Los Premios Cocinillas de EL ESPAÑOL celebrarán el próximo 10 de diciembre su primera edición con una selección de nombres que refleja la diversidad y el momento de la gastronomía española. Albert Adrià, Toño Pérez y José Polo, Álvaro Salazar, Iris Jordán y José Pizarro encabezan una convocatoria que reúne a figuras consagradas, proyectos con una larga trayectoria y cocineros que representan el relevo generacional.

La gala tendrá lugar en el Espacio Larra de Madrid, a las 19:30 horas, y reconocerá a diez profesionales y proyectos del sector.

La iniciativa amplía el recorrido de Cocinillas, una marca nacida en 2010 como blog pionero y consolidada hoy como medio de información y prescripción gastronómica.

El próximo 10 de diciembre se celebra la I edición de Premios Cocinillas. E.E

Con contenidos sobre restaurantes, actualidad, vinos y tendencias, ha defendido desde sus comienzos una gastronomía accesible, en la que la calidad no está reñida con la cercanía. Su perfil de Instagram supera los 220.000 seguidores.

Cocinillas del Año

Albert Adrià, Cocinillas del Año. E.E

Albert Adrià, será distinguido como Cocinillas del Año. El cocinero catalán representa una de las figuras fundamentales de la revolución gastronómica que situó a España en la primera línea de la cocina internacional. Su trayectoria, vinculada a elBulli y a la investigación de nuevas técnicas y conceptos culinarios, ha contribuido a ampliar los límites de la cocina contemporánea.

El reconocimiento llega después de un año especialmente significativo. En 2025, Michelin concedió una segunda estrella a Enigma, su restaurante barcelonés, un espaldarazo a un proyecto que continúa explorando nuevas formas de expresión gastronómica. En 2026, Adrià también ha sido reconocido como mejor chef de Europa, consolidando su posición entre los grandes nombres de la cocina actual.

Gran Cocinillas de Oro

Toño Pérez y José Polo, Gran Cocinillas de Oro. E.E

El Gran Cocinillas de Oro recaerá en Toño Pérez y José Polo, responsables de Atrio, el restaurante y hotel de Cáceres que cumple cuatro décadas de historia. Desde sus comienzos, el proyecto ha construido una identidad propia en la que la cocina extremeña, el producto, el vino y la hospitalidad forman parte de una misma experiencia.

Con tres estrellas Michelin, Atrio es uno de los grandes referentes de la alta cocina española. Su evolución ha estado marcada por una mirada contemporánea sobre el territorio y una concepción de la restauración que va más allá del plato. La celebración de sus 40 años reconoce una trayectoria compartida y la capacidad de mantener vivo un proyecto durante generaciones.

Restaurante del Año

Restaurante Voro, Restaurante del Año. E.E

La primera edición también pone el foco en Voro, el restaurante del jienense Álvaro Salazar en Mallorca. El chef, de origen jiennense, ha desarrollado una propuesta que combina raíces andaluzas, producto mediterráneo y una mirada personal sobre la alta cocina.

Voro se ha convertido en uno de los destinos gastronómicos destacados de la isla, con una cocina que expresa el paisaje y la memoria culinaria a través de elaboraciones contemporáneas. El reconocimiento a Salazar se suma a una trayectoria marcada por la búsqueda de identidad y la voluntad de construir una experiencia ligada al lugar.

Mejor Chef Revelación

Iris Jordán, Mejor Chef Revelación. E.E

Entre los premios que miran al futuro destaca el de Mejor Chef Revelación, que reconocerá a Iris Jordán, al frente de Ansils, en Anciles (Huesca). La cocinera se ha convertido en una de las voces más interesantes de la nueva generación gracias a una propuesta vinculada al entorno pirenaico.

Su cocina parte de la memoria, el paisaje y los productos de proximidad para construir un discurso propio. El galardón llega en un momento de especial atención hacia la gastronomía oscense, que será escenario de la próxima gala Michelin. Jordán representa una nueva forma de entender la cocina rural que en estos años ha experimentado un nuevo florecer: contemporánea, comprometida con el territorio y con ambición.

Cocinillas del Mundo

José Pizarro, Cocinillas del Mundo. E.E

Embajador de nuestra cocina como ninguno, el cocinero extremeño José Pizarro lleva más de 25 años defendiendo la gastronomía española en Reino Unido. Desde Londres, donde ha desarrollado buena parte de su carrera, ha contribuido a acercar productos, recetas y tradiciones de nuestro país al público británico.

Ahora, Pizarro mira también hacia España, con nuevos proyectos y el deseo de consolidar aquí una trayectoria internacional. Su reconocimiento pone en valor el trabajo de quienes han ejercido como embajadores de nuestra cocina lejos de casa.

Mejor Hotel Gastro

Jorge Manzur, General Manager de Don Carlos Marbella, Hotel Gastro del Año. E.E

Viajamos hasta la Costa del Sol donde el Hotel Don Carlos Marbella culmina un año de renovaciones, como ha ocurrido con su oferta culinaria y así posicionarse como uno de los destinos gastronómicos de referencia.

Mejor Agencia Gastronómica

Hopscotch Spain, Mejor Agencia Gastronómica. E.E

Hopscotch Spain es una de las agencias de comunicación, marketing y relaciones públicas de referencia en España dentro de los sectores del turismo, la gastronomía y el estilo de vida. Su apuesta por la diversificación gastronómica desde la temporada pasada le ha permitido posicionarse con destinos y marcas de gran interés para el vertical.

Los Premios Cocinillas nacen con la voluntad de ofrecer una mirada amplia sobre la gastronomía, más allá de los grandes escenarios mediáticos. Tras una primera edición en 2020 centrada en la selección de los 100 mejores restaurantes de Madrid, el proyecto amplía ahora su alcance para reconocer la excelencia, descubrir talento emergente y acercar la cocina a un público que busca información y criterio.

La primera edición cuenta también con el apoyo de marcas como Cervezas Alhambra, Conde de Benalúa, Fundador, Tajín y Villa Pomal, que se suman a esta celebración de la gastronomía. Su participación refuerza el vínculo entre los premios y el universo de productos que forman parte de la cultura culinaria, desde la cerveza y el vino hasta los ingredientes que aportan nuevos matices a la cocina.

Las marcas que nos acompañan. E.E

El jurado estará integrado por miembros de Cocinillas y EL ESPAÑOL, además de un grupo de expertos cuya identidad se mantendrá en secreto para preservar la independencia de las votaciones. La gala reunirá a diez premiados y aspira a convertirse en una nueva referencia para quienes aman comer, cocinar y entender la gastronomía.