El Comté Fort des Rousses 24 mois, una pieza de montaña con dos años de afinado, se ha alzado con el título de Mejor Queso del Mundo en la 38ª edición de los World Cheese Awards 2026, celebrados en Córdoba el 12 de noviembre.

Detrás de este queso, elaborado en la región francesa del Jura, hay una empresa familiar con más de un siglo de historia y un lugar de maduración poco habitual: una antigua fortaleza militar reconvertida en gigantescas cavas.

La pieza ganadora, que ha competido contra 5.330 quesos procedentes de 45 países, es un Comté AOP con 24 meses de maduración, y está elaborada por Fromageries Arnaud, una empresa familiar fundada en 1907 y con sede en Poligny.

El Mejor Queso del Mundo según The World Cheese Awards 2026. E.E

Su particularidad reside en el afinado, que se lleva a cabo en el Fort des Rousses, una antigua instalación militar situada en la localidad de Les Rousses que la compañía transformó en un espacio de maduración quesera en 1997.

Lo que en otro tiempo fue una fortaleza destinada a fines militares es hoy un entramado de enormes cavas donde los quesos reposan durante meses e incluso años. La firma cuenta con cientos de espacios naturales de maduración en los que desarrolla diferentes perfiles aromáticos y texturas. Su especialización son los quesos de larga curación bajo la marca Juraflore.

La apuesta por el tiempo y la calidad forma parte de la identidad de esta casa. La familia Arnaud, que actualmente está representada por Jean-Charles y su hijo Franck, trabaja con cuatro denominaciones de origen protegidas de la región: Comté, Morbier, Mont d'Or y Bleu de Gex du Jura.

Las cavas de maduración donde se afina el mejor queso del mundo. E.E

"Estamos centrados en la calidad", explicaba Jean-Charles Arnaud, tercera generación al frente de la compañía, que reivindica también la importancia de la diversidad microbiana de la leche de montaña y de los métodos tradicionales de elaboración y afinado.

El resultado es un queso de corteza intensa y pasta de color amarillo, cuyos dos años de maduración contribuyen a desarrollar una notable complejidad. Entre sus características destacan los matices de frutos secos y los sabores sabrosos y persistentes.

"Lo que me gustó de este queso fue la complejidad. Evoluciona en la boca", explicó Rafael Domínguez González, juez canario de la quesería Chacón e Hijo, encargado de defender la pieza durante la final. "Es un queso elegante que te marca para toda la vida", resumió.

Una final para desempate

Una juez analizando uno de los 5.330 quesos que han competido en The World Cheese Awards 2026. E.E

La victoria no estuvo clara hasta el último momento. El Comté Fort des Rousses empató a 81 puntos sobre 98 posibles con otros dos finalistas: un Gruyère AOP de 18 meses elaborado por Gourmino, en Suiza, y un Ossau-Iraty AOP de la quesería francesa Agour. Los 14 jueces supremos tuvieron que recurrir a un procedimiento de desempate: eliminar la puntuación más alta y la más baja de cada queso. El recuento terminó dando la victoria al comté francés.

El concurso reunió este año a 270 jueces de 51 países, entre queseros, afinadores, comerciantes, educadores y periodistas especializados. La primera ronda de catas, realizada a ciegas, permitió seleccionar 108 quesos Super Gold entre los más de 5.300 participantes. De ellos salieron los 14 finalistas que llegaron a la última deliberación, celebrada en directo ante el público.