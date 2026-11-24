Durante más de tres décadas, Javier San Pío vivió entre bancos, reuniones y números. Trabajó en distintas entidades financieras, la última de ellas UBS, hasta que la pandemia cambió su manera de mirar el futuro.

"Me quité la corbata, empecé a estar con mis hijos y fue como un punto de inflexión. Se ha acabado, esto no está pagado", recuerda. Con 44 años decidió abandonar su trayectoria profesional para perseguir una inquietud que llevaba tiempo aplazando: emprender."Siempre he tenido la ilusión de emprender desde pequeñito. Era el típico niño pesado que llegaba a casa hablando de ideas de negocio".

Tras dejar el banco, pasó dos años analizando distintas posibilidades hasta que encontró en las patatas fritas una oportunidad. Buscaba un producto reconocible, con posibilidades de crecimiento y que permitiera construir una marca. Así nació San Fries, un concepto inspirado en las tradicionales frituras belgas y neerlandesas, con las patatas fritas como protagonistas de un negocio especializado.

Javier San Pío en la entrada de San Fries, un templo de la patata frita. Esteban Palazuelos

El camino no empezó con las colas que hoy rodean sus establecimientos. Primero probó suerte en el Mercado de Maravillas, donde abrió en abril y permaneció hasta junio de 2025. La experiencia no funcionó como esperaba. "Me venía bien como laboratorio para aprender", recuerda. Sin embargo, el público no terminó de conectar con la propuesta y Javier continuó buscando una ubicación adecuada.

La encontró en el local que ocupa actualmente, abierto el 15 de octubre de 2025."Estuve dos años viniendo todas las mañanas a ver si había locales", cuenta. La apuesta terminó funcionando desde el primer día. Las patatas comenzaron a circular por redes sociales y el establecimiento empezó a recibir visitantes que incluso organizan sus viajes a Madrid para probarlas."Viene gente de Abu Dabi, de Canadá, de Estados Unidos... Se organizan el viaje para comer las patatas". Aun así, el 80% de sus clientes es local.

En esa popularidad ha sido fundamental la comunicación digital, de la que se ocupa Carmina."Estas patatas se han hecho famosas en el mundo entero. Es muy importante la comunicación", reconoce. También lo ha sido la implicación de su familia. Sus hijos participan en el negocio: Javier trabaja en el pochado de las patatas, mientras María está especialmente vinculada a las redes sociales y la atención al público."Todos me han apoyado desde el minuto uno", afirma.

El local de San Fries despacha un millón y medio de toneladas de patatas fritas a la semana. Esteban Palazuelos

Pero al éxito se llegó después de meses probando variedades, temperaturas y tiempos de fritura. Javier encontró en la patata agria la que mejor respondía a sus exigencias por su contenido en almidón y su comportamiento en la fritura.

Trabaja con dos agricultores para adaptar el suministro a las temporadas: hasta marzo o abril utiliza patata gallega y después recurre a productores del sur. La materia prima llega a una nave en Vallecas, donde se lava, se pela y se corta. Después se introduce en agua para retirar parte del almidón superficial y se conserva refrigerada."La patata que coméis en San Fries es de esa mañana. Se procesa, se hace y se trae", explica.

Entre pochado y fritura deben pasar al menos 20 minutos. Esteban Palazuelos

Una vez en el establecimiento comienza el proceso de doble fritura. Primero se pocha para conseguir un interior tierno y después se deja reposar antes de freírla a una temperatura más elevada, que proporciona el crujiente exterior. Lo ideal es respetar unos 20 minutos de reposo. Por eso, aunque las colas sean largas, no siempre es posible acelerar el servicio sin comprometer el resultado."Si en vez de 20 minutos tiene que estar 10, yo lo noto".

Las patatas fritas de San Fries se inspiran en las frituras belgas. Esteban Palazuelos

La misma filosofía explica que haya reducido los toppings de la carta. Las elaboraciones demasiado complejas ralentizan el servicio y restan protagonismo al producto principal."Cuando tienes aquí a cientos de personas, me entra un agobio de que estén 40 minutos esperando", reconoce. También ha diseñado su propia salsa brava, de picante moderado, después de meses de pruebas."Me pasé dos meses todos los días en mi casa haciendo la brava".

San Fries cuenta con su propia salsa brava. Esteban Palazuelos

La ambición de Javier va más allá de Madrid. "Yo lo que quiero es crear una marca", explica. Su primera gran prueba de expansión ha llegado con su puesto en el mercado navideño de Nuevos Ministerios, que se ha hecho con el de mayor volumen de ventas del espacio. "Somos el puesto con más colas, con diferencia", asegura. La acogida fue tan buena que ha adquirido una nueva fábrica con capacidad para producir hasta tres veces más. También mantiene conversaciones para estudiar una posible presencia en el Bernabéu y explora el formato móvil para acudir a eventos y conciertos.

El reconocimiento internacional ha traído gente de todo el mundo que planifica su viaje a Madrid solo por estas patatas. Esteban Palazuelos

A este crecimiento se sumó recientemente su reconocimiento internacional: Javier y su hijo consiguieron ganar el Campeonato del Mundo de Patatas Fritas en Arrás (Francia). Para la competición prepararon una receta con mayonesa casera, salsa brava, jamón de bellota de Joselito, queso manchego rallado y huevos fritos de codorniz. Aunque el premio ha reforzado la popularidad del establecimiento, Javier destaca sobre todo lo que significó compartir aquella experiencia con su hijo."A nivel personal fue maravilloso. Fue un regalo de vida ".

Mientras, su reto es seguir creciendo sin renunciar a aquello que ha convertido a San Fries en un éxito: una buena patata, una técnica precisa y el respeto por los tiempos de elaboración.