El barrio de Salamanca en Madrid lleva años siendo la zona gastro de la capital por excelencia. Recién llegados se han unido a restaurantes clásicos para crear una ruta única donde tomar un buen aperitivo, alargar la comida hasta las copas o quedar para cenar.

Dentro del barrio, la calle de Jorge Juan era el epicentro más deseado donde tradicionalmente se han ido instalando los que querían decir algo a nivel gastronómico. Casi número sí, número no abre la persiana un restaurante con propuestas nacionales e internacionales de lujo.

Sin embargo, en los últimos meses, parece que el aura gastronómico se ha ampliado unas cuantas manzanas al norte en cuanto a locales de moda, sobre todo cuando hablamos de las últimas apuestas de comida asiática.

El eje Don Ramón de la Cruz y Marqués de Villamagna se ha convertido en el nuevo Jorge Juan para los nuevos restaurantes. E. E.

Bien buscando una expansión natural (ya no quedan tantos locales en Jorge Juan) o bien porque ha nacido otro imán en la capital, Don Ramón de la Cruz es ahora la nueva calle de moda donde empiezan a colarse algunas de las aperturas más interesantes de los últimos meses.

Además, si le unimos el trocito de Marqués de Villamagna que le continúa entre Serrano y la Castellana, la oferta gastronómica se llena de propuestas muy interesantes que arrancan en la esquina del Rosewood Villamagna con sus restaurantes donde destacan Amós y acaban con Austral, la última apuesta del mítico chef Sergi Arola para volver al escenario gastronómico de la capital.

Makoto Madrid apuesta por producto local pero cocinado con las técnicas japonesas. E. E.

Makoto

Hace menos de un año que el chef Makoto Okuwa, uno de los grandes referentes internacionales de la cocina japonesa contemporánea, decidió abrir su local en Madrid, justo al lado del Rosewood Villamagna. En su menú se refleja todo el aprendizaje de Makoto con el maestro del sushi Shinichi Takegasa.

Y así podemos encontrarnos platos como el Hamachi Crispy Rice, pez limón sobre una base crujiente de arroz con yuzu kosho y alioli; el Dynamite Hand Roll, un imprescindible de la casa que es cangrejo horneado envuelto en papel de soja; o el Frosty Wagyu Fried Rice, uno de los arroces más adictivos elaborado con arroz jazmín salteado, carne de wagyu, foie, huevo y salsa de soja.

Además, para este otoño, Makoto prepara varias novedades: el tiradito koji, las ostras mignonette, las coles de Bruselas o el cordero a la robata que refuerza una de las señas de identidad de este local en Madrid, incorporar producto local cocinado bajo los códigos de las técnicas japonesas.

La sala del Tse Yang, que es uno de los clásicos que arrancaron en esta calle. E. E.

Tse Yang

Situado dentro del complejo del Rosewood Villamagna, este restaurante chino es uno de los clásicos de la calle que ahora se ha puesto de moda ya que abrió hace 30 años justos. Tiene su entrada independiente por Marqués de Villamagna y prepara un legendario pato laqueado con el exclusivo irlandés Silver Hill Duck, el mejor del mundo para muchos.

Además, ha ido incorporando en estos años platos como el crujiente de arroz glutinoso relleno de pollo y setas de abulón, el solomillo de ternera en salsa de pimienta negra acompañado de okra y el cerdo agridulce, un básico de la cocina china que reinterpretan con un producto de mayor calidad.

Pero si hay una cosa mágica en el mítico "chino del Villa Magna", como se le conocía en 1996 cuando abrió sus puertas, es su bodega que ha apostado por los vinos generosos del Marco de Jerez en una apuesta del sumiller Sergio Ortiz.

Este restaurante mítico apuesta por el buen producto y la buena carne. E. E.

Casa Julián

Es uno de los restaurantes más clásicos de Madrid y uno de los primeros en poner una pica en Don Ramón de la Cruz. Abierto en 1977 fue José Fermosell el que terminó adquiriendo el negocio para convertirlo en una joya familiar.

Con más de 50 años de trayectoria, este emblemático espacio ha sabido volver a sus raíces castizas, manteniendo intacta la pureza de su parrilla de carbón y combinándola con toques de la cocina actual. No podemos perdernos el calamar con romescu, los boquerones a la bilbaína, el T-Bone de Angus, el lomo Hereford o la chuleta de vaca charra.

Austral es la última apuesta en restauración del chef Sergi Arola. E. E.

Austral

La esquina de Don Ramón de la Cruz con Velázquez ha sido el lugar elegido por Sergi Arola para volver a la escena gastronómica con Austral, un proyecto impulsado por el grupo Los Lirios que tiene a la brasa y la cuchara como sus grandes pilares en una propuesta inspirada en el Pacífico Sur Continental.

El local que acaba de abrir sus puertas hace solo unas semanas ha sido vestido por el Hurlé & Martín y cuenta con dos espacios diferenciados: una sala gastronómica con cocina vista y un pisco bar con una propuesta más informal, que incluyen las patatas icónicas de Arola.

El tuétano de atún rojo del restaurante Azahara se está convirtiendo en un mítico. E. E.

Azahara

Con apenas tres años de vida, este templo del atún y de la comida de Cádiz es uno de los locales más auténticos que hay que visitar en esta calle.

En su interior cuenta con Furtivo, el secreto mejor guardado del restaurante que es un espacio especial para celebrar ronqueos de atún rojo salvaje a lo largo de todo el año. De hecho, en este local se consumen más de 10 kilos de atún al día con platos tan emblemáticos como tartar de descargamento o el jamón de ventresca, tataki de lomo blanco y el más solicitado, el tuétano de atún.

Los bollos chinos de Baoyilong acaban de llegar a Don Ramón de la Cruz. Baoyilong

Baoyilong

La sede de Baoyilong que ha abierto hace poco en Don Ramón de la Cruz es el mejor lugar para probar uno de los bocados asiáticos más ricos de la cocina china: el baozi. Se trata de bollos chinos cocinados al vapor y dorados a la plancha que apuestan por un relleno muy jugoso y con mucho sabor.

En este caso, la propuesta es una cocina china casera, con recetas de toda la vida y platos más diferentes de esos que solo se comen en locales tradicionales de la ciudad de Shanghái.

La robata del restaurante Toritama Yakitori. Toritama Yakitori

Toritama Yakitori

Hace poco más de un año, abrió el restaurante Toritama Yakitori, un local especializado en robatayaki y brochetas yakitori al estilo tradicional japonés. Es decir, otro buen ejemplo de gastronomía asiática que podemos probar en esta misma calle, Don Ramón de la Cruz.

Es uno de los pocos restaurantes donde vivir de cerca la experiencia de la famosa parrilla japonesa típica del norte del país en la que los alimentos se van cociendo lentamente al carbón, con una conciencia clara del sabor y el aroma.