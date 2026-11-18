Jordi Roca amplía su universo dulce con una nueva dirección en Barcelona. Casa Cacao, el proyecto chocolatero del menor de los hermanos Roca vinculado a El Celler de Can Roca, abre las puertas de su primera boutique en la capital catalana. Situada en el número 124 de Rambla de Catalunya, la tienda acerca al público barcelonés una propuesta que hasta ahora tenía su centro de operaciones en Girona, donde se encuentra su obrador.

La apertura supone un nuevo capítulo para una marca que ha hecho del chocolate artesanal y del conocimiento del producto desde su origen sus principales señas de identidad.

El establecimiento nace inicialmente con carácter temporal, coincidiendo con la campaña de Navidad, aunque la intención es que a partir de febrero de 2027 se convierta en una tienda permanente. Abrirá todos los días, de 10 a 21 horas.

El proceso de elaboración de los bombones de Casa Cacao. Casa Cacao

"Casa Cacao es un proyecto que nos estimamos muchísimo. Nos ha permitido descubrir el cacao desde otra perspectiva, viajar a sus orígenes, conocer a las personas que lo cultivan y aprender a transformarlo con nuestras propias manos", explica Jordi Roca.

El chef reconoce la ilusión que supone llevar ahora ese trabajo a Barcelona y compartir con más público las historias que hay detrás de cada chocolate: "Cada origen tiene algo que contar".

La filosofía de Casa Cacao

La esencia de Casa Cacao está en el concepto bean-to-bar, una filosofía de elaboración que implica controlar todo el proceso de transformación del cacao, desde la selección de las habas hasta la elaboración de las tabletas. Un recorrido que permite trabajar con diferentes orígenes, conocer las particularidades de cada cosecha y preservar la personalidad aromática de sus variedades.

Los chocolates Bean-to-bar con los que trabajan en Casa Cacao. Casa Cacao

El proyecto nació de la pasión de Jordi Roca por el chocolate y de su interés por explorar las posibilidades de un producto que esconde una enorme diversidad de matices. La trazabilidad, el respeto por los productores y la elaboración artesanal son algunos de los pilares de esta propuesta, que busca poner en valor tanto el cacao como las personas y los territorios que hay detrás.

La nueva tienda permitirá descubrir ese universo a través de toda la gama de productos de la marca. En sus estanterías estarán disponibles las tabletas de diferentes procedencias y porcentajes de cacao, junto con sus colecciones de bombones, en las que el chef y su equipo exploran distintas combinaciones de sabores y texturas. También habrá otras especialidades artesanales y una selección de productos pensados para regalar.

Bombones, panettones y más

La apertura coincide con la campaña navideña, por lo que Casa Cacao Boutique Barcelona contará con una selección de elaboraciones de temporada. Entre ellas destacan sus panettones artesanales, disponibles en versión tradicional y de cacao, y una colección de turrones que revisita los sabores clásicos de estas fechas desde la creatividad del obrador.

Una de las propuestas más singulares es Magic Town, un calendario de Adviento creado conjuntamente por Casa Cacao y Rocambolesc, el universo de heladería que Jordi Roca comparte con Ale Rivas.

Las casitas de Casa Cacao han llegado a la Ciudad Condal. Celler de Can Roca

La idea consiste en descubrir un pueblo imaginario formado por 24 pequeñas casas, cada una de las cuales esconde una sorpresa dulce: bombones, chocolates, galletas y otras creaciones. Además, cada jornada incluye una carta de uno de sus habitantes que va desvelando pequeñas historias hasta la llegada de Navidad.

Precisamente, Rocambolesc también tendrá su propio espacio dentro de la boutique. Los clientes podrán encontrar algunos de sus productos de heladería para llevar, como polos, tarrinas individuales y formatos de helado de 520 mililitros.

Con esta apertura, Jordi Roca lleva a Barcelona algo más que una tienda de chocolates. Casa Cacao propone acercarse al cacao desde el origen, descubrir sus diferencias y entender el trabajo artesanal que hay detrás de cada elaboración. Un proyecto que mantiene su corazón en Girona, pero que amplía ahora su escaparate para compartir con los barceloneses una de las facetas más personales del universo creativo del chef.