“La mejor vaca está siempre por llegar” sentencia Xosé Portas mientras recorre las explotaciones ganaderas de Galicia en busca de ejemplares singulares para los restaurantes a los que abastece.

Su búsqueda transcurre en la Galicia más ancestral, visitando casas centenarias y cuadras en las que vacas, bueyes y otros animales forman parte de un paisaje rural que resiste a la transformación del campo.

Al frente de Discarlux, la distribuidora especializada en vacuno que fundó en 2005 junto a Carlos Ronda, Portas ha construido un negocio que abastece a más de 4.000 restaurantes.

Xose Portas dando de comer a las vacas y bueyes de Caborrecelle. Natalia Martínez

Algo que no sería posible sin explorar circuitos menos convencionales de comercialización, localizar a quienes todavía crían vacas y bueyes de razas autóctonas, pagar por animales que se salen de lo habitual, mantener una relación directa con los ganaderos y un oficio que sigue siendo una cuestión familiar y amenaza con desaparecer.

En Galicia, explica Portas, "alrededor del 90% de las compras de ganado se realiza en mataderos" como el de Daniel Cochón, propietario de Bandeira, al que acude todas las semanas, además de recorrer las casas de los productores.

“Un ganadero no cierra el trato en el primer día”, explica Portas. El precio importa, pero también “la confianza, la rapidez en el pago y el mantener la relación”, añade. La reputación también abre puertas. Portas asegura que “hay gente que dice: «Yo no vendo la vaca hasta que no venga Discarlux a verla»”.

La crianza en Galicia

En Caborrecelle, Portomarín, José Manuel Rivas López cuida de Toura, una vaca que representa el tipo de animal que Portas busca: una rubia gallega que conserva características de la raza y que ha pasado buena parte de su vida en una explotación familiar. Cuanto más tiempo se mantiene un ejemplar así, mayor puede ser su valor.

Xose Portas visitó a José Manuel Rivas López para la negociación de una de sus vacas. Natalia Martínez

Rivas comenzó como peón en la construcción y durante años compaginó esa actividad con su afición por los animales. Cuando era pequeño ya había unas tres vacas en casa. Con la crisis de la construcción de 2008 amplió la explotación y llegó a reunir alrededor de 80 cabezas de ganado.

El recorrido por las diferentes explotaciones gallegas permite comprobar que no existe un único modelo de ganadería. La selección depende tanto de la raza como de la edad, la constitución, el carácter y la grasa.

Las verdaderas “bombas”, como Portas las llama, son muy escasas. Calcula que puede encontrar solo diez o doce al año de ese nivel. Algunas acaban en territorio extranjero, exportan a 19 países, como es el caso del restaurante londinense Ibai, presente en este periplo gallego, y algunos cortes pueden ascender a los en 170€ euros el kilo, como ocurrió con un chuletón de raza Minhota que se sirvió en la madrileña Taberna Pedraza.

Sin embargo, todas las explotaciones que visita muestran una realidad común: criar un animal durante años exige terreno, alimentación, cuidados e inversión.

Francisco López Nuevo, padre de los hermanos López y vinculado al restaurante España, mantiene su propia explotación ganadera. En sus fincas cría bueyes que después sirven en el restaurante, aunque compra vacas a otros productores.

Francisco López Nuevo tiene un burro que acompaña a su ganado mientras pastan por la finca. Natalia Martínez

Su explotación, la Finca Rencelle dispone de unas 14 hectáreas y de otras fincas próximas para obtener forraje. “Sacrificamos los bueyes cuando no mejoran más”, explica el propietario, que sirve alrededor de cinco bueyes al año y no vende su carne fuera del restaurante.

Trabajan con rubio gallego y con cruces de rubio y frisón. También han probado otras razas, como la cachena, la barrosa, la minhota y la vienesa. “La gente muchas veces se fija solo en la infiltración, hay muchas más cosas», advierte uno de los hermanos. La calidad de la grasa, la grasa subcutánea y la potencia de sabor también cuentan.

Uno de los bueyes de raza Barrosa, en Finca Rencelle, distinguido por su gran cornamenta. Natalia Martínez

Por eso, buscan rubias gallegas de genética antigua. El carácter también importa, un animal nervioso puede ofrecer una carne distinta a la de uno que ha vivido con menos estrés. La maduración, de hasta 100 días, completa el proceso.

Al servir la carne, “es muy importante cortar a contrafibra, porque cuesta menos masticarla”, explica Portas mientras corta una de las chuletas que han asado en la lareira de la finca, la misma que Eva Longoria visita en uno de los episodios de su serie ‘Searching for Spain’.

Un par de chuletas de rubia gallega al fuego de la Lareira. Natalia Martínez

Certificar para conservar

La conservación de las razas autóctonas depende también de que el mercado reconozca su valor. Portas cuestiona las condiciones que, a su juicio, dificultan comercializar determinados animales de vacuno mayor bajo la identificación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Gallega.

La paradoja es que el prestigio de la carne de vacuno mayor no garantiza la continuidad de la ganadería que la produce. Para conservar estas razas hace falta que haya explotaciones dispuestas a mantenerlas y compradores que reconozcan el trabajo detrás.

La falta de relevo generacional también dificulta su conservación. En Caborrecelle, Juan Carlos Rodríguez Gándal mantiene entre diez y doce animales en rotación y su diagnóstico es pesimista. “Esto no tiene futuro”, advierte.

Dos de las vacas del ganado que custodia Juan Carlos Rodríguez en Caborrecelle. Natalia Martínez

Aunque se tienda a idealizar el campo, mantener animales implica comprar alimento, trabajar las fincas, vigilar los partos, atender las enfermedades y esperar años hasta que un buey alcance el momento adecuado para el sacrificio. El coste mensual de mantener un ejemplar puede rondar los 100 euros, “Esto se acaba», lamenta Portas durante la visita.

Tampoco cuenta con relevo Manuel García Valladares, el gallego que cuida de algunas de las rubias gallegas más bonitas de España, según el certamen Miss Vaca en diferentes ediciones.

El gallego Manuel García Valladanes junto a Blanca, Miss Vaca 2023. Natalia Martínez

Blanca consiguió el título en 2023 y tiene “unos cuernos preciosos”, cuenta Valladares, “un jubilado feliz” que en total suma tres triunfadoras.

Un templo ganadero

Para Portas, la respuesta pasa también por acercar el campo a quienes consumen su producto. En Piñeiro prepara una nueva explotación de 1.000 metros cuadrados que aspira a convertirse en un espacio de divulgación. La idea es mantener “entre 50 y 60 animales que el público pueda conocer y, cuando corresponda, comprar”.

El espacio de divulgación de Piñeiro estará funcionando en unos meses. Natalia Martínez

El proyecto requiere una inversión de más de un millón de euros y, según explica el equipo, no ha contado con apoyo financiero de ninguna administración. “Queremos que sea un legado que deje luz a Galicia”, explica.

Portas sabe que no puede conservar por sí solo todo el tejido ganadero gallego. Pero quiere contribuir a que tenga futuro, porque, como advierten quienes todavía mantienen estas explotaciones, el prestigio de la carne no basta para salvar un oficio si no hay relevo, rentabilidad y voluntad de continuar.