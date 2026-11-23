"Fui uno de sus primeros clientes y siempre creí en ellos". Pepe Solla habla de la quesería con la que mantiene una relación que va mucho más allá de la colaboración entre un cocinero y sus productores. De esa confianza, del respeto por el trabajo artesanal y de varias pruebas compartidas nació Melia, un queso gallego elaborado por la quesería Airas Moniz, en exclusiva para Casa Solla, el restaurante que dirige en Poio (Pontevedra).

No se comercializa ni se distribuye a otros establecimientos: quien quiera probarlo tendrá que sentarse a la mesa del chef. Su nombre esconde, además, una historia familiar, un homenaje a Amelia, la madre del cocinero, a quien su padre llamaba cariñosamente Melia.

La historia de este queso comienza con el encuentro entre Solla y los responsables de la quesería, a quienes el cocinero apoyó desde sus inicios. "Galicia cuenta con una materia prima láctea extraordinaria, pero necesitaba desarrollar proyectos capaces de transformarla en productos de mayor valor añadido", expone el chef en su afán de impulsar iniciativas como esta.

Melia, otra excusa para visitar Casa Solla. Fatal Films

Para Solla, desde Airas Moniz, demostraron que era posible construir otro modelo de negocio en el sector lácteo gallego: "Lo que hay que hacer es competir en calidad, en diferenciación", sostiene.

Una filosofía que también ha encontrado su espacio en la cocina de Casa Solla, donde el trabajo con pequeños productores forma parte de su identidad. "Que yo pueda tener quesos de altísima calidad gallegos me da más fuerza. Es un win-win: yo les doy visibilidad y ellos me dan identidad como cocinero gallego".

De esa relación surgió la posibilidad de elaborar un queso propio para el restaurante. No fue una petición de Solla a la quesería, sino una propuesta que nació de las conversaciones entre ambas partes y de distintas pruebas hasta dar con el resultado buscado. El objetivo era conseguir una elaboración específica para Casa Solla, con una curación diferente a la de otros quesos que ya producían. Así nació Melia.

La quesería de Airas Moniz, en Chantada, no es una quesería cualquiera. Airas Moniz

Cuando llegó el momento de bautizarlo, el cocinero quiso encontrar una referencia personal que conectara el producto con su historia y con la del restaurante. Su madre se llamaba Amelia, pero su padre la llamaba cariñosamente Melia. "Era una forma de vincular el queso a la historia, al restaurante. Un homenaje a ellos", cuenta. Un gesto afectuoso que terminó dando identidad a una elaboración concebida desde el principio para ser exclusiva.

Un queso que no se vende

La singularidad de Melia está también en su distribución: no se comercializa fuera de Casa Solla. Aunque Solla animó a sus productores a venderlo, fueron ellos quienes decidieron mantenerlo como un producto reservado al restaurante. "¿Quieres comercializar un queso que solo esté en tu casa y que, cuando la gente quiera comerlo, tenga que ir a tu casa?", recuerda el chef sobre aquella conversación.

Al fondo, Melia, acompañado de otros quesos gallegos que sirven en Casa Solla. Fatal Films

En Casa Solla, Melia forma parte del carro de quesos, integrado exclusivamente por elaboraciones gallegas. La selección reúne habitualmente alrededor de nueve referencias, aunque va cambiando según la disponibilidad y los productos de temporada. Hay dos presencias fijas: Melia y Savel, el premiado queso azul de Airas Moniz como el mejor de España. Otras elaboraciones de la misma quesería, como Terra, también suelen aparecer, mientras que Cítara, un queso de características similares a Melia, ha dejado de formar parte de la selección para evitar duplicidades.

Ambos colaboran en distintas pruebas para aprovechar otros productos derivados de la elaboración láctea, como los sueros que se obtienen durante la fabricación del queso y la mazada, procedente del proceso de elaboración de la mantequilla. Solla los incorpora a distintas elaboraciones de su cocina, buscando nuevas aplicaciones para ingredientes que habitualmente se consideran subproductos.

El cocinero Pepe Solla durante el servicio en Casa Solla. Fatal Films

También han experimentado con una crema fresca, aunque todavía no está comercializada. Son proyectos que surgen de la confianza y de una relación que permite trabajar conjuntamente, probar y desarrollar nuevas ideas sin la presión de tener que convertir cada experimento en un producto de mercado.

Para el cocinero, el valor de esta colaboración está tanto en el resultado como en las personas que hay detrás. "El producto es increíble y maravilloso porque ellos son maravillosos", resume.