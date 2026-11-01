Cuando Marc Fosh abrió su restaurante en Palma, en 2009, encontrarlo no era precisamente sencillo. El establecimiento apenas se indicaba desde el exterior y todavía no existían las herramientas digitales que hoy permiten llegar a cualquier dirección con un par de indicaciones.

"Nadie podía ver el restaurante desde fuera. Cuando abrimos no existía Google Maps y a la gente les costaba encontrarnos", recuerda el chef británico. "El cliente llamaba preguntando “¿Dónde está este restaurante?”. Así que solía ir y buscarlo".

Con esta anécdota Fosh retrata los comienzos de un proyecto que terminaría consolidándose como uno de los referentes de la alta gastronomía mallorquina.

La terraza donde transcurre el servicio en Marc Fosh. Grupo Canyamel

Nacido en Londres y formado en los fogones de su ciudad natal, Francia y San Sebastián, Fosh encontró en Mallorca el lugar donde desarrollar su particular interpretación de la cocina mediterránea.

Su trayectoria le convirtió en el primer chef británico en conseguir una estrella Michelin, un reconocimiento que, según cuenta, llegó sin que fuera su objetivo inicial. "Realmente no quería una Michelin", admite al recordar los primeros años del restaurante. Su intención era ofrecer una buena comida y un buen servicio, con una propuesta sencilla y sin demasiadas pretensiones. De hecho, el establecimiento nació con el nombre de Simple Fosh.

La cocina de Marc se caracteriza por creaciones tan simétricas como dispares que ponen en valor el producto, como ocurre con este pichón. Grupo Canyamel

Al principio, la propuesta era básica y contenida, pero la llegada de la estrella Michelin cambió las expectativas. "Te cambia un poco. Sientes que tienes que seguir avanzando. No puedes volver atrás". El reconocimiento, asegura, fue una sorpresa que le obligó a plantearse qué hacer a continuación, aunque también le dio un impulso para seguir aprendiendo y mejorando.

Mallorca como despensa

Más de tres décadas después de su llegada a la isla, el Mediterráneo continúa marcando el rumbo de su cocina. "Es un lugar espectacular para un cocinero", señala. El mar, los olivares y la riqueza de los productos locales forman parte de una despensa en la que conviven pescados como la lubina, el salmonete y la gamba roja mallorquina con carnes como el cerdo negro y el cordero.

Su propuesta combina sabores reconocibles con técnicas contemporáneas y contrastes de texturas. En uno de sus platos, el foie gras se acompaña de distintas elaboraciones de remolacha, mientras que el salmonete de roca se presenta con arroz local, azafrán e hinojo. La gamba roja también tiene protagonismo, acompañada de almendras de la isla y un helado elaborado con almendra y aceite de oliva.

La gamba roja es uno de los ingredientes de los que Marc Fosh no se separa en su restaurante. Grupo Canyamel

Las estaciones determinan parte de estas combinaciones. "En el menú, siempre cambiamos dependiendo de la temporada", explica el cocinero mientras presenta los primeros platos del menú. Fosh visita las mesas de los comensales siempre que puede, ha entendido que es un gesto básico para conocer al cliente y tomar el pulso al servicio.

También ha cambiado su manera de organizar la oferta. Después de años renovando continuamente la carta, ha optado por mantener una estructura más estable, sustituyendo periódicamente algunos platos por otros. El objetivo es conservar una identidad reconocible sin renunciar a la evolución que exige la cocina.

La sala se compone de varios espacios, dos terrazas acristaladas y un salón interior. Grupo Canyamel

Los vinos de Mallorca completan esta apuesta por el territorio. En el restaurante, Fosh propone referencias elaboradas en la isla y destaca el trabajo de productores que apuestan por las variedades autóctonas y por métodos de cultivo ecológicos y biodinámicos.

Más allá del turista

El restaurante ha evolucionado al mismo tiempo que lo ha hecho Palma. Cuando abrió sus puertas, el público alemán, procedente principalmente de Alemania, Austria y Suiza, tenía un peso considerable en su clientela. "Probablemente, entre el 50 y el 60 % de nuestros clientes hablaba alemán", recuerda. En los últimos años, sin embargo, el perfil se ha diversificado, con una presencia creciente de visitantes estadounidenses y canadienses.

"Tienes que adaptarte y no es tan monótono", apunta sobre esta transformación. El cambio de público, no obstante, coincide con un momento en el que la alta cocina debe revisar sus modelos económicos. Los costes, la presión sobre los precios y las dificultades para mantener una actividad rentable durante todo el año son cuestiones que preocupan al cocinero.

En su restaurante, los menús degustación cuestan alrededor de 125 y 145 euros, según la opción elegida. Una oferta que busca mantener el equilibrio entre calidad y precio, especialmente en una isla donde la temporada turística condiciona buena parte de la actividad. Para acercarse al público local, el establecimiento también ofrece una alternativa más accesible al mediodía, con un menú de estilo ejecutivo.

David Mariottini es el jefe de cocina del restaurante del británico Marc Fosh. Grupo Canyamel

A esta situación se suman las temperaturas cada vez más elevadas durante el verano, que dificultan las comidas al mediodía y obligan a adaptar horarios y ritmos de trabajo. Además, Fosh intenta que los servicios no se prolonguen innecesariamente para que su equipo pueda conciliar mejor su vida personal.

Aprender a delegar

Además de su restaurante en Palma, el chef dirige Sa Pleta, en el hotel Pleta de Mar, en Capdepera. Mantener ambos proyectos en funcionamiento le ha enseñado a confiar en sus equipos y a delegar responsabilidades.

"Tiene que funcionar tanto si estás como si no", explica. Aunque sigue visitando las mesas y conversando con los comensales, considera fundamental que cada establecimiento pueda mantener su nivel sin depender de su presencia constante.

Esa manera de entender el oficio responde también a una nueva etapa personal. Después de años dedicados intensamente a la cocina, "quiero hacer cosas divertidas, disfrutar de la vida y disfrutar de mis amigos, de mi familia y buscar el equilibrio que antes no tenía", reconoce.

Marc Fosh en la terraza que ocupa el restaurante de Sa Pleta, otro de los hoteles del Grupo Canyamel que cuenta con la cocina del británico. Grupo Canyamel

La fidelidad de quienes le acompañan desde sus primeros proyectos es una de las recompensas de esa trayectoria. Algunos clientes llevan dos o tres décadas siguiendo su cocina, una relación que el chef considera especialmente gratificante. "Si tienes este núcleo de clientela, puedes sobrevivir", afirma, sin perder de vista el placer de vivir en la isla que convirtió en su hogar.