. Me parece una manera estupenda de terminar cualquier menú y conseguir que la gente se marche saciada y reconfortada», asegura.

Vino y té comparten mesa

La carta de vinos, que dirige el sumiller jefe Federico Quintavalle, apuesta por pequeños productores de mínima intervención y por una amplia selección de champanes de viticultor, con el Loira, el Jura y Borgoña como regiones de referencia. Predominan los blancos, especialmente adecuados para acompañar una cocina marcada por las especias y la acidez, mientras que entre los tintos se buscan perfiles ligeros, frescos y sabrosos. Hay también sake, una quincena de botellas que van rotando, con seis elaboraciones para el maridaje y para servir por copa.

En un momento en el que los maridajes sin alcohol ganan presencia en la alta gastronomía, Ikoyi ha encontrado en el té un aliado especialmente interesante. Aproximadamente un tercio de sus comensales elige esta propuesta, según cuenta Quintavalle a Destinos. Puede disfrutarse por sí sola o combinarse con vinos.

La propuesta líquida de Ikoyi combina una cuidada bodega, una selección de sakes y maridajes sin alcohol Macarena Escrivá

El equipo de sumillería viene del mundo del vino y del sake, y aplica una filosofía similar a una sola planta, la Camellia sinensis, de la que proceden variedades y estilos muy diferentes. Sin alcohol ni acidez marcada, el peso recae en los taninos, la textura y el aroma.

Las infusiones se preparan en la mesa y se sirven justo antes de cada plato, con temperaturas y tiempos precisos. Un gyokuro japonés, por ejemplo, puede infusionarse a 60 grados durante apenas 45 segundos para potenciar su umami. La selección abarca desde tés verdes y blancos hasta oolongs y pu-erh envejecidos durante años.

La cocina se ve desde la sala

El comedor lo firma el arquitecto danés David Thulstrup, con cobre, piedra, roble, cuero y malla metálica, y una cocina abierta desde la que se sigue parte del trabajo del equipo. Ikoyi también cuenta con una terraza y un salón privado.

Ikoyi se trasladó en 2022 a 180 The Strand, donde cuenta también con terraza y comedor privado Irina Boersma

Casi diez años después, el restaurante ha cambiado de local, de menú y de tamaño. Jeremy Chan sigue sin querer definir su cocina. Lo que sí tiene claro es cómo debería terminar una buena comida. "Para mí, una comida sin arroz es una comida que no merece la pena".