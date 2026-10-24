En Sevilla, aún lejos de la costa, el mar también encuentra su lugar en la mesa. En el brillo de las escamas, en el aroma del pescado sobre las brasas y en el saber de quienes reconocen, entre tantas piezas, la que merece protagonizar el plato.

Sobre esa relación entre materia prima y oficio, Cañabota ha construido una identidad propia.

De una manera tan sólida que, años después de abrir sus puertas, continúa encontrando en el Atlántico su principal fuente de inspiración.

Bocados de alta cocina se despliegan con elegancia, destacando la sofisticación técnica y el cuidado de la materia prima. Cañabota

Inaugurado en 2016, este establecimiento sevillano ha hecho de las especies marítimas el centro de una propuesta que combina el respeto por el género con una mirada contemporánea.

Una década después y con una estrella Michelin, su historia permite acercarse a otra forma de entender la alta gastronomía en la capital andaluza.

Del mar al origen

Antes de convertirse en un espacio para comer, Cañabota fue una idea nacida de una vida ligada a las olas. Juanlu Fernández, propietario del proyecto, procede de una familia de pescaderos de renombre en Sevilla.

El conocimiento del género ya formaba parte de sus raíces, pero una experiencia en Croacia terminó despertando en él una nueva manera de acercarse a los frutos del mar.

Juanlu Fernández posa tras la barra del restaurante, enmarcado por el azulejo blanco que lo caracteriza. Cañabota

La inspiración encontró su forma definitiva junto al Grupo El Amarre. El resultado fue un establecimiento que quiso apartarse de los códigos habituales de la restauración.

Su objetivo era situar la materia prima en primer plano y acercar al comensal a todo lo que sucede antes de que llegue a la mesa.

Fogones a la vista

Paredes de azulejos blancos, cristales impolutos y una exposición que recuerda a una pescadería definen la estética de Cañabota.

La cocina abierta completa una escena en la que el trabajo del equipo deja de permanecer entre bastidores para formar parte de la experiencia.

El interior de Cañabota combina la tradición de una pescadería con la elegancia contemporánea de la madera y el mármol Cañabota

Desde la selección de cada pieza hasta su preparación, el proceso queda a la vista. La transparencia no funciona aquí como un simple recurso estético, sino como una manera de transmitir confianza y mostrar el conocimiento que requiere trabajar con un producto tan delicado.

Al frente de los fogones, Marcos Nieto desarrolla una cocina en la que la técnica está al servicio de la materia prima. La intención es comprender cada especie, respetar sus características y encontrar la preparación que mejor permita apreciar sus cualidades.

Latido atlántico

Es por esto que la propuesta de Cañabota no permanece inmóvil. Su carta y sus dos menús degustación cambian según lo que ofrece el mercado. Una circunstancia que convierte cada visita en una experiencia ligada al momento.

La propia Guía Michelin lo tiene claro. Lo que hace único a este restaurante es la presencia de pescados y mariscos del litoral atlántico andaluz, así como una oferta que combina tradición y vanguardia.

La precisión de las manos al servir la cena es el reflejo de la excelencia del restaurante. Cañabota

Esa relación con la temporada también habla de una forma de entender el lujo gastronómico, en la que el producto marca el ritmo de la cocina.

No se trata de disponer siempre de lo mismo, sino de reconocer el valor de cada especie cuando está en su mejor momento y trabajarla con el cuidado que merece para ensalzar sus cualidades.

Esta experiencia continúa en la mesa, donde el servicio y el conocimiento del equipo acompañan al comensal.

La cercanía forma parte de la identidad que el local reivindica desde sus comienzos: una cocina ambiciosa que no necesita renunciar a la naturalidad.

Diez años de sal

La trayectoria de Cañabota ha ido acompañada de reconocimientos. En 2018 entró en la selección de locales recomendados de la Guía Repsol y, en 2020, obtuvo su primer Sol.

En diciembre de 2021 llegó la estrella Michelin, distinción que mantiene en la actualidad y que es un reflejo de que al mezclar trabajo y pasión, siempre se llega lejos.

Una cremosa composición coronada con brotes frescos y caviar exhibe el refinamiento del menú. Cañabota

Sin embargo, el aniversario invita a mirar más allá de los galardones. Una década después, Cañabota mantiene la esencia inicial de aquel proyecto que nació de una forma particular de entender el producto del litoral y su lugar en la gastronomía sevillana.

En una ciudad cuya cultura gastronómica se expresa de muchas maneras, Cañabota ha encontrado su lugar mirando hacia la costa.

Concentrado tras la barra de Cañabota, su propietario ultima los detalles de un plato. Cañabota

A pesar del tiempo, el océano sigue siendo el hilo conductor de una propuesta que entiende que, a veces, la personalidad de un proyecto no depende de hacer más, sino de conocer profundamente aquello que tiene entre manos.