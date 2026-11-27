Boske Bakery, en Torrelodones, se alza con el premio El Mejor Pan de Madrid tras conquistar al jurado con una hogaza elaborada con masa madre y fermentaciones lentas.

El mejor pan de Madrid lo elabora un obrador de Torrelodones: de textura crujiente y miga sedosa, ha vencido a otros 29

El mejor pan de Madrid se encuentra en Torrelodones. Al menos, así lo ha decidido el jurado de la novena edición del premio El Mejor Pan de Madrid, que este jueves ha reconocido a Boske Bakery como vencedor de un certamen en el que han participado 30 obradores de la región. Una hogaza de corteza crujiente, miga sedosa y delicada y un intenso sabor a cereales ha sido suficiente para convencer a los profesionales encargados de elegir la pieza ganadora.

El concurso, organizado anualmente por el Club Matador, se ha convertido en una de las citas destacadas del calendario gastronómico madrileño. Su objetivo es reivindicar el valor del pan en la gastronomía y la cultura españolas, así como reconocer el trabajo de los panaderos artesanos que mantienen vivo un oficio que exige tiempo, conocimiento y una buena dosis de paciencia.

La hogaza de Boske Bakery es una pieza en la que todos los elementos funcionan en armonía. Así lo ha explicado Ibán Yarza, divulgador de la cultura del pan y miembro del jurado, que ha comparado la competición con un combate de boxeo: "Es una hogaza que ha ganado a los puntos, no al KO".

Una valoración que resume el espíritu de esta edición. Los seis obradores finalistas han elaborado panes diferentes a partir de una misma receta. "Lo más interesante es que, siguiendo la misma receta, estos seis obradores han hecho panes diferentes, cada uno con unas características, para que cada persona elija el que más se adapte a sus gustos", ha señalado Yarza.

La pieza ganadora ha convencido por su textura y sabor. José Carlos Capel, crítico gastronómico y presidente del jurado, ha definido el pan de Boske Bakery como "una hogaza que convence por la textura crujiente de la corteza, la elasticidad de su miga sedosa y delicada y su intenso sabor a cereales".

La evaluación se ha realizado mediante una cata a ciegas y a puerta cerrada, en la que los participantes han presentado dos hogazas de un kilo. La composición estaba limitada a cuatro ingredientes: harina de trigo, agua, sal y levadura. Sin añadidos ni recursos que pudieran desviar la atención, el jurado ha valorado cinco aspectos fundamentales: el aspecto exterior, la cocción, la miga, el olor y el sabor.

Pan desde Torrelodones

Boske Bakery abrió sus puertas en 2019 y cuenta actualmente con tres direcciones en Torrelodones. Al frente se encuentra Fernando Bosque, propietario y maestro panadero, que ha construido su propuesta alrededor de la elaboración artesanal y el respeto por los tiempos del pan.

En su obrador trabajan con harinas seleccionadas, masa madre de cultivo propio y fermentaciones lentas. Una combinación que busca desarrollar el sabor y la personalidad de cada pieza sin recurrir a atajos. El resultado es una panadería en la que el proceso importa tanto como el producto final y donde la calidad se construye a partir de decisiones que, aunque puedan parecer pequeñas, determinan el carácter de una hogaza.

Esta hogaza se ha convertido en el Mejor Pan de Madrid 2026. Club Matador

Para Bosque, el premio supone mucho más que un reconocimiento a una receta. "Un reconocimiento al duro trabajo de panadero, un oficio que requiere mucho esfuerzo físico y mental", ha señalado. "Hay que ponerle pasión y ganas porque al final el pan es un elemento vivo. Un premio así nos da motivación para seguir".

La victoria tiene también una consecuencia práctica: Boske Bakery se convertirá en proveedor oficial del Club Matador durante un año. Además, el obrador pasará a formar parte de la guía de las mejores panaderías de Madrid, junto a los establecimientos que han ganado el certamen en ediciones anteriores.

Reivindicar el oficio

Boske Bakery se ha impuesto a Alma Nomad Bakery, La Cabra, Levain Tahona Artesana, Misión Bakehouse y Santo Bakehouse, los otros cinco finalistas de esta edición. El jurado ha estado presidido por José Carlos Capel e integrado por Ibán Yarza, la periodista gastronómica Tatiana Ferrandis, Ana de Fuentes, socia del Club Matador, y Fernanda Díaz y Lara Jiménez, representantes de BrödMadrid, ganador del premio el pasado año.

El certamen madrileño está inspirado en el concurso que se celebra desde hace más de tres décadas en París para elegir la mejor baguette de la ciudad. Allí, el panadero vencedor se convierte durante un año en proveedor del Palacio del Elíseo. En Madrid, el premio ha ido construyendo su propia lista de referentes: Panem, CientoTreinta Grados, Acid BakeHouse, Marea Bread, Novo Mundo, Obrador Abantos y BrödMadrid son algunos de los nombres que han recibido el reconocimiento.