En la capital murciana, ya existen grandes referentes de la tradición como La Luis Miguel o Bonache donde se llevan a cabo esas recetas más clásicas como los paparajotes o los cuernos de merengue. Pero en Murcia, hasta ahora, estaban faltos de nuevos proyectos pasteleros que mostrasen unas técnicas diferentes.

Para dar un aire fresco y una forma de entender la pastelería hasta entonces inédita en la ciudad, ha abierto Flavia Pastelería e Memoria, el establecimiento concebido por la propia Flavia Barbera bajo su mirada más personal y con guiños a la tradición de la región, pese a sus orígenes natales italianos, y a todos los recuerdos que ha ido acumulando.

La apertura del local está siendo todo un éxito según la propia Flavia que, emocionada, ha asegurado que no se esperaba este buen recibimiento por parte de los vecinos del barrio que acaban con la producción cada día. Incluso se ha acercado el chef de Local de Ensayo, el restaurante con 2 Soles Repsol de David López, quién ha asegurado que "dará mucho que hablar" porque "era necesario para la ciudad ya que estamos escasos de ofertas de este modelo de negocio".

El local de Flavia e Memoria durante la inauguración, reluciente y con una decoración sobria pero formal. Flavia Pastelería e Memoria

El recorrido hacia su mirada

Vale la pena echar la vista atrás unos años para entender la trayectoria de una joven que vino con una ilusión desbordante hace casi una década a las cocinas de Mugaritz, y hoy ha conseguido abrir su pequeño rincón en el centro de Murcia.

En 2017, tras lanzar varios currículum a ver si había suerte, y recién graduada en la prestigiosa ALMA— Escuela Internacional de Cocina Italiana —, fue aceptada en el restaurante de Andoni Luis Aduriz donde dio sus primeros pasos profesionales dentro de la alta cocina y ratificó esa visión más filosófica de la gastronomía que tanto le llamaba la atención, dar sentido a los platos más allá del sabor.

Los pasteles se cuidan hasta el más mínimo detalle. Flavia Pastelería e Memoria

Su recorrido posterior le llevó por La Pastisseria Barcelona, uno de los templos dulces del mundo, y por Azurmendi, donde estuvo tres años como jefa de pastelería. Sin duda, en esa etapa cumplió el sueño con el que vino cargada de ilusión en el pasado. Pero reconoce que, tras dejarlo, era el momento de replantearse qué quería hacer y, sobre todo, relajarse para, una vez terminado ese sueño, buscar el siguiente: "Mi mente y mi cuerpo debían descansar".

Fue cuando decidió, junto con su pareja, ir a pasar una temporada larga a Noruega para encontrarse consigo misma y empezar a dibujar el rumbo que quería seguir a partir de ese momento. La decisión fue concisa y concreta, el siguiente paso era emprender en solitario.

El Pistacho y Basilicio está siendo de los más demandados, donde respeta mucho al producto. Flavia Pastelería e Memoria

Una pastelería goduriosa

Traducido al español como "delicioso" o "buenísimo", se trata de una forma de entender la pastelería como algo gratificante, con menos discurso y más contenido.

Las elaboraciones más llamativas son dos: el Sol de Murcia, que recoge varias texturas de limón y un delicado merengue del cual se empieza a hablar como "el postre estrella de la casa"; y el Pistacho y Basilicio, que supone una evolución de una receta que ha hecho en sus etapas anteriores y que ahora culmina con el frescor de la lima.

El Sol de Murcia, el bonito gesto de Flavia con la ciudad que la ha acogido con los brazos abiertos. Flavia Pastelería e Memoria

El total de las creaciones que llenan las dos luminosas vitrinas se dividen en dos partes: los pasteles fríos en formato individual en una de ellas, y las tartas más grandes, la bollería y los hojaldres pensados más para la hora del desayuno, por otra parte.

Dentro de estos últimos hay uno que está destacando, se trata de una masa de cruasán caramelizada al horno con azúcar moreno, una receta aparentemente sencilla pero que es potencialmente deliciosa y adictiva.

La bollería 'vuela' de las vitrinas. Flavia Pastelería e Memoria

Por un margen de precios que ronda los 4,50 € por unidad, muchos clientes están optando por degustar sus creaciones en el propio local decorado con azulejos traídos de un pequeño artesano italiano, lámparas de una chica de la ciudad que las hace a mano, y bajo el diseño general de una vecina del barrio que ya es amiga de Flavia, lo que refleja la intención de hacer parte del barrio a su nuevo local.

Esta última idea quiere llevarla un paso más allá en un futuro cercano, pues pretende hacer dentro del establecimiento proyectos sociales como cursos y talleres enfocados en la gastronomía o todo lo contrario, por ejemplo tiene pensado realizar una jornada junto a una matrona para hablar de natalidad.

Las lámparas y los azulejos también son de artesanos, un clima cálido y colorido que bien merece una visita. Flavia Pastelería e Memoria

Es aquí donde se refleja con más ahínco su pasado por las cocinas de Mugaritz, emprender un proyecto que no solamente hable de la comida y al que, además de venir a comer, se venga a conversar y sumergirse en un entorno con aires italianos donde, con ilusión, Flavia ha querido trasladar su historia en colores y formas.