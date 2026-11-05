El pan de barrio vive una nueva etapa. Lejos de conformarse con despachar barras y hogazas, algunas panaderías han apostado por recuperar los tiempos que necesita una buena masa, reivindicar las harinas y acercar al consumidor un producto con identidad propia. En Valencia, Aspai Obrador es uno de los proyectos que mejor representan esta transformación.

Su pan Terreta, una elaboración que rinde homenaje al territorio valenciano, acaba de situarse entre los 50 Panader@s TOP de España, un reconocimiento organizado por Panàtics y Pan de Calidad que respalda el trabajo de un obrador nacido de la unión de dos generaciones.

Detrás del proyecto están Alba Hoyo Forment y su padre, José Luis Hoyo Selvi, Pepe, maestro pastelero y panadero de cuarta generación. La historia familiar está ligada al horno-pastelería Selvi, en Aldaia, mientras que Aspai representa una nueva manera de entender el negocio.

Alba y José Luis Hoyo han hecho de sus obradores unos templos del pan. Aspai Obrador

La iniciativa arrancó en 2020, aunque su primer establecimiento no abrió hasta el 24 de septiembre de 2022, en el barrio valenciano de Abastos. Desde entonces, el proyecto ha sumado otros tres locales: Peris y Valero, en marzo de 2024; Maestro Gozalbo, en mayo de 2026, y avenida de Aragón, el pasado septiembre.

La experiencia de Pepe en panadería, pastelería y chocolatería convive con el perfil empresarial de Alba, que regresó al proyecto familiar después de desarrollar su carrera en otros sectores y trabajar en grandes multinacionales.

En Aspai cuidan la repostería tanto como sus panes. Aspai Obrador

Su aportación ha sido clave para profesionalizar la producción, la venta y la gestión sin perder de vista el conocimiento artesanal que sostiene el negocio. Ambos se han formado, además, en Lean Manufacturing en el Instituto Lean Management, un modelo de gestión que busca mejorar la eficiencia de los procesos y reducir los desperdicios.

"Creo que las panaderías pueden ser modernas sin renunciar a su esencia", explica Alba. Para la cofundadora, el producto sigue siendo el centro, pero la experiencia de compra, la imagen y los valores de una marca también cuentan. "La clave es encontrar el equilibrio", resume. Una filosofía que se traduce tanto en la organización del obrador como en la forma de presentar el pan y relacionarse con los clientes de cada barrio.

Una veintena de panes

En Aspai, el tiempo no es una cuestión secundaria. La masa madre, alimentada y cuidada a diario, constituye la base de una propuesta que apuesta por las fermentaciones largas, de entre 24 y 48 horas, según la elaboración. A ello se suman técnicas como la autólisis, que favorece la hidratación de la harina y el desarrollo de la masa.

Sobre esa base, el obrador ha construido un catálogo de alrededor de veinte panes, con variedades de trigo y centeno y elaboraciones que incorporan semillas, aceitunas, pasas y nueces, maíz, cúrcuma, chía, algarroba o avena. La oferta incluye también Respectus Panis, un pan integral desarrollado junto a la nutricionista Laura Jorge, que refleja el interés por explorar la relación entre los ingredientes, la elaboración y la nutrición.

Sus panes de masa de madre, de aceitunas, multisemillas y Origen madre. Aspai Obrador

El trabajo no se limita a las hogazas. La vertiente pastelera de Pepe se reconoce en una oferta dulce que incluye croissants elaborados con mantequilla francesa, tartas, ensaimadas, trenzas y flan de París. En el apartado salado hay empanadillas de pisto, verduras o espinacas con queso feta, además de quiches. Las cocas de calabaza, horchata, chocolate y almendra amplían un repertorio que también sigue el calendario festivo valenciano.

En Navidad llegan los panettones y roscones; en Fallas, los buñuelos; en Semana Santa, la coca de pasas y nueces y la mona de Pascua. Cada 9 de octubre, con motivo de Sant Dionís y la celebración de la Mocadorà, el obrador prepara los tradicionales pastelitos de mazapán. La estacionalidad funciona así como otra forma de mantener vivo el vínculo con la cultura gastronómica local.

Pan con acento valenciano

La elaboración que ha situado a Aspai entre los mejores panaderos del país es también una síntesis de su filosofía. Terreta nació después de numerosas pruebas y con una idea clara: trasladar al pan el sentimiento de pertenencia al territorio. Su nombre alude a la tierra valenciana y su greña, el corte que se abre durante el horneado, dibuja una «T» que identifica la pieza.

Con una hidratación de entre el 85 % y el 90 %, Terreta destaca por una miga suave, muy alveolada, y una corteza llena de sabor. Su elaboración contempla unas 24 horas de fermentación y combina harinas de tres proveedores: Farinera Coromina, en Banyoles; Harinas ERA, en Altura, y Molí de Picó, en Torrent. El resultado pone el foco en la materia prima y en el control de cada fase del proceso, dos aspectos fundamentales en una panadería que reivindica el trabajo artesanal sin renunciar a la innovación.

Panes recién hechos para disfrutar cada día. Aspai Obrador

"Este reconocimiento es de todo el equipo", señala Alba Hoyo. "Aspai no sería posible sin las personas que hay detrás, sin sus manos, su compromiso y la confianza con la que dan vida cada día a lo que imaginamos juntos". Más allá del premio, la distinción refuerza el camino de un proyecto que ha crecido sin desvincularse de su origen familiar.

La identidad de Aspai se construye asimismo en sus establecimientos. Para diseñar los cuatro locales, el obrador ha confiado en Masquespacio, el estudio fundado por Ana Milena Hernández Palacios y Christophe Penasse. El interiorismo parte de conceptos como la cercanía, la honestidad y la artesanía para trasladarlos al espacio comercial.

Las paredes evocan la textura de la harina y el tamizado del grano; los tonos tierra remiten a las materias primas y las estanterías donde se exponen las hogazas recuerdan a las telas utilizadas durante la fermentación. En el diseño conviven la memoria de las panaderías tradicionales, representada por Pepe, y la mirada contemporánea de Alba, con formas curvas y una identidad visual renovada.

La intención no es convertir el pan en un mero elemento decorativo, sino integrar el producto y su elaboración en la experiencia de compra. Una manera de acercar el oficio a nuevos públicos sin despojarlo de sus raíces.

Con cuatro establecimientos en Valencia y el reconocimiento nacional de su pan Terreta, Aspai Obrador demuestra que una panadería de barrio puede crecer, profesionalizarse y cuidar su imagen sin renunciar a los principios que definen el buen pan: una materia prima bien elegida, tiempo para fermentar y conocimiento del oficio. Su apuesta pasa por actualizar la tradición desde dentro y hacer que el consumidor vuelva a mirar la hogaza no como un acompañamiento, sino como un alimento con personalidad propia.