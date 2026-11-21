Dos días de inmersión en el mundo de illycaffè bastan para entender mejor cómo y por qué la pasión mueve el mundo y a las marcas que ocupan un lugar destacado en él.

Andrea y Anna Illy, los hermanos al frente de la compañía y la fundación Ernesto Illy, son la encarnación de los valores de esta longeva cafetera. Hablando con ellos descubres que en su ADN no solo hay amor por el café, también por los productores que lo cultivan y sus veneradas tierras.

La obsesión por la máxima calidad es el otro ingrediente fundamental para comprender la historia de éxito de esta marca, su impacto socioeconómico y la relevancia de sus premios.

El café, motor del mundo

Una de las frases más habituales de Andrea Illy es que para él “un nuevo día comienza después de la primera taza de café” y así es, también, para muchas personas en todo el planeta. De hecho, según la ICO, se consumen unas 10,5 millones de toneladas al año en el mundo.

Las plantaciones y sus gentes, protagonistas de las imágenes exposición de Elisabetta Illy, The dream beyond coffee. illicaffè.

Un dato que apenas da la dimensión que tiene esta industria y que, según la consultora Mordor Intelligence, alcanza un valor global de 185.700 millones de dólares en 2026, con una proyección de 247.700 millones de dólares, en 2032.

Un jurado para la excelencia

Formar parte del jurado internacional del premio Ernesto Illy International Coffee Award es una de esas cosas que solo pasan una vez en la vida. Literalmente, porque cada año se eligen nuevos miembros y nunca se repiten.

Por lo tanto, haber representado a El Español, en calidad de director de Destinos y nuevos verticales editoriales, ha sido una labor doblemente especial para mí.

Tres expertos técnicos, tres cocineros con estrella Michelin y tres periodistas especializados componíamos el panel sobre el que recaía la responsabilidad de la votación.

El jurado en el momento de la entrega de los premios, junto a David Brussa de illycaffè (primero por la izquierda). illycaffè.

Los miembros del jurado: Enrico Pacorini, CEO de Pacorini Group; Cyprien Petelle, de KawaCyp; Carlos Alfredo Blanco, de Louis Dreyfus Company Guatemala; Bernard Bedarida, corresponsal en Italia de TF1

Virginia Kirst, corresponsal en Italia de Handelsblatt y los chefs con estrella Michelin Viki Geunes, del restaurante Zilte; Ciccio Sultano, del Ristorante Duomo; y Stefania Di Pasquo, de Locanda Mammì.

La sensación de que estábamos haciendo algo realmente relevante se acrecentaba al vislumbrar el impacto que estos premios tienen en la vida y el trabajo de los productores, muchas veces los protagonistas olvidados, pero origen de todo.

Porque ellos, a miles de kilómetros de la taza que degustas cada día, dedican su vida a la cosecha y recolección de las mejores variedades de café.

Una difícil elección

La jornada comenzó con una cata de los tres mejores lotes de la cosecha 2025/26 de cada uno de los nueve países de origen del blend de illycaffè: Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ruanda.

Un momento de la cata en el que el jurado comenta algunos aspectos técnicos. illycaffè.

¿La misión? Evaluarles para el premio Best of the Best en tres categorías: cold brew, filtrado y espresso. Los criterios a tener en cuenta: riqueza y complejidad aromática, equilibrio y elegancia, intensidad aromática, redondez y suavidad, dulzor y persistencia del retrogusto.

La cata, dirigida por David Brussa, presidente del jurado y director de Calidad Total y Sostenibilidad de illycaffè, duró dos horas en las que los nueve miembros del jurado valoramos individualmente y de forma secreta cada muestra.

Afrontar grandes retos

Mientras los miembros del jurado asistíamos, en la sede de la FAO, a una sesión de trabajo sobre el futuro del sector, nuestras votaciones eran minuciosamente evaluadas por el equipo de la marca.

Un momento de la intervención de Andrea Illy, presidente de illycaffè, en la sede de la FAO. illycaffè.

El encuentro centró el debate en el desafío climático con la llegada de un Niño potencialmente devastador, la complejidad del mercado, la desafección de las nuevas generaciones y la revolución tecnológica.

Expertos y altos representantes de la Organización Internacional del Café, del Grupo del Banco Mundial y de la Cassa Depositi e Prestiti compartieron una misma visión y reclamaron más inversión, así como una mayor colaboración para reforzar la resiliencia y la competitividad de esta singular industria.

Todos los finalistas del EIICA26, junto a Andrea y Anna Illy, en la sede de la FAO. illycaffè.

La prioridad compartida: traducir los compromisos en inversiones y alianzas tangibles que generen valor en los países de origen y mejoren la vida de los millones de personas que dependen del café.

Entre todos estos testimonios resonaron por su cercanía y calado las palabras de Andrea Illy quien puso de manifiesto que: "Todos los sueños necesitan conocimiento, acción y ética. Y no olvidemos que la calidad empieza con las personas".

Una celebración bien merecida

La impresionante ubicación de la gala en el Palazzo Colonna. Germán Jiménez

La jornada culminó en el Palazzo Colonna, una de las joyas palaciegas de la ciudad eterna. Entre tizianos, caravaggios y obras de los artistas italianos más conocidos, la gala, conducida por el actor y divulgador ambiental Alan Cappelli Goetz, fue un encuentro difícil de olvidar.

Autoridades como el ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques italiano, Francesco Lollobrigida, y artistas de la talla Marina Abramović o la actriz Claudia Gerini asistieron al evento.

Marina Abramović y Andrea Illy a su llegada a la entrega de los premios. illycaffè.

Previamente a la cena se presentó la exposición de fotografía de Elisabetta Illy, que adelantaba parte del contenido de otra de las grandes sorpresas de la noche: el libro de Andrea Illy, publicado por Rizzoli, The Dream Beyond Coffee.

El aclamado chef Matteo Metullio en un momento de su explicación del menú creado para la ceremonia. illycaffè.

Matteo Metullio, chef con dos estrellas Michelin y originario de Trieste, hogar de los Illy, firmó un emotivo menú inspirado en la familia, el descubrimiento y la felicidad. Tres conceptos estrechamente vinculados a la saga cafetera.

El violinstaPierpaolo Foti logró levantar a los asistentes con su interpretación illycaffè.

Por su parte, la actuación del músico Pierpaolo Foti puso las notas más intensas a ritmo de grandes clásicos e himnos pop inesperadamente salidos de las cuerdas de su futurista violín.

El momento de los elegidos

Al filo de la medianoche y bajo el embrujo de una cúpula de impresionantes frescos alegóricos, llegó la hora más esperada. Andrea Illy recibía de manos de David Brussa los sobres con los afortunados.

Ante la expectación de los productores llegados de Latinoamérica y África, del propio jurado y de los invitados, se desvelaron los premiados entre vítores y sonoros aplausos.

Denis Ronaldo, ganador del premio Best of the Best 2026. illycaffè.

El hondureño Denis Rolando, de Finca Piedra Parada, levantaba la taza dorada que le acredita como Best of the Best, el mejor de los mejores de 2026.

La taza del Coffee Lovers’ Choice acabó en manos de la cooperativa colombiana Caficultores del Caucarecibía, convirtiéndoles los favoritos de los consumidores.

Los representantes de la cooperativa colombiana Caficultores del Cauca con el premio Coffee Lovers’ Choice. illycaffè.

Ahora, los ganadores tienen por delante doce meses de reconocimientos y 365 días de esfuerzo, innovación y mejora constante para todos. Así es como se cultivan los sueños, así es como se recogen los éxitos.