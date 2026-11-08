El Atlántico cabe en una barra de Malasaña. En Fernaud, la nueva taberna de la calle Colón, 14, los vinos volcánicos de Tenerife conviven con albariños, txakolis y referencias portuguesas, mientras la cocina reúne garbanzas de guachinche, quesos isleños y bocados marineros pensados para compartir.

Detrás del proyecto está Eduardo Fernaud, que ha llevado a Madrid el espíritu hospitalario de Bajamar, el pueblo costero del norte de Tenerife donde hunde sus raíces familiares. Una taberna contemporánea que mira al océano para construir su propia identidad gastronómica.

La mejor pista para entender el proyecto no está en la carta, sino en una fotografía que cuelga de sus paredes. En ella aparece Pepe, el abuelo del fundador, retratado en Bajamar en 1937. Mientras el resto posa con ropa de calle, él luce una bata, una imagen que habla de naturalidad, disfrute y hospitalidad.

Un homenaje a la familia de Eduardo, a su abuelo Pepe y a esta foto, que ha inspirado al proyecto Fernaud

Esa manera de recibir a los demás, sin demasiados protocolos y con ganas de celebrar, es parte de la herencia familiar que Eduardo ha querido trasladar a su establecimiento.

Fernaud no es, sin embargo, un ejercicio de nostalgia ni una reproducción de los bares de antaño. Su propuesta parte de la cultura gastronómica canaria para recorrer otros territorios vinculados al Atlántico, desde Galicia y el País Vasco hasta Portugal y Cádiz.

Una geografía que se reconoce tanto en los platos como en la selección de vinos y el interiorismo, firmado por Fernando Sánchez Herrero, que da forma a una taberna contemporánea en la que la barra, la conversación y el acto de compartir ocupan un lugar central.

La entrada y barra de Fernaud son el nuevo secreto a voces de Malasaña. Fernaud

Bocados marineros

La cocina de Fernaud combina recetas que remiten directamente a Tenerife con elaboraciones que recuperan la memoria familiar y propuestas que amplían el mapa hacia otras costas. Entre los platos de inspiración canaria figuran las garbanzas de guachinche, mientras que las papas arrugadas pasan por el filtro de la casa y se aproximan al universo de las bravas.

La memoria también se sienta a la mesa con la presa ibérica con salsa de frutas secas, una receta creada por la madre de Eduardo Fernaud para su antiguo restaurante. Una elaboración que conecta la oferta actual con la historia gastronómica de la familia y que encaja en una carta concebida para disfrutar sin rigideces.

Eduardo Fernaud es el artífice detrás de esta taberna que mira al Atlántico. Fernaud

Los bocados marineros y los platos para compartir completan el recorrido. Hay gildas y anchoas de Santoña, brioche de sardina, brioche de txangurro y ensaladilla de pepinillos y ventresca, especialmente rica, suave pero con un punto de vinagre que despierta el apetito, junto a quesos isleños y alcachofas con crema de almogrote de La Gomera.

Las vieiras y el tomate con maracuyá añaden otros matices a una propuesta que se mueve entre la tradición insular, los sabores de costa y una mirada contemporánea al recetario.

Las vieiras gratinadas que preparan en Fernaud. Fernaud

El resultado es una carta que no se limita a reproducir especialidades canarias, sino que utiliza la isla como punto de partida para explorar una despensa más amplia. La intención es que los platos se sucedan en el centro de la mesa, acompañados de vinos elegidos para prolongar la experiencia.

Vinos isleños

El vino es uno de los grandes protagonistas de Fernaud pero antes de meterse en la copa conviene darle una oportunidad al Fernaud 1937, un cóctel que nace de una receta secreta del bisabuelo de Eduardo. Por su parte, la carta de vinos presta especial atención a pequeños productores, variedades singulares y elaboraciones que expresan la influencia atlántica, con perfiles frescos, minerales y salinos. También tienen cabida los vinos volcánicos, especialmente relevantes para entender la personalidad de algunas referencias canarias.

Vinos de pequeños productos forman parte de la filosofía líquida de Fernaud, como el espumoso Tinc Set. Fernaud

La selección recorre distintas denominaciones y regiones vinícolas. Hay albariños de Rías Baixas, godellos de Ribeira Sacra, vinos vascos elaborados con Hondarrabi Zerratia, etiquetas de Gredos y referencias portuguesas, además de una cuidada representación de las islas Canarias. Más que una colección de procedencias, la bodega propone un viaje por paisajes unidos por el océano, aunque cada uno conserve sus particularidades.

Entre las botellas predilectas del proyecto están Benje blanco y tinto, de Envínate, elaborados en Santiago del Teide; Vino Atlántico, un txakoli de marcado carácter mineral de Península Vinicultores, y Saroto, un palhete portugués.

Tres referencias que ilustran la diversidad de una selección en la que el origen y la personalidad de los productores tienen un peso fundamental.

La elección de estos vinos responde a la misma lógica que articula la cocina: reivindicar territorios, variedades y formas de hacer que encuentran en el Atlántico un elemento común. Canarias adquiere un protagonismo especial, pero comparte espacio con otras regiones que también han construido su identidad vitivinícola a partir de su paisaje y sus condiciones climáticas.



