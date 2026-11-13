La casa de brandys creada en 1730, la bodega más antigua dentro del Marco de Jerez, lleva siglos sumando esfuerzos y acaparando reconocimientos que impulsan día tras día su modelo de negocio y sus productos, como el primer brandy español que salió de sus instalaciones en 1874.

Ahora, Bodegas Fundador, añade dos distinciones en torno a sus experiencias gastronómicas y enoturísticas que ponen en valor propuestas diferentes vinculadas al universo Fundador, en la antesala de una Navidad para la que Casa Fundador se prepara para celebrar junto a su propuesta jerezana.

Con el objetivo de continuar consolidando su presencia dentro y fuera de España, reforzando la herencia y el prestigio de la vitivinicultura jerezana, Fundador no cesa en su esfuerzo por posicionar sus vinos, destilados y gastronomía de la región a nivel internacional.

La gastronomía es la parte fundamental de Bodegas Fundador. Bodegas Fundador

Dos meritorios reconocimientos

En primer lugar, Bodegas Fundador ha sido premiada con el 'Travellers Choice 2026 de Tripadvisor', un reconocimiento que la sitúa entre el 10% de los establecimientos mejor valorados, no solo de España, sino del mundo, por los viajeros de la plataforma.

Esta distinción pone de manifiesto la excelencia de una propuesta enoturística que reúne historia, gastronomía, Brandy y coctelería en un único espacio declarado Bien de Interés Cultural.

Los reconocimientos han sido celebrados dentro de las instalaciones de las bodegas. Bodegas Fundador

Por otro lado, le acompaña el reconocimiento de la guía Restaurant Guru al restaurante Casa Fundador debido, principalmente, a la grata experiencia que ofrece en su terraza exterior: "excelentes asientos al aire libre", han destacado.

Además, las bodegas han sido ensalzadas por la plataforma como "un entorno singular donde disfrutar de una cocina de raíces andaluzas vinculada a la identidad y al carácter bodeguero de la ciudad", una afirmación que conjuga plenamente con el casco histórico de Jerez de la Frontera, donde se emplaza.

Preparados para lo que viene

Pese a quedar todavía poco más de un mes para la llegada de la Navidad, desde Casa Fundador ya están organizando las comidas y cenas tan señaladas que siempre tienen lugar en estas fechas especiales.

Pensadas tanto para familias como para grupos de amigos o cenas de empresa, las reservas para las mismas ya están abiertas para celebrar rodeados de historia, gastronomía y tradición bodeguera, en un espacio pensado para que cada encuentro perdure en la memoria de quienes asistan.

El restaurante se prepara para recibir muchas visitas durante la Navidad. Bodegas Fundador

La cocina del restaurante reúne sabores de la tradición, como las papas aliñás o el lomo de atún rojo de almadraba, que se suman a otras elaboraciones más actuales como la crema de carabineros al Oloroso Torre de Macharnudo o el lomo bajo de ternera, parmentier de boniato y jugo de Brandy Fundador.

Todo ello, como no puede ser de otra manera, se acompaña de vinos de Jerez que mantienen el vínculo entre la mesa y el entorno bodeguero. Se puede escoger entre tres menús que varían entre los 49 € y 59 € por persona y reservar a través de su página web.

La sutileza también forma parte de la propuesta gastronómica de Casa Fundador. Bodegas Fundador

Los jueves 3, 10 y 17 de diciembre a partir de las 17:00, la celebración se expande a la parte musical cantando y compartiendo villancicos armonizados con las clásicas zambombas dentro de las propias instalaciones de las bodegas.