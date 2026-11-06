Durante más de tres décadas, Bittor Arginzoniz ha perseguido una idea: dominar el fuego. Sin formación culinaria y después de trabajar en el monte y en una empresa de celulosa, el cocinero vizcaíno ha convertido una antigua tienda de ultramarinos en Axpe en un templo de la parrilla.

Ahora, Asador Etxebarri ha sido elegido mejor restaurante del mundo en The 50, un reconocimiento que culmina una trayectoria construida a base de leña, ingenio y una obsesión casi artesanal por las brasas.

Nacido en Atxondo en 1960, Arginzoniz creció en una casa sin electricidad ni gas para cocinar. Sus padres vivían del campo y los hijos colaboraban en las tareas agrícolas y ganaderas.

La comida se preparaba sobre el fuego bajo, y los olores de la leña y los guisos quedaron grabados en su memoria. Sin embargo, su trayectoria profesional comenzó lejos de los fogones. Trabajó en el monte y pasó cerca de una década en una empresa de celulosa del pueblo.

El cambio llegó en 1989, cuando decidió recuperar un antiguo bar y tienda de ultramarinos de Atxondo. Invirtió sus ahorros, dejó su empleo y reconstruyó el edificio.

Un año después abrió Etxebarri, sin formación profesional en cocina ni tradición hostelera familiar. Su escuela había sido la observación de su madre y su abuela y la experiencia acumulada alrededor del fuego.

El caserío donde se aloja Etxebarri, el mejor restaurante del mundo. EFE/ Miguel Toña

Una parrilla a medida

Lo que diferencia a Arginzoniz de otros cocineros es su manera de entender el fuego como una herramienta de precisión. Durante años ha diseñado sus propias parrillas, utensilios y sistemas para controlar de manera independiente las temperaturas, las distancias y los tiempos de cocción.

También abandonó el carbón para trabajar exclusivamente con madera. Cada especie tiene sus particularidades: la encina y el sarmiento de vid, por ejemplo, ofrecen comportamientos diferentes y requieren aplicaciones distintas. Elegir la leña adecuada, controlar la intensidad de las brasas y calcular la distancia al fuego forman parte de un trabajo que exige conocimiento y atención constante.

En 2019 reconocía que llevaba cerca de treinta años intentando dominar el fuego y que todavía tenía mucho que aprender. Esa búsqueda de precisión define su cocina, en la que la investigación y la experimentación conviven con una aparente sencillez.

El chef Bittor Arginzoniz (d), dueño de El Asador Extebarri, posa junto al sumiller del mismo restaurante, Mohamed Benabdallah (i), con el premio que los acredita como el mejor restaurante del mundo de 2026, en Lima (Perú). EFE/ Paula Yue Alonso

Su dominio de las brasas también le ha permitido llevar la parrilla a territorios inesperados. En Etxebarri no solo se asan carnes y pescados: Arginzoniz ha desarrollado instrumentos específicos para trabajar productos delicados como el caviar, las angulas vivas o las yemas de huevo. Su habilidad consiste en adaptar el fuego a cada ingrediente, y no al contrario.

Maestro de las brasas

En Etxebarri hay una particularidad que explica su singularidad: el propio Arginzoniz es quien maneja las brasas. El control del fuego no se delega y el restaurante incluso cierra cuando él no está. Su presencia resulta imprescindible para mantener la identidad de la casa.

Esta filosofía ha convertido el pequeño establecimiento de Axpe en un destino de peregrinación para aficionados y profesionales de la gastronomía de todo el mundo. Conseguir una reserva ya era complicado antes de recibir el reconocimiento internacional. El menú ronda los 300 euros, sin incluir el maridaje, para el que cuenta con una extraordinaria bodega.

La kokotxa y la txuleta de Etxebarri. Natalia Martínez

Su ascenso en The World's 50 Best ha sido constante. Debutó en 2008, en el puesto 44, y en 2016 entró en el grupo de los diez mejores, del que no ha vuelto a salir. Fue tercero en 2019 y 2021 y segundo en 2024 y 2025, antes de alcanzar finalmente la primera posición en 2026.

Con esta victoria, Etxebarri se convierte en el cuarto restaurante español que encabeza la clasificación, después de El Bulli, que lo consiguió en cinco ocasiones; El Celler de Can Roca, con dos, y Disfrutar, que alcanzó la cima en 2024.

Pese a su proyección internacional, Arginzoniz mantiene un perfil discreto. Las galas y el protagonismo público le producen cierta vergüenza. Prefiere definirse como alguien corriente que intenta hacer bien su trabajo.

Más de treinta años después de abrir aquel pequeño establecimiento en su pueblo, ha conseguido que el mundo mire hacia una parrilla de Axpe. Sin abandonar sus raíces ni cambiar de lenguaje, ha encontrado su lugar en la cima de la gastronomía mundial.