En Ruzafa, uno de los barrios más inquietos de Valencia, hay un restaurante que lleva doce años demostrando que la alta cocina no necesita manteles solemnes ni un menú degustación para desplegar su creatividad.

En El Almacén (calle Sueca, 41), Raimon Moreno y Vanina Vila han construido un proyecto propio en el que las técnicas de la gastronomía de vanguardia conviven con la libertad del tapeo.

Él, curtido en las cocinas de Quique Dacosta, aporta el rigor técnico y la inquietud creativa; ella convierte la sala en una prolongación de su casa. Juntos han encontrado una fórmula para recorrer el recetario internacional a través de pequeños bocados.

Desde su apertura en 2014, el restaurante se ha empeñado en cocinar sin encorsetarse en etiquetas y hacer del sabor el hilo conductor de una carta que invita a probar, compartir y descubrir. Moreno resume su propuesta como 'alta cocina informal'. "se trata de coger las tapas y reinventarlas con técnicas de alta gastronomía, pero presentadas de una forma muy informal".

Los recuerdos que conforman la identidad de El Almacén. E.E

Algunas elaboraciones parten de recetas valencianas a las que se incorporan ingredientes y referencias de otras culturas; otras toman preparaciones internacionales y las adaptan a la despensa local. Así, el Puri de titaina de anguila ahumada y yema pomada convive con el Paquito Moruno de cordero asado.

Un viaje en pequeños bocados

Entre las creaciones que mejor representan el carácter de El Almacén está el Tako Koreano de lomo bajo a la llama, una interpretación del tradicional ssam coreano que traslada sus referencias a un bocado propio. También destaca el Huevo Carbonara en su nido, una revisión de uno de los grandes clásicos italianos que, según Moreno, "ha superado con nota el filtro de los comensales italianos más exigentes".

Huevo Carbonara en su nido, una de las tapas más representativas de la propuesta. E.E

El chef trabaja con ostras del norte de Irlanda, elegidas por su carnosidad, que reinterpreta la Ostra Nikkei con aire de mar, inspirada en la cocina peruana, hasta la Ostra Jalisco, con referencias mexicanas, pasando por una versión Bloody Mary.

No se trata de acumular influencias de distintos países, sino de utilizarlas como punto de partida para construir una cocina reconocible. La técnica aprendida en las cocinas de alta gastronomía está al servicio de una propuesta que busca sorprender sin complicar innecesariamente la experiencia del comensal.

"Hacemos lo que queremos y lo que nos apetece", explica Moreno. Su objetivo, asegura, es "brindar una cocina divertida, distinta y cargada de sabor" y para ello el formato tapa es esencial.

Zanahorias noisette sobre humus de garrofón, un buen comienzo en El Almacén. E.E

Un almacén de sabores y viajes

El nombre del restaurante también ayuda a entender su personalidad. El Almacén es, para Moreno y Vila, una especie de archivo de experiencias que forman parte de su trayectoria profesional. "Cada vez que viajamos, volvemos con la maleta llena de recuerdos materiales y de ideas gastronómicas. Todo eso lo almacenamos y lo integramos en el restaurante", cuenta el chef.

Esa dimensión personal se percibe tanto en la cocina como en la sala. Si Moreno lidera el apartado creativo, Vila se ocupa de que la experiencia resulte cercana y acogedora. "Es como nuestra casa", afirma él, que mantiene siempre la intención de que la originalidad de los platos no esté reñida con la formalidad. Para eso también cumple un papel esencial su hilo musical, que parte de una lista de reproducción propia.

Cremoso de caramelo salado, tierra de galleta Lotus, helado de palomitas y algodón de azúcar, un dulce viaje al pasado. E.E

Los postres apelan al recuerdo con el bocadillo de pan de chocolate y el popcorn, por su parte, combina cremoso de caramelo salado, tierra de galleta Lotus, helado de palomitas y algodón de azúcar. "Recuerda a los días de feria o a las tardes de cine cuando eras pequeño", explica Moreno. Los helados, además, se elaboran en el propio restaurante para ajustar su intensidad a cada creación.

Doce años después de arrancar, El Almacén, que abre para comer los sábados y domingos, de 13:30 a 16:00 horas, y para cenar de miércoles a sábado, desde las 20:45 horas, siguen apostando por el tapeo para dar a conocer su universo de sabores, culturas y recuerdos.