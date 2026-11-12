Zhang Yong no parece un hombre al que el éxito se le haya subido a la cabeza. A pesar de dirigir uno de los grandes imperios gastronómicos de China y acumular el mayor número de estrellas Michelin para un cocinero de su país, mantiene un perfil discreto y apenas concede entrevistas.

Sus admiradores lo llaman cariñosamente Uncle Rong y la industria gastronómica internacional acaba de reconocer su trayectoria con el SevenRooms Icon Award, concedido en el marco de Asia's 50 Best Restaurants 2026.

Detrás de ese carácter reservado se encuentra el empresario que ha transformado el panorama gastronómico chino con Xin Rong Ji, un grupo que cuenta con más de 30 restaurantes repartidos por China y un establecimiento internacional en Tokio.

Zhang Yong, en el restaurante que dirige en el Hotel Xitan Beijing. Joselito

Su historia comenzó en 1995, cuando abrió un pequeño puesto de marisco en Linhai, una localidad de Taizhou. Su propósito era mostrar la riqueza del mar de China Oriental y respetar el sabor natural de los ingredientes locales, sin esconderlos bajo elaboraciones excesivamente complejas.

Aquella apuesta por el producto acabaría convirtiéndose en una de las señas de identidad de su cocina. Yong ha construido su trayectoria alrededor de la gastronomía de Taizhou, una tradición regional que no figura entre las ocho grandes escuelas culinarias históricas de China, pero que ha encontrado en Xin Rong Ji un escaparate internacional.

El chef resume sus características con dos palabras: xian y riqueza, en referencia a sus sabores frescos, marinos y con matices umami.

El restaurante triestrellado de Zhang Yong, dentro de su grupo Xi Rong Ji. Xi Rong Ji

El crecimiento de Xin Rong Ji fue progresivo. En 2018, su restaurante de Wan Chai, en Hong Kong, consiguió su primera estrella Michelin. Tres años más tarde, sus establecimientos de Nanyang Road (Shanghái) y Linhai aparecieron en la lista ampliada de Asia's 50 Best Restaurants, en los puestos 61 y 76, respectivamente.

Producto chino por bandera

El arroz con chorizo Joselito que Yong cocinó de manera inédita. Joselito

La filosofía de Yong quedó especialmente patente durante una cena en la que el jamón ibérico Joselito fue uno de los protagonistas. Lejos de limitarse a servirlo cortado a cuchillo, el chef exploró sus posibilidades en distintas elaboraciones. Lo acompañó de pomelo, cuyo perfil agridulce aportaba un contrapunto a su sabor intenso, y lo incorporó a un chawanmushi, la preparación de huevo al vapor. También protagonizó un arroz frito con huevo y chorizo, en una propuesta que conecta con la tradición del grupo de elaborar su propio embutido.

"Con un jamón como Joselito hay muchas posibilidades", explica el cocinero, que reconoce que la calidad de la pieza le obliga a pensar bien cómo aprovecharla. De hecho, llegó a plantearse utilizarla para elaborar un consomé de huesos, aunque finalmente descartó la idea: "Es un jamón demasiado caro y me da pena malgastarlo".

La familia Joselito junto con Zhang Yong, chef del restaurante Xin Rong Ji. Joselito

Recetario sin fronteras

Defiende que la cocina no debería tener fronteras, "con una buena materia prima y la técnica de la cocina china se puede hacer buena comida en cualquier rincón del mundo. Una buena comida no tiene nacionalidad" y su curiosidad no se limita a la cocina de Taizhou.

Es un estudioso de la diversidad gastronómica de China y conocer sus diferentes tradiciones es una de las grandes pasiones de su vida. Entre 2008 y 2025 impulsó restaurantes especializados en otras cocinas regionales, como las de Sichuan, Anhui y Hunan, además de propuestas de hot pot y gastronomía aristocrática.

"En los últimos años, el nivel gastronómico en China ha aumentado mucho", afirma. A su juicio, buena parte de ese crecimiento se debe a una nueva generación de cocineros que trabaja para elevar el listón. "Los jóvenes chefs no paran de trabajar para conseguir nuevos éxitos. Si no trabajas con mucho esfuerzo, la nueva generación acaba superándote".

La corvina estofada es el plato estrella y de autor de la prestigiosa cadena de restaurantes Xin Rong Ji. Xi Rong Ji

Los datos también apuntan en esa dirección. En 2026, el 14% de los restaurantes incluidos en Asia's 50 Best Restaurants se encontraba en China continental, frente al 10% de 2025 y el 8% de 2024. Pese a su posición en la alta cocina internacional, Yong no parece demasiado preocupado por acumular galardones. Preguntado por las guías gastronómicas, pone el foco en otro lugar: "Lo más importante para mí es hacer bien mi propio trabajo".

En sus restaurantes conviven "clientes que buscan innovación, cosas creativas y nuevas, pero también hay otros que echan de menos los platos y sabores de siempre", señala. Su objetivo es responder a ambas expectativas, sin olvidar que "si vas a un sitio a comer es porque hacen buena comida y porque está deliciosa".

Madrid, en el horizonte

Yong ha visitado España y tiene especial predilección por San Sebastián y su gastronomía, en la que encuentra una cultura del producto que conecta con su manera de entender la cocina. Además, la expansión internacional de Xin Rong Ji podría tener pronto una nueva parada. La apertura de un restaurante del grupo en Madrid suena en la conversación, aunque el chef prefiere no confirmar nada.

El cocinero con más estrellas Michelin de China. E.E

El pekinés, que afirma jugar al fútbol a diario, reconoce que dirigir una estructura empresarial de grandes dimensiones supone un desgaste considerable, pero cocinar sigue siendo una de las actividades que más disfruta, "es lo que me hace más feliz".

Por encima de los reconocimientos y las nuevas aperturas, Yong parece tener clara su prioridad: seguir cocinando, encontrar buenos productos y conseguir que quienes prueban su comida quieran regresar. Dejar que el producto, antes que el ego, ocupe el centro de la mesa.