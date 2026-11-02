La cocina mexicana va mucho más allá de los tacos, los nachos y los burritos. Algo que el cocinero David Moreno lleva años empeñado en demostrar desde Mallorca, donde ha encontrado el escenario y la despensa para desarrollar una propuesta gastronómica que une sus raíces con los sabores del Mediterráneo.

Su patio de juegos es Can Simoneta Gastronòmic, el restaurante del hotel de cinco estrellas de nombre homónimo, situado sobre un acantilado de la costa noreste de la isla, con vistas al mar y acceso directo a la playa de Canyamel para los huéspedes del establecimiento.

Moreno llegó al hotel en 2019 con la intención de apuesta de trasladar la gastronomía mexicana al terreno de la alta cocina sin perder de vista sus orígenes. "Lo que me hace diferente es ser mexicano", afirma el chef, que ha convertido esa identidad en el principal argumento de su propuesta.

David Moreno en la cocina de Can Simoneta. Grupo Canyamel

Desde que arrancó esta etapa en la mayor de las Baleares, -hasta finales de 2024 de la mano de Edgar Rodríguez, que desde entonces ejerce como jefe de cocina en Aromata, el restaurante en Palma de Mallorca de Andreu Genestra- es mostrar una cocina que no siempre encuentra espacio en la imagen que se tiene de México fuera del país.

"Al final tratamos de que la gente entienda que hay más mundo aparte de eso", explica el de DF y corrobora en un menú donde las recetas reconocibles conviven con elaboraciones más complejas y técnicas de alta gastronomía.

96.000 kilómetros, dos mundos

96.000 kilómetros es la distancia que separa —y también une— los dos territorios que definen la cocina de Moreno, y también el nombre escogido para su actual menú. A través de 15 pases, el recorrido atraviesa México de norte a sur mientras incorpora productos cultivados o criados en la finca mallorquina.

La terraza de Can Simoneta, donde se puede disfrutar de la cocina de David Moreno en un concepto más informal. Grupo Canyamel

Los primeros bocados establecen las coordenadas del viaje. Guacamole, nachos con queso y chilaquiles evocan la comida cotidiana mexicana y funcionan como una introducción a sus sabores y una manera de demostrar que la sofisticación no exige renunciar a la memoria popular.

"Al final, esa raíz está presente en todos los niveles, en todas las esferas, pero va a depender de cómo se presente", señala Moreno que domina el recetario patrio que resuena tanto en la comida callejera como en un restaurante de alta gastronomía.

El conjunto de chiles con el que David Moreno le da sazón y razón a su cocina. Can Simoneta

La despensa de Can Simoneta permite desarrollar esa idea con una personalidad propia. El maíz y los tomates proceden de los cultivos de la finca, que también proporciona hierbas aromáticas y vegetales. El chile se cultiva allí para ajustar el punto picante de cada elaboración. A estos ingredientes se suman el cerdo negro mallorquín de la granja Els Olors, los quesos artesanales elaborados con leche de vacas locales y el cordero criado en los terrenos del establecimiento. Del mar no falta ni el salmonete ni la exquisita gamba de Soller.

Un exquisito y original salmonete al Pastor. Can Simoneta

Este último brilla en el guiso mexicano que conduce hasta Jalisco, que llega, cómo no, con un caldo de birria junto a un caldo de birria con polvo de tomate, acompañado de una quesadilla de maíz con chile chipotle y queso mahonés. También se viaja hasta Puebla, donde se rinde homenaje al pollo, y se hace parada en Tamaulipas, donde el chef trabaja con frijoles.

Identidad propia

Aunque Moreno no se limita a trasladar recetas mexicanas a una isla mediterránea. También implica defender un concepto gastronómico diferenciado dentro de un hotel de lujo, fuera del circuito turístico. En Can Simoneta, la oferta gastronómica se reorganizó hace cuatro años para separar el restaurante de menú degustación del resto de los espacios de restauración y dar a cada propuesta su propio lugar.

El espacio gastronómico de Can Simoneta en clave de alta cocina. Can Simoneta

La decisión permitió que Moreno y su equipo dispusieran de mayor libertad creativa y que el menú largo tuviera un espacio específico, facilitando así que los huéspedes elijan entre experiencias diferentes, desde una cocina más informal hasta una degustación concebida como un recorrido completo.

Esa diversificación también ha ayudado a dar valor a una propuesta atípica dentro de la alta cocina española que en su día contó con Punto MX, el primer restaurante mexicano en conseguir una estrella Michelin en Europa, desde Madrid.

Precisamente, esa particularidad es la que ha despertado interés en otros mercados: "Mucha gente me ha ofrecido montarlo en Alemania", comenta Moreno, antes de mencionar también el interés por llevarlo a Francia.

De la uva al mezcal

Al frente de la sala, Nene García y Pere Gost coordinan un servicio especializado que acompaña los 15 pases con una propuesta líquida propia y que se encargan de defender otras personas del equipo como Paula.

Paula pertenece al equipo de sala que capitanea Pere, y acierta en la mesa interesantes referencias mallorquinas. Natalia Martínez

Por la mesa circulan cócteles y otras bebidas en un recorrido que conecta México con el Mediterráneo, además de una cuidada selección de vinos como el primer rosado de Mallorca, procedente de Sencelles.

La bodega reúne alrededor de 400 referencias y concede un lugar destacado a los productores de la isla, junto a vinos del marco de Jerez, champanes y etiquetas de otras procedencias.

Los petit fours llegan en una divertida piñata que Moreno se encarga de descubrir. Natalia Martínez

La finca, de más de 150.000 metros cuadrados según la información del establecimiento, completa el proyecto.

En sus terrenos se cultivan olivos, almendros, maíz, hierbas aromáticas y vegetales, mientras que la cría de animales autóctonos contribuye a abastecer la cocina.

Sin renunciar a sus orígenes, David Moreno ha encontrado un territorio en el que expresarse alrededor de apenas seis mesas, con un menú irreprochable que reivindica la cocina mexicana desde una perspectiva poco habitual en Mallorca.