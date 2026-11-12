Una pinta de cerveza, una mesa compartida y el aroma de un curry recién preparado. En Londres, algunos pubs tradicionales han convertido sus cocinas en pequeños rincones de Tailandia, donde la lima y el chile encuentran su lugar entre las barras de madera y las paredes de ladrillo.

Lejos de ser una moda pasajera, esta convivencia se ha convertido en una seña de identidad gastronómica de la capital.

Se calcula que unos 30 locales asiáticos funcionan en la trastienda o en plantas superiores de establecimientos británicos e irlandeses: una fórmula conocida como "Thai-rish".

El pionero de Kensington

La historia suele situar su origen en The Churchill Arms, en Kensington. En 1988, su propietario aceptó probar durante un mes la cocina de Songkot Boonyasarayon, un chef tailandés que buscaba trabajar en el establecimiento. Las colas llegaron en pocas semanas.

Desde la calle, cuesta imaginar que tras una de las fachadas más floridas de la ciudad aguarde semejante festín aromático.

Las flores de colores cubren por completo la fachada de madera del pub dando la bienvenida con su tradicional estampa londinense. The Churchill Arms

Erigido en 1750, el local atesora recuerdos vinculados a Winston Churchill y una decoración tan exuberante como singular.

Al dejar atrás la barra, la atmósfera se transforma. El comedor, concebido como un luminoso invernadero, se envuelve en vegetación y destellos de la cultura siamesa que transportan al comensal a otro paisaje sin salir de Kensington.

Un festín de cocina tailandesa da la bienvenida a quienes se sientan a la mesa de The Churchill Arms. The Churchill Arms

Su oferta gastronómica despliega recetas tradicionales y especialidades populares. Entre ellas desfilan el pad thai, los fideos pad kee mao y curris sugerentes, como el de pato perfumado con leche de coco y chile rojo.

El local ostenta el mérito de haber sido el pionero en maridar la cocina del sudeste asiático con las pintas de ale británicas. Más de tres décadas después, aquella alianza sigue siendo parte esencial de su identidad.

Un jardín tailandés al fondo

En Nunhead, al sureste de la ciudad, el bar irlandés Skehans guarda otra sorpresa: Chai’s Garden, un restaurante dirigido por Charlene "Chai" Skehan.

Llegó a Londres desde Tailandia con 13 años y abrió este espacio junto a su marido hace más de dos décadas.

La fachada de ladrillo rojo del pub Skehans se viste de enredaderas y flores. Skehans

El restaurante se asoma a un jardín escondido, con vegetación y detalles tailandeses; una ventana permite observar a los cocineros trabajando.

La carta reúne clásicos tailandeses preparados por cocineros procedentes del país. Pad thai, curris, salteados y especialidades de pato aparecen entre las opciones, pensadas para compartir y acompañar con cerveza.

Los cuencos reposan sobre la madera de la mesa invitando a descubrir los aromas de la comida tailandesa. Skehans

Skehans conserva su carácter de cervecería de barrio familiar, con música en directo seis días a la semana.

La visita puede alargarse entre sesiones tradicionales, conciertos, karaoke y noches de preguntas.

Una taberna, dos culturas

La tercera parada conduce hasta Roupell Street, una calle histórica de Waterloo donde las casas de ladrillo conservan una estampa de otro Londres.

Allí se alza The King’s Arms, un templo cervecero de corte tradicional que oculta en su parte trasera los aromas exóticos de Bangkok.

La fachada verde botella del pub enmarca la esquina, invitando a entrar para disfrutar de una pinta y cocina tailandesa casera. The King Arms

La propuesta lleva el nombre de Kanchana’s Kitchen y tiene una historia familiar. Según el establecimiento, nació de la unión entre Johnny Mc y Lailar, originaria de Chiang Mai; la cocina está gestionada por un negocio independiente del local.

El salón del fondo sirve guisos y salteados tailandeses recién hechos, mientras el mostrador mantiene el pulso vivo de las conversaciones entre pintas. Dos mundos que comparten hogar sin perder su esencia.

Los farolillos de papel plisado en tonos suaves aportan un aire del sudeste asiático al pub. The King Arms

De Kensington a Waterloo y Nunhead, estos rincones muestran diferentes maneras de entender esta convivencia.

Los sabores de Tailandia han echado raíces en la mismísima alma de la vida cotidiana británica.

La cerámica vidriada invita a entrar en esta taberna clásica londinense. Stocknshares

La próxima vez que una puerta de pub se abra al tintineo de los vasos, conviene mirar un poco más allá. Puede que, al fondo, entre el vapor de un wok y el aroma de las hierbas frescas, Londres esté guardando una mesa para quien sepa buscarla.