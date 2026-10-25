El menú del día es una de esas fórmulas que explican tanto la gastronomía como la sociedad de un país. En torno a una mesa con un plato de lentejas, una merluza en salsa verde y un postre casero se cruzan trabajadores con prisa, clientes habituales que ya conocen al camarero y comensales que buscan comer bien sin gastar demasiado.

Durante décadas, esta fórmula ha sostenido buena parte de la hostelería española y ha convertido la pausa del mediodía en un ritual compartido. Pero mantener ese equilibrio entre una comida asequible para el cliente y un negocio viable para quien la prepara es cada vez más complicado.

Detrás de esta fórmula aparentemente sencilla —primero, segundo, postre y, a menudo, café— hay mucho más que una solución práctica para comer fuera de casa. Y de ello habla la escritora, editora y profesora especializada en gastronomía Lakshmi Aguirre en Menú del día. Escenas cotidianas con primero, segundo y postre (Debate).

El libro que reflexiona sobre el menú del día, un retrato de la gastronomía cotidiana española. E.E

En sus páginas, este ritual cotidiano deja de ser un simple formato de restauración para convertirse en una forma de entender los cambios sociales de España. "El menú del día contiene una idea de lenguaje compartido, de pertenencia, de tener sitio", explica. También representa una forma de comodidad: "Te sientas, eliges rápidamente sabiendo lo que vas a pagar de antemano".

De menú turístico a costumbre

En 1964, durante el franquismo, el Ministerio de Información y Turismo dirigido por Manuel Fraga impuso el menú turístico obligatorio. La medida pretendía ofrecer a los visitantes extranjeros comida abundante y económica y proyectar una imagen determinada de España. La paella, el gazpacho, el jamón y el vino se convirtieron así en parte del escaparate gastronómico de un país que quería presentarse como soleado, hospitalario y barato.

Con el tiempo, el menú del día se consolidó como una opción habitual para quienes necesitaban comer fuera de casa sin recurrir a los precios de la carta.

Primero, segundo y postre: la fórmula del menú del día. E.E

Sin embargo, su función social va más allá de resolver una necesidad alimentaria. Poder sentarse a comer fuera de casa supone, para Aguirre, acceder a una parte de la vida pública. "Si una jornada exige que comas fuera de casa, tendría que dejarte tiempo suficiente y un sueldo que te permitiera hacerlo bien", defiende.

"Poder alimentarse bien y tener un rato para hacerlo debería formar parte de una vida corriente", sostiene. Y añade una reflexión que trasciende el contenido del plato: "Que dependa tanto del salario y del control que tienes sobre tus horas dice bastante de cómo hemos organizado esa vida".

Comer bien a precio razonable

Encontrar un menú del día que convenza pasa por replantearse cuánto debería costar comer bien fuera de casa. Según la encuesta de Hostelería de España citada por Aguirre, el precio medio del menú del día se situó en 14,20 euros en 2025. Sin embargo, la autora cuestiona que "el precio razonable debería permitir que el cliente pudiera volver y que quienes le dan de comer vivieran dignamente de su trabajo", sostiene.

Aguirre recuerda que el origen humilde de una receta no significa que su elaboración sea sencilla ni barata. "Unas croquetas aprovechan ingredientes, pero requieren tiempo y manos", señala. A su juicio, hemos confundido el origen económico de una receta con un coste de elaboración insignificante.

La tortilla de patata es un clásico de la cocina española, así como del menú del día. E.E

La contradicción aparece cuando se acepta pagar mucho por la reinterpretación de un plato en un restaurante gastronómico, pero se cuestiona una pequeña subida en el establecimiento que lleva décadas preparándolo.

Por eso, Aguirre también rechaza que la solución pase por imponer a los restaurantes un menú obligatorio a un precio determinado. A su juicio, una norma de estas características ignoraría las circunstancias particulares de cada establecimiento.

Recuerda que el menú turístico impuesto durante el franquismo podía convertirse en "una jaula para los hosteleros", obligados a buscar fórmulas para obtener algún margen económico. "Si impones una comida a un precio determinado sin atender a lo que cuesta prepararla, alguien acaba absorbiendo la diferencia", advierte.

La vida de barrio

El menú del día también permite observar cómo están cambiando las ciudades y sus espacios de convivencia. Sin embargo, "conservamos el nombre de los platos y la decoración mientras expulsamos a quienes comían allí", advierte Aguirre.

La autora señala que un establecimiento puede reproducir la estética de una casa de comidas de toda la vida, pero "lo difícil es reproducir las relaciones que se han construido durante ese tiempo".

"Dar de comer sigue siendo una cuestión política" es una de las ideas centrales de su reflexión. En el precio de un menú confluyen los salarios, los alquileres, el coste del producto, la organización del trabajo, la salud y la conciliación.

¿Y cómo sería el menú del día perfecto para Lakshmi Aguirre? Su propuesta empieza con una menestra de verduras de temporada, cocinadas por separado. Como segundo plato, merluza en salsa verde o txipirones en su tinta, una elección en la que asoma su origen vasco. Para terminar, leche frita o un arroz con leche bien jugoso.

Cuando se le pregunta qué plato nunca debería desaparecer de un menú del día, Aguirre se decanta por "cualquiera que esté hecho con cierto cariño con ingredientes frescos, aunque sea muy humilde, en una casa honesta que siga siendo un centro de gravedad en el barrio".

En busca del mejor menú

Reivindicar esos restaurantes y dar visibilidad a sus propuestas es también el objetivo de Top Menú, la iniciativa que Edenred ha puesto en marcha en colaboración con Hostelería de España para encontrar el mejor menú del día del país. La campaña invita a los consumidores a votar por sus establecimientos favoritos, tanto casas de comidas tradicionales como restaurantes contemporáneos que hayan reinterpretado esta fórmula sin perder su esencia.

Durante octubre, cualquier persona puede participar a través de la web de Top Menú. Al finalizar la votación, Edenred reconocerá y premiará a los restaurantes mejor valorados por el público.