José Gómez aún recuerda lo duro que resultaba llevar su jamón ibérico Joselito a otros países. "Tuvimos que picar mucha piedra", dice el salmantino, quinta generación de la firma.

Poco o nada se imaginaba que años más tarde llevaría hasta Pekín su pieza más valiosa y cotizada, un jamón de 2006 que, después de dos décadas de curación, puede alcanzar entre 60.000 y 80.000 euros.

Una joya gastronómica que ha viajado hasta China para protagonizar una experiencia exclusiva en la que el jamón ibérico se ha encontrado con algunos de los tés más preciados del mundo.

Jamón ibérico y té, un maridaje tan inesperado como acertado. Joselito

El escenario elegido ha sido Xitan Hotel Beijing, un establecimiento de lujo situado en Tanzhesi, a aproximadamente una hora de la capital china.

Inaugurado en 2022, ocupa una antigua aldea milenaria vinculada al templo de Tanzhe y está concebido como un espacio en el que conviven arquitectura, arte y gastronomía.

Xitan Hotel Beijing es un refugio de lujo entre montañas. Joselito

Precisamente esa sensibilidad artística fue una de las razones por las que Joselito lo escogió para presentar sus añadas más excepcionales. En los dos años anteriores, la firma había celebrado estos encuentros en el Museo del Prado y la Casa Batlló de Barcelona. Sus jamones, defienden, son auténticas obras de arte.

Durante dos jornadas, periodistas europeos y asiáticos y clientes de la marca participaron en una cata vertical de cuatro añadas —2020, 2016, 2014 y 2006— maridadas con tés chinos seleccionados por José Gómez Sánchez, sexta generación de la familia, y Ricard Zhan, brand director del hotel y especialista en esta bebida.

La experiencia comenzó con una piedra caliente que los asistentes sostuvieron durante un minuto de meditación, antes de descubrir los distintos maridajes.

El retrato de otro hito de Joselito. Joselito

Un té oolong con aromas de miel y orquídea acompañó al Millésime 2020; un té negro con notas ahumadas y de fruta seca china se sirvió junto a otra de las añadas, mientras que un pu'er de 2003, procedente de la provincia de Yunnan, encontró su pareja en el jamón de 2014.

El momento más esperado llegó con la apertura de la pieza de 2006, el ejemplar más antiguo de la cata. Para acompañarlo se sirvió un té de colección valorado en un millón de yuanes, alrededor de 200.000 euros. De sus 358 gramos, los quince asistentes probaron apenas diez. "Nos estamos bebiendo el tiempo", resumió el propietario del hotel, coleccionista y apasionado de la gastronomía.

Las lonchas que se cortaron del Joselito Vintage 2006, con casi 21 años de curación. Joselito

La apertura del jamón también deparó una sorpresa para la propia familia. "Haber abierto un jamón de 2006 y que esté mejor que los que probamos de la misma añada hace uno y dos años es algo muy particular", reconoce José Gómez Sánchez.

La explicación está todavía por descubrir. Los jamones de una misma añada se curan juntos, por lo que la diferencia podría encontrarse en "la vida del animal, su alimentación o el entorno en el que se desarrolló", explica.

Para averiguarlo, la empresa cuenta con el Pig data, un sistema de trazabilidad que permite conocer dónde vivió el cerdo, qué comió y cómo evolucionó. La alimentación resulta fundamental: cuanto más hierba consume, menos amarillenta tiende a ser su grasa, algo especialmente importante en curaciones tan prolongadas, ya que ayuda a evitar la oxidación.

El desembarco en China

La presentación sirvió también para lanzar internacionalmente el Vintage 2016, la nueva añada que se incorpora a la categoría más exclusiva de la marca. Joselito estableció en 1999, tras un viaje a Champagne con Ferran Adrià, una clasificación inspirada en el mundo del vino: Gran Reserva, con entre cuatro y seis años de curación; Millésime, entre seis y ocho, y Vintage, para los jamones que superan los ocho años.

El jamón ibérico que viajó hasta Pekín. Joselito

Pero el viaje hasta Pekín tiene también una lectura empresarial. Joselito lleva presente en China desde 2013 y considera el país estratégico para su expansión internacional. La afinidad gastronómica juega a su favor.

"China tiene una cultura del cerdo muy desarrollada, porque la base de su cocina es el cerdo", explica José Gómez Sánchez. La grasa y los diferentes cortes forman parte de su tradición culinaria, algo que facilita que el consumidor chino comprenda y aprecie el jamón ibérico.

La familia Joselito junto con Zhang Yong, chef del restaurante Xin Rong Ji. Joselito

La compañía trabaja principalmente con restaurantes y hoteles de alta gama, además de distribuidores y tiendas gourmet. Para reforzar su posicionamiento, la presentación contó con la colaboración de Xin Rong Ji, uno de los grupos de restauración más influyentes del país.

Su fundador, Zhang Yong, cocinó para apenas quince comensales un menú que combinó platos de su cocina china con elaboraciones que incorporaban jamón Joselito.

La estrategia pasa por consolidar el mercado, formar a profesionales locales y encontrar los socios adecuados, más que por crecer rápidamente en volumen. De hecho, la firma está presente en 56 países y busca diversificar sus destinos para no depender de un único mercado.

Las restricciones sanitarias derivadas de la peste porcina han complicado las exportaciones a diferentes países asiáticos, aunque China mantiene un sistema de regionalización que permite aplicar limitaciones según el origen de los productos.

El objetivo de la sexta generación es convertir Joselito en una marca de lujo gastronómico reconocida internacionalmente. Una aspiración que conecta con el trabajo iniciado décadas atrás por su padre. El jamón estaba hecho y faltaba la marca. En Pekín, con una pieza de veinte años sobre la mesa, la familia sigue escribiendo ese capítulo.