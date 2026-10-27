Un sándwich japonés para desayunar, unos bocados de street food a mediodía o una cena informal sin necesidad de sentarse a la mesa de un restaurante tradicional.

Grupo Nomo amplía su universo gastronómico en Barcelona con Nimi, un Japanese Bar que busca llevar la cocina japonesa de calidad a un terreno más cotidiano y accesible.

El nuevo establecimiento, situado en el número 107 de la calle Pau Claris, abre una nueva vía de crecimiento para una compañía que lleva casi dos décadas acercando Japón al público español.

La icónica tortilla japonesa, conocida como Okonomiyaki, también forma parte de la carta. Grupo Nomo

Nimi nace con vocación de hermano pequeño de Nomo, pero con personalidad propia. A los diferentes establecimientos con los que ya cuenta el grupo, se suma este concepto diferente, inspirado en los pequeños bares japoneses y en la cultura del take away, donde la informalidad y la flexibilidad marcan el ritmo, por eso puede disfrutarse a cualquier hora del día, tanto en el local como en casa.

"Queremos que la gastronomía japonesa de calidad forme parte del día a día de las personas", explica Borja Molina-Martell, CEO y cofundador de Grupo Nomo. La nueva marca responde así a la voluntad de explorar otras ocasiones de consumo y acercarse a un público que busca propuestas cuidadas sin el protocolo de una comida o una cena convencional.

Sandos, street food y dulces

La carta tiene en los sandos uno de sus principales reclamos. Estos sándwiches japoneses, elaborados habitualmente con pan de miga suave, forman parte de una cultura gastronómica que ha trascendido las tiendas de conveniencia y los pequeños establecimientos nipones para conquistar las cartas internacionales.

El tamago sando, a base de huevo, es todo un clásico. Grupo Nomo

La propuesta gastronómica, también compuesta por otros platos de street food japonés, además de panecillos dulces, galletas y postres, ha sido desarrollada por el equipo de cocina de Grupo Nomo, liderado por Naoyuki Haginoya, mientras que Hisanori Matsuki estará al frente de este nuevo concepto.

El objetivo es trasladar la experiencia acumulada por el grupo a una fórmula más ágil, sin renunciar al cuidado por el producto que ha definido su trayectoria.

El precio es otra de las claves del proyecto. Con un gasto medio estimado de 22 euros, NIMI quiere situarse en un segmento que permita incorporar la cocina japonesa a más momentos de la rutina, desde un desayuno hasta una comida rápida o una cena informal. Una apuesta que amplía las posibilidades de consumo más allá del restaurante japonés tradicional.

Además de en sus bebidas, el matcha también es ingrediente de los bocados dulces. Grupo Nomo

Una barra y cocina abierta

El espacio de Pau Claris es la primera expresión física de la marca. De dimensiones reducidas, cuenta con una cocina abierta y una barra desde la que observar la preparación de los platos. La distribución favorece una experiencia dinámica, en la que la elaboración forma parte de la visita.

El estudio barcelonés Mas-Aqui Arquitectura & Interiorismo firma el proyecto, que combina hormigón, madera, latón y ladrillo blanco con referencias a técnicas tradicionales niponas como el kintsugi, que repara piezas de cerámica resaltando sus fracturas; el kigumi, basado en ensamblajes de madera, y el yakisugi, una técnica de carbonización superficial de este material. El resultado busca equilibrar la sobriedad contemporánea con los guiños a la artesanía japonesa.

Pero el local es solo una parte de la estrategia. El delivery constituye uno de los pilares de Nimi, que se apoyará en la experiencia operativa que Grupo Nomo ha desarrollado con Nomomoto, su servicio propio de comida a domicilio, nacido hace 15 años. La intención es que la propuesta pueda llegar también a los hogares y adaptarse a distintos hábitos de consumo.

Una inversión de 250.000 euros

Borja Molina-Martell, Naoyuki Haginoya y Boja Molina-Martell, co-fundadores de Nimi. Grupo Nomo

La apertura supone una inversión de 250.000 euros y representa un paso estratégico para Grupo Nomo. Fundado en Barcelona en 2007 por Borja Molina-Martell, Juan Molina-Martell y el chef japonés Naoyuki Haginoya, el grupo cuenta actualmente con nueve restaurantes repartidos entre Barcelona, Girona, la Costa Brava, Madrid y Andorra, además de su negocio de delivery y la producción diaria de sushi para supermercados.

Casi veinte años después de su primera apertura en el barrio de Gràcia, Grupo Nomo vuelve a mirar a Japón para ampliar su campo de juego.