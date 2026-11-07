Anthony Bourdain tenía una virtud poco habitual: sabía encontrar historias detrás de un plato. Le interesaban tanto los grandes restaurantes de alta cocina como los puestos callejeros, las barras de barrio y los establecimientos familiares que llevaban décadas alimentando a sus vecinos.

Su curiosidad gastronómica no entendía de etiquetas ni de estrellas Michelin. Lo importante era comer bien, conocer otras culturas y descubrir qué había detrás de cada cocina.

Considerado uno de los grandes divulgadores gastronómicos de las últimas décadas, el chef, escritor y presentador estadounidense cambió la manera de acercarse a la gastronomía a través de programas como No Reservations y Parts Unknown.

Sus viajes lo llevaron a recorrer medio mundo y sus recomendaciones consiguieron convertir pequeños establecimientos en destinos de peregrinación para los aficionados a la buena mesa.

Con motivo del estreno de Tony, el biopic de A24 que recrea sus primeros años como cocinero en Provincetown (Massachusetts), tomando como referencia su libro Kitchen Confidential, The World's 50 Best Restaurants recupera algunos de los restaurantes que más admiraba. Un recorrido por las direcciones que definieron su particular mapa gastronómico.

España, entre sus favoritos

Uno de sus restaurantes imprescindibles era Asador Etxebarri, el proyecto de Bittor Arginzoniz en Axpe. Bourdain lo incluyó en su lista de restaurantes pendientes en 2009 y volvió a visitarlo en sus programas. Admiraba especialmente su dominio de las brasas y la capacidad del cocinero vasco para cocinar productos delicados, como angulas, ostras o caviar, mediante ingeniosos sistemas que controlan la distancia respecto al fuego.

Asador Etxebarri visto desde fuera. E.E

También en el País Vasco encontró uno de sus lugares favoritos para comer pintxos, Abierto desde 1984, Ganbara, en lo viejo de San Sebastián, lo conquistó con sus setas silvestres salteadas con foie gras y yema de huevo cruda. Tras probarlas durante el rodaje de No Reservations, reconoció años después que llevaba más de quince pensando en aquel plato.

Pero si hubo un restaurante español que marcó su relación con la vanguardia fue El Bulli. Bourdain admiraba a Ferran Adrià desde 2001 y su primer encuentro dio lugar al documental Decoding Ferran Adrià (2006). En 2011, durante el último año del restaurante, regresó para probar su menú degustación, que podía alcanzar los 50 pases. Consideraba a Adrià un visionario y destacaba también su calidad humana.

Direcciones imprescindibles

En Nueva York, su ciudad de referencia, tenía dos favoritos muy diferentes. Uno era Le Bernardin, el restaurante de su amigo Eric Ripert, cuya cocina de pescado y marisco admiraba especialmente. En Kitchen Confidential llegó a afirmar que era el único establecimiento donde pediría pescado un lunes, por la confianza que le inspiraba la calidad del producto.

El icónico sandwich de pastrami de Katz's Delicatessen. E.E

El otro era Katz's Delicatessen, un clásico del Lower East Side abierto en 1888. Para Bourdain representaba el sabor de casa. En una entrevista en 2017 confesó que lo primero que hacía al regresar a Nueva York era comprar un sándwich de pastrami.

En París, sus preferencias también se alejaban de los circuitos más convencionales. Le Baratin, de la cocinera Raquel Carena, destacaba por su cocina francesa sin artificios y sus influencias argentinas.

También frecuentaba Le Comptoir, de Yves Camdeborde, uno de los impulsores de la bistronomía. Entre sus platos favoritos figuraba un ravioli de morcilla que describió como una de las mejores cosas que había probado aquel año. Otra de sus direcciones era Le Chateaubriand, de Iñaki Aizpitarte, conocido por romper las convenciones de la cocina francesa.

El bistro 'antifrancés' según Bourdain. E.E

Aunque Bourdain desconfiaba de ciertos excesos de la alta gastronomía, reconocía el talento cuando lo encontraba. Una de sus experiencias más memorables tuvo lugar en The French Laundry, el restaurante de Thomas Keller, elegido mejor del mundo en 2003 y 2004.

En Londres, su debilidad era St. John, de Fergus Henderson, pionero de la filosofía nose to tail, que aprovecha todas las partes del animal. Su plato predilecto era el tuétano asado sobre pan tostado con sal, al que dedicó una de sus declaraciones más memorables.

Supinya Junsuta no cocina sin sus gafas. E.E

En Japón, su elección para una última comida estaba clara: Sukiyabashi Jiro, el pequeño restaurante de sushi de Jiro Ono. En una entrevista con The Guardian en 2016 aseguró que sería el lugar donde querría disfrutar de su última comida.

Su pasión por la cocina popular lo llevó también a Tawlet Mar Mikhael, un espacio donde cocineras de distintas regiones libanesas preparan recetas tradicionales, y a Raan Jay Fai, el puesto callejero de Supinya Junsuta. Bourdain la bautizó como la 'Mozart del wok' y convirtió su tortilla de cangrejo en uno de los platos más conocidos de Bangkok.

Completan la selección Swan Oyster Depot, una marisquería abierta en 1912 con apenas 18 asientos, y el restaurante Paul Bocuse, cuyo chef consideraba una figura fundamental de la gastronomía francesa.