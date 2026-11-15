La cocina peruana es mucho más que ceviche, causa limeña o lomo saltado. Detrás de algunos de sus platos más conocidos se esconde una gastronomía construida a partir de siglos de intercambios culturales, migraciones y tradiciones que han dejado su huella en los fogones.

Esa diversidad es precisamente la que Eduardo Ferré quiere mostrar desde Amancaes, el restaurante que abrió en junio de 2024 en la calle Conde Altea de Valencia y que acaba de convertirse en el único establecimiento peruano de la ciudad reconocido con el sello de Auténtica Cocina Peruana.

Otorgada por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, en convenio con Promperú y con el respaldo de Marca Perú, esta distinción reconoce a los proyectos que preservan el patrimonio gastronómico del país y promueven el consumo de sus productos en el extranjero. Un reconocimiento que respalda la filosofía de Ferré, chef y fundador de una casa que busca acercar al público valenciano una visión amplia y contemporánea de la cocina peruana.

Natural de Lima y formado en hostelería, Ferré llegó a España en 2019 después de desarrollar parte de su trayectoria profesional en Perú y Estados Unidos. Su posterior experiencia en distintos proyectos gastronómicos le permitió profundizar en la cocina mediterránea, especialmente en el tratamiento de arroces, pescados y mariscos. De ese encuentro entre dos culturas culinarias nació la idea de Amancaes: un restaurante peruano que incorpora también el conocimiento de la despensa valenciana.

Eduardo Ferré, el alma de Amancaes. Amancaes

La gastronomía forma parte de su historia familiar. Su abuelo regentó en Lima un restaurante especializado en pescados y mariscos que, según recuerda Ferré, fue pionero en incorporar el ceviche a la carta de un establecimiento a principios de los años setenta, cuando esta elaboración todavía se asociaba principalmente a los chiringuitos. Una iniciativa que dio lugar a la primera cevichería de Lima y que ayuda a entender la vinculación del chef con una cocina en la que el pescado y el marisco ocupan un lugar protagonista.

Un viaje por Perú

El propio nombre del restaurante resume buena parte de su filosofía. Amancaes es una flor amarilla vinculada al paisaje de Lima y también el nombre de unas antiguas pampas donde, coincidiendo con la festividad de San Juan, distintas comunidades se reunían para compartir música, bailes, costumbres y gastronomía. Aquella celebración, que alcanzó su máximo esplendor durante los siglos XIX y XX, sirve ahora de inspiración a un proyecto que entiende la cocina como un espacio de encuentro.

Un rincón donde viajar por Perú sin moverse de Valencia. Amancaes

Esa mezcla de influencias se refleja en una carta que viaja desde la tradición criolla hasta las cocinas nikkei y chifa, fruto de los intercambios culturales con Japón y China, respectivamente. También hay referencias a las comunidades italianas que emigraron a Perú, así como a los sabores de los Andes y la Amazonia. La propuesta cambia aproximadamente cada cuatro o cinco meses para acompañar la temporada y mantener una rotación constante del producto.

Entre las elaboraciones que mejor representan esta filosofía figuran los gnocchi de calabaza loche con salsa de chupe y carpaccio de gamba roja, donde conviven una técnica italiana, un ingrediente peruano y un producto mediterráneo. También destaca la costilla pachamanquera, inspirada en la pachamanca, una antigua preparación andina vinculada a la cocción bajo tierra y a los rituales comunitarios.

El gnocchi de calabaza loche con salsa de chupe y carpaccio de gamba roja de Amancaes. Amancaes

El ceviche nikkei, por su parte, conecta uno de los grandes emblemas de la gastronomía peruana con la influencia japonesa. A su alrededor aparecen propuestas como la ensaladilla de pulpo al olivo, la croqueta de seco norteño, el nigiri de vieira a la parmesana o la causa marina con langostinos al panko, mayonesa de mejillón escabechado, aguacate y huevas de trucha. La berenjena a la llama con romesco andino, katsuobushi y huevas de mújol y la entraña amazónica con hummus de alcachofa confitada, chulpi y ají charapita completan un recorrido en el que los ingredientes y las técnicas cuentan historias de diferentes procedencias.

Guisos tradicionales, arroces y crudos de pescado forman parte de la propuesta del restaurante. Amancaes

La parte dulce también encuentra inspiración en el recetario peruano, con propuestas como la torta de chocolate con manjar de lúcuma y helado de vainilla o el Suspiro, una versión que combina crema de yemas, merengue con vermut de naranja, tierra de canela y sorbete de mandarina. Para acompañar la experiencia, el pisco tiene su propio espacio en la carta de bebidas, con el clásico pisco sour y otras versiones como el maracuyá sour o el chicha sour, elaborado con chicha morada y pisco peruano.

Con este reconocimiento, Amancaes refuerza su papel como embajador de la gastronomía peruana en Valencia. Una cocina que no renuncia a sus raíces, pero tampoco a evolucionar, y que encuentra precisamente en el diálogo entre culturas su principal seña de identidad.