En Manacor, la historia de una de sus fruterías más conocidas comenzó mucho antes de abrir sus puertas. Sus raíces están en el campo, en una familia dedicada durante generaciones a cultivar la tierra y llevar sus productos hasta los consumidores.

De aquella tradición nació hace 25 años Frutas y Verduras Na Camel·la, impulsada por los hermanos Xisco y Guillem Adrover y convertida en la primera frutería del municipio.

Hoy, aquel proyecto ha evolucionado hasta convertirse en s’Hort de Sa Vall, una explotación agrícola de alrededor de 150 hectáreas que combina producción, venta directa, gastronomía y divulgación para mantener vivo el patrimonio rural de Mallorca.

La finca de s'Hort de Sa Vall se extiende hasta las 150 hectáreas. S'Hort de Sa Vall

La historia de los Adrover está ligada a la agricultura desde hace cuatro generaciones. Sus antepasados ya transportaban los productos de la finca en carro hasta Palma para venderlos, siguiendo un modelo de comercialización que Xisco y Guillem quisieron adaptar a los nuevos tiempos.

Con la apertura de Na Camel·la acercaron las frutas y verduras directamente al consumidor, tomando el relevo de los tradicionales colmados. Un cuarto de siglo después, el proyecto ha ampliado sus horizontes, pero conserva la misma filosofía: conectar el producto con las personas y reivindicar el valor de lo que se cultiva en la isla.

El otoño ha traído las calabazas a s'Hort de Sa Vall. Hort de Sa Vall

En la actualidad, s’Hort de Sa Vall ocupa unas 150 hectáreas en la Vall de la Nou, en Manacor, donde cultiva frutas, verduras, hortalizas y cereales, además de criar cerdos. Con una plantilla media de más de 30 trabajadores, la explotación abastece tanto a sus propias tiendas de Manacor y Porto Cristo como al canal Horeca y a restaurantes de alta gastronomía.

Entre sus clientes figura el chef Andreu Genestra, que cuenta con una estrella Michelin y dos Soles Repsol y recibe productos de la finca para sus restaurantes en el cercano resort Reserva la Rotana, situado a menos de cinco minutos en coche.

Los pimientos de donde nace el pimentón Tap de Cortí típico de Mallorca. S'Hort de Sa Vall

Del campo a la mesa

Pero s’Hort de Sa Vall no se limita a cultivar y comercializar alimentos. Uno de sus objetivos es recuperar el vínculo entre la población y el campo mallorquín, acercando los procesos agrícolas a quienes habitualmente solo conocen el producto cuando llega al mercado o al restaurante.

Algunas de las hortalizas que despachan a los clientes que acuden a la finca. S'Hort de Sa Vall

Para ello, la finca ha convertido sus instalaciones en una especie de aula abierta en la que descubrir cómo se trabaja la tierra, cuándo se recolectan las cosechas y qué recorrido siguen los alimentos hasta llegar a la mesa.

Esa vocación divulgativa quedó patente en una feria organizada para acercar la agricultura a residentes, familias y profesionales de la restauración. Las visitas guiadas por los cultivos, los talleres infantiles, las degustaciones de productos locales y de temporada, las catas de vino, la exposición de maquinaria agrícola y la música tradicional formaron parte de una jornada que reunió a más de 650 personas en sus dos turnos.

La finca acoge experiencias para acercar a los visitantes a la memoria rural de Mallorca. S'Hort de Sa Vall

Una respuesta que evidencia el interés creciente por conocer directamente a los productores, comprar en origen y recuperar el contacto con los productos de temporada.

La visita también permitió descubrir otra faceta de la explotación: la elaboración de productos propios a partir de recetas tradicionales que la familia ha conservado y transmitido durante cuatro generaciones. Preparaciones que recuperan sabores y formas de aprovechamiento vinculadas a la cocina doméstica de Mallorca y que pueden adquirirse tanto en la propia finca como en sus dos establecimientos comerciales.

La memoria rural de Mallorca

Parte del atractivo de s’Hort de Sa Vall reside también en su patrimonio. La familia ha conservado diferentes espacios que permiten reconstruir cómo era la vida cotidiana en las antiguas explotaciones agrícolas de la isla.

Entre ellos destaca la vieja vaquería, reconvertida ahora en una sala para degustaciones y eventos gastronómicos, y una pequeña estancia que durante años funcionó como escuela para los niños de las casas y fincas de los alrededores.

Quesos y sobrasada de Mallorca forman parte del patrimonio gastronómico que se puede degustar en la finca. S'Hort de Sa Vall

La historia de este último espacio ilustra una realidad rural que hoy parece lejana. Por las noches, alrededor de la lumbre, los pequeños aprendían a leer, escribir y hacer cuentas con un maestro que se desplazaba hasta la finca. Algunos llegaban caminando y otros en bicicleta para recibir unas clases que formaban parte de la vida de las familias que trabajaban en el campo.

Esta recuperación de la memoria agrícola se completa con una propuesta gastronómica que permite conocer la finca durante todo el año. s’Hort de Sa Vall organiza visitas para grupos, familias y empresas, con recorridos por los cultivos y degustaciones, además de almuerzos y cenas elaborados con productos de temporada.

Las experiencias cuentan con la colaboración de Aproscom Fundació, cuyos profesionales participan tanto en el servicio como en la preparación de algunas de las propuestas gastronómicas.

Así, la finca de los Adrover ha encontrado una nueva manera de dar continuidad a una historia que comenzó con sus antepasados transportando verduras en carro hasta Palma. La producción sigue siendo el corazón del proyecto, pero ahora comparte protagonismo con la gastronomía, la divulgación y la conservación de las tradiciones.