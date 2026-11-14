En Nusfjord, uno de los pueblos pesqueros mejor conservados de las islas Lofoten, en el norte de Noruega, basta con dejarse guiar por el aroma de la canela, la masa recién horneada y la leña para encontrar Hansines Bakeri.

Una pequeña panadería y cafetería que, además de ofrecer refugio frente al frío del Ártico, guarda una historia que se remonta a finales del siglo XIX. Su principal protagonista es un horno de piedra de casi 12 metros cuadrados, considerado uno de los más grandes de Noruega que todavía permanecen en funcionamiento.

La responsable de mantener viva esta tradición es Veronica Olaisen, propietaria y gerente del establecimiento, que en 2014 decidió recuperar un edificio histórico que llevaba décadas sin funcionar como panadería.

La panadería es uno de los edificios que se conservan dentro de Nusfjord desde su fundación. Natalia Martínez

La construcción, levantada en 1877, había permanecido inactiva desde 1940, pero conservaba su elemento más valioso: un enorme horno de leña que en sus orígenes tenía una misión fundamental para la vida del pueblo.

Durante la temporada de pesca del bacalao skrei, Nusfjord recibía a cientos de pescadores y tripulaciones que llegaban hasta estas aguas para trabajar.

El fiordo de Nusfjord sirvió de refugio a los pescadores que bajan hasta el pueblo durante la temporada de bacalao skrei. Natalia Martínez

El horno se encargaba de proporcionarles pan fresco, un alimento imprescindible para afrontar las largas jornadas en el mar y su tamaño respondía a la necesidad de alimentar una gran comunidad.

Olaisen decidió devolverle esa función, aunque adaptada a los tiempos actuales. Fue en 2018 cuando el horno recuperó definitivamente su actividad.

Una semana para despertar

Trabajar con una estructura de estas dimensiones exige paciencia. Su construcción, basada en capas de piedra y arena, permite acumular y distribuir el calor de manera uniforme, pero también obliga a respetar sus propios tiempos

El horno de Hansenis Bakeri se remonta a 1877. Natalia Martínez

Al comienzo de cada temporada, el horno necesita una semana entera de encendido progresivo. El fuego se alimenta poco a poco para que la temperatura aumente de manera gradual y evitar cambios bruscos que puedan provocar grietas en la estructura.

El equipo dedica alrededor de seis meses al año a cortar, secar y almacenar su propia madera, con el objetivo de garantizar una combustión adecuada cuando llega el momento de volver a hornear. Una vez en marcha, el panadero controla manualmente la temperatura y ajusta el fuego teniendo en cuenta factores como el viento y la humedad exterior.

La mesa de trabajo donde amasan panes y repostería en Hansenis Bakeri. Natalia Martínez

El resultado es una capacidad de producción poco habitual para una panadería de estas características: alrededor de 60 hogazas de pan y 500 bollos al día. Todo ello mediante un proceso artesanal en el que el conocimiento del horno y la experiencia de quien lo maneja resultan tan importantes como las propias recetas.

Los bollos de canela que salen del horno de Hansenis Bakeri. Natalia Martínez

Las recetas de la abuela

El nombre de Hansines Bakeri es también un homenaje familiar. Hansine, la abuela de Veronica Olaisen, llegó a Nusfjord para trabajar al servicio del propietario del pueblo pesquero (væreieren), terminó echando raíces allí y formó una familia que ha permanecido vinculada a este enclave durante generaciones.

Aunque Hansine falleció siendo joven y sus nietos no llegaron a conocerla, su reputación culinaria seguía muy presente en la memoria familiar. Era conocida en el pueblo por su buena cocina y dejó un recetario que Veronica ha recuperado para elaborar parte de los productos que hoy salen del horno.

La abuela de Veronica Olaisen, sosteniendo a su padre en brazos, en Nusfjord. Hansines Bakeri

Una fotografía de 1947, en la que Hansine aparece sosteniendo en brazos al padre de Veronica en los escalones del edificio, recuerda esa relación entre la familia y el lugar.

La carta de la panadería es reducida y apuesta por elaboraciones tradicionales. Entre las especialidades destacan los kanelsnurrer, unos bollos de canela enrollados muy populares en los países nórdicos; los bollos rellenos de ruibarbo y los skolebrød, una pieza de bollería noruega cubierta de coco y rellena de crema pastelera. También se elaboran panes artesanales que aprovechan las posibilidades del horno original.

El mostrador de Hansenis Bakeri donde aguardan sus panes y repostería. Natalia Martínez

El establecimiento ocupa un espacio acogedor en el centro del pueblo, con mesas en el interior, junto al calor de la piedra, y otras en el exterior, desde donde contemplar el puerto y las antiguas construcciones de madera. Una estampa que invita a detenerse en un destino donde el paisaje suele llevarse casi toda la atención.

Los viajeros que se hospedan en Nusfjord y visitantes no se pierden una parada en Hansenis Bakeri. Natalia Martínez

Hansines Bakeri funciona principalmente durante los meses de verano, habitualmente entre mayo y septiembre, coincidiendo con la temporada de mayor actividad turística en Lofoten. Conviene tener en cuenta que Nusfjord es un recinto histórico cuyo acceso suele estar sujeto al pago de una entrada general durante la temporada alta, aunque no se cobra una tarifa específica por entrar en la panadería.