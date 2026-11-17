Madrid tiene una nueva casa de comidas favorita. En realidad lo viene siendo desde que abrió sus puertas, pero este lunes se ha vuelto a confirmar tras recibir el premio a la mejor apertura de 2025 en España en los TheFork Awards.

Se llama Caja de Cerillas, ocupa apenas 70 metros cuadrados y ha conseguido conquistar al público con lo sencillo, algo complicado en una ciudad repleta de novedades gastronómicas. Su propuesta recupera el espíritu de las casas de comidas de toda la vida, con una cocina reconocible, una carta breve y el producto de mercado como protagonista.

El restaurante, liderado por el cocinero Enrique Valentí, se ha impuesto en la quinta edición de estos galardones al conseguir el People's Choice Award, que reconoce al establecimiento más votado por los usuarios de la plataforma. Más de 20.000 comensales participaron en la elección de sus aperturas favoritas entre los 41 restaurantes seleccionados inicialmente por un jurado compuesto por 56 chefs con estrellas Michelin.

La recoleta sala de Caja de Cerillas tiene espacio para únicamente 25 comensales. E.E

El resultado sitúa a Caja de Cerillas por delante de otros proyectos repartidos por distintos puntos del país y confirma el interés por una manera de entender la gastronomía que, lejos de perseguir la sofisticación a toda costa, encuentra su atractivo en la cocina cotidiana. Esa que apetece repetir y en la que un plato aparentemente sencillo -sus huevos rotos con gambas- puede convertirse en el mejor argumento para volver.

70 metros cuadrados

El nombre del establecimiento no atiende a otra explicación que la del pequeño espacio que ocupa, con ocho mesas y capacidad para apenas 25 comensales. Por lo que no siempre resulta fácil encontrar mesa, abriendo además solo entre semana. Su interior recrea la atmósfera de un salón doméstico, una declaración de intenciones que anticipa lo que sucede en la mesa: aquí se viene a comer sin demasiadas ceremonias, en un ambiente que recuerda a las reuniones alrededor de una mesa familiar.

Al frente del proyecto está Enrique Valentí, que ha construido una propuesta de cocina contemporánea con raíces en la tradición. Su carta, deliberadamente breve y adaptada al producto disponible en el mercado, combina influencias catalanas y castizas.

Los huevos rotos de Caja de Cerillas son toda una institución en el establecimiento. E.E

Una mezcla que permite reivindicar recetas y sabores reconocibles sin perder de vista aquello que hace que una casa de comidas funcione y una fórmula que ha querido replicar con su más reciente apertura, Caja de Huevos, con una misma filosofía en formato bar.

Entre los platos de Caja de Cerillas que han contribuido a despertar el interés por el restaurante destacan sus huevos rotos, una receta popular que demuestra que no hace falta reinventar la cocina para llamar la atención.

Pero no es lo único que se lleva elogios de su carta. La tajada de bacalao que homenajea a Casa Labra o sus judías verdes son otras de las elaboraciones que no suelen faltar en un ticket medio que ronda los 60 euros y que se cierra con su aplaudido flan.

El público elige su favorito

La victoria de Caja de Cerillas tiene un componente significativo: el premio no lo ha decidido exclusivamente la crítica gastronómica, sino los propios comensales. Aunque la primera selección de los 41 establecimientos nominados corrió a cargo de un jurado formado por 56 cocineros de prestigio, fueron los usuarios de TheFork quienes tuvieron la última palabra.

Entre los profesionales que participaron en la nominación figuran nombres como Ángel León (Aponiente), Paco Morales (Noor), Martín Berasategui, Elena Arzak, Nacho Manzano, Begoña Rodrigo, Carito Lourenço y Lucía Freitas, entre otros. En el caso de Caja de Cerillas, las nominaciones llegaron de la mano de Diego Murciego (Desde 1911), Diego Guerrero (DSTAGE), Paco Roncero y Ángel León.

El interior de Casa Fiero. E.E

El palmarés de esta quinta edición también ha reconocido otras nueve aperturas repartidas por España. Cataluña ha sido la comunidad con mayor representación, con cuatro restaurantes finalistas, todos ellos en Barcelona: Casa Fiero, Direkte, Macambo y Melós. Madrid suma dos establecimientos más, Manifesto 13 y Tetsu, mientras que el listado se completa con Amas, en Calpe (Alicante); Arrope, en Rueda (Valladolid), y Clómada, en Málaga.

La distinción de Caja de Cerillas deja una lectura interesante sobre el momento que vive la gastronomía: en un panorama donde conviven grandes proyectos de vanguardia, restaurantes de autor y propuestas cada vez más especializadas, una pequeña casa de comidas puede convertirse en la apertura más celebrada del año. A veces, para conquistar a miles de comensales, basta con recuperar el placer de sentarse a la mesa y disfrutar de unos buenos huevos rotos.