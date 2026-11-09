En el corazón de Palma, en el Barrio de La Lonja, escondido entre la vegetación de un jardín que parece ajeno al ritmo de la ciudad, Botànic estrena una nueva etapa. El restaurante del hotel de cinco estrellas Gran Lujo Can Bordoy Grand House & Garden ha incorporado al chef Jhonatan Maldonado, que toma el relevo de Andrés Benítez con una propuesta en la que los productos de Mallorca se encuentran con los sabores y los recuerdos de Chile. Una cocina de raíces latinoamericanas y despensa mediterránea que busca hacerse un hueco propio en una ciudad con una oferta gastronómica cada vez más competitiva.

Nacido en Viña del Mar y residente en Mallorca desde hace 25 años, Maldonado conoce bien los dos territorios que definen su cocina. Se formó en la Escola d’Hoteleria de la Universitat de les Illes Balears, pasó una temporada profesional en Madrid y trabajó durante ocho años en Font Santa antes de asumir el reto de dirigir los fogones de Botànic. El cambio no solo implica trasladar su cocina a un nuevo espacio, sino también adaptar su propuesta a otro tipo de cliente y a una dinámica distinta.

"Intentamos que con una cocina chilena, pero con producto local, se pueda hacer algo divertido", explica el chef. Su intención no es construir una cocina viajera que acumule referencias de distintos países, sino encontrar un lenguaje propio a partir de sus raíces y del territorio en el que vive. "Para mí las raíces están muy presentes y es algo súper importante. Pero he estudiado, me he formado aquí, he pasado por casa", señala. Mallorca forma parte de su identidad profesional tanto como los sabores de su infancia.

Jhonatan Maldonado, al frente del restaurante Botànic. Botanic

Mallorca y Chile en el plato

La nueva carta parte de una despensa reconocible para el comensal local: pescados de lonja, tomate de ramallet, almendra mallorquina, hierbas aromáticas, aceite de oliva y productos de temporada. A partir de ahí, Maldonado incorpora matices chilenos y juega con la acidez, las texturas y los contrastes para dar una nueva lectura a los ingredientes sin que pierdan su identidad.

La corvina salvaje, por ejemplo, se acompaña de tomate de ramallet, sorbete y espuma de pisco sour. La berenjena glaseada encuentra un contrapunto en el queso de Son Jover, la albahaca y la almendra mallorquina, mientras que la ventresca de atún rojo balear se transforma mediante texturas crujientes, matices cítricos y elementos encurtidos. En otros platos, la intensidad de los sabores del Pacífico convive con elaboraciones más frescas y ligeras, cercanas al Mediterráneo.

La ventresca forma parte del ecosistema marino de Botànic. Hotel Can Bordoy Grand House & Garden

El producto local no es, por tanto, un mero acompañamiento de las referencias chilenas, sino el punto de partida de una cocina que también quiere expresar su agradecimiento a la isla. Después de más de dos décadas en Mallorca, el chef encuentra en Botànic un espacio para reunir sus dos mundos sin renunciar a ninguno de ellos.

Küme y Pewma

La nueva propuesta gastronómica se articula en torno a diferentes formatos. Al mediodía, Küme, nombre del mapuche que remite a la felicidad, está pensada para picar, compartir y acercarse a la cocina del chef sin necesidad de sentarse a una experiencia larga. "Me parecía súper bonito trasladarlo a un concepto de mediodía que es un poquitín más informal", cuenta. La idea es recuperar el espíritu de compartir, pero desde una cocina diferente a la que había ofrecido hasta ahora el restaurante.

Por la noche, además de la carta, Botànic presenta Pewma, su primer menú degustación. También de origen mapuche, su nombre significa sueño y consta de 12 pases, incluidos los aperitivos, y reúne productos como la gamba roja, el atún rojo balear, el calamar de potera y el cordero.

Jhonatan Maldonado está al frente del restaurante Botanic. Hotel Can Bordoy Grand House & Garden

La experiencia comienza con un ritual de bienvenida y continúa con un relato que acompaña el menú. La puesta en escena, supervisada por Kelly Darbyshire, directora de Food & Beverage de Can Bordoy, también forma parte del recorrido. Las piezas de cerámica y las vajillas, realizadas y seleccionadas en colaboración con creadores locales como Pell Ceràmica y Valle Cerámica, refuerzan la conexión con el paisaje y la naturaleza. Para acompañar los platos, cuentan con un maridaje que combina desde referencias frescas hasta otras con mayor estructura y profundidad, y algunas que recorren la isla.

Aunque su lenguaje sea la alta cocina, "no quiero perder esa esencia de que para mí dar de comer es alimentar", afirma el chef que recibe con un caldo de bienvenida inspirado en la sopa que le preparaba su abuela, que se sirve para tomar con las manos. La elaboración funciona como una invitación a bajar el ritmo y conectar con la idea de hogar antes de comenzar el menú, así como la empanada, rellena de calamar y butifarra, que sirve en la secuencia de snacks en honor a su madre.

La empanada china con la que Maldonado rinde homenaje a su madre. Hotel Can Bordoy Grand House & Garden

Conquistar al público de Palma

La llegada de Maldonado también ha supuesto un cambio en la manera de entender el servicio y la relación con el comensal. En su anterior etapa, el chef trabajaba con una propuesta muy gastronómica y un menú degustación que marcaba el ritmo de la experiencia. En Botànic ha tenido que adaptarse a un público distinto y a un espacio donde compartir platos puede formar parte de la visita.

La sala de Botànic, uno de los coquetos salones con los que cuenta el hotel boutique en el corazón de Palma. Hotel Can Bordoy Grand House & Garden

"Palma es otro tipo de cliente", reconoce. En la capital mallorquina, atraer público exige una propuesta reconocible y una evolución constante, pero el cambio se está notando al recibir más reservas del restaurante por parte de los clientes alojados en el hotel. También ha sido necesario adaptar al equipo, que se ha mantenido en gran medida respecto a la etapa anterior, con la incorporación de Alejandro Palmer como segundo de cocina, después de trabajar durante dos años en Mina, en Bilbao.

El equipo que pone en marcha Botànic. Hotel Can Bordoy Grand House & Garden

El proyecto, sin embargo, sigue evolucionando y encontrando su lugar. La carta y los menús evolucionan con las estaciones y la disponibilidad del producto, y el equipo prepara ya los cambios para el invierno. Pewma también tendrá una versión más corta, mientras que la idea de los nombres mapuches continuará con Upun, término que significa volar y que dará título al próximo menú previsto para el año que viene.