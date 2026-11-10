La coctelería Paradiso, reconocida como la mejor del mundo en 2022 por The World's 50 Best Bars, abre este 6 de noviembre su primer establecimiento en Valencia. El proyecto del italiano Giacomo Giannotti y Grup Confiteria llega al centro histórico de la ciudad con una propuesta de autor y una puesta en escena que comienza antes de probar el primer cóctel: el acceso se esconde detrás de una horchatería.

En concreto, el nuevo local se encuentra en el número 11 de la calle Linterna, donde la experiencia arranca con un guiño a uno de los productos más representativos de la gastronomía valenciana. Fiel al formato speakeasy que caracteriza a la casa original de Barcelona, Paradiso Valencia oculta su entrada tras este establecimiento, de la misma manera que el local barcelonés se esconde detrás de una tienda de pastrami.

La elección de Valencia no es casual. "Es una ciudad importante de España, con una gastronomía muy buena, pero quizás donde falta un poco de coctelería de referencia", explica Giannotti. La alianza con RECABA Inversiones Turísticas, grupo hostelero local, terminó de dar forma a una apertura que responde también a las posibilidades de una ciudad con turismo internacional y una cultura de ocio consolidada. "Pensábamos que podía ser un buen sitio para la evolución de nuestro proyecto".

La imponente barra donde se destilan las ideas de Paradiso. Paradiso

Aunque todos los establecimientos comparten "la misma alma", cada uno busca adaptarse a su entorno. Si Barcelona representa la vanguardia y la experimentación, Valencia apuesta por una propuesta creativa, pero menos atrevida, que incorpora ingredientes y referencias del territorio. "Usamos chufa y todo lo que hay alrededor de Valencia para hacer un homenaje a la región donde estamos. Al final sí que es Paradiso, pero también estamos en Valencia y queremos presentar un poco la ciudad y las zonas donde nos encontramos", señala el fundador.

La horchatería de entrada no es el único vínculo con la tradición local. Giannotti explica que la idea conecta también con sus propias raíces familiares y con su pasado en el mundo de la heladería. El interiorismo, firmado por Pichiglas Studio, mantiene algunos de los elementos más reconocibles del universo Paradiso: madera curvada con formas orgánicas que evocan el vientre de una ballena, una barra concebida como escenario y una atmósfera onírica en la que la teatralidad forma parte de la experiencia.

La horchatería que hace las veces de speakeasy para entrar a Paradiso. Paradiso

En la carta conviven algunos de los clásicos de la casa, como Mediterranean Treasure, ganador de la World Class Competition en 2014 y servido en una concha dentro de un cofre humeante; Kriptonita, Supercool Martini y The Cloud, con nuevas creaciones pensadas para esta dirección.

Entre ellas, Giannotti recomienda dos especialmente vinculadas a Valencia. La primera es una interpretación de la piña colada elaborada con sirope de chufa, con notas cítricas y un perfil que recuerda a la horchata. La segunda, Aurora Boreal, es una versión de la margarita que incorpora pieles de limón, mandarina y lima quemadas para conseguir matices cítricos diferentes.

Una nueva etapa para Paradiso

La apertura valenciana supone un nuevo paso en la expansión de una marca nacida en Barcelona en 2015 de la mano de Giannotti y Grup Confiteria. Tras llegar a Ibiza y Dubái, Valencia se convierte en la cuarta ciudad en la que está presente. "Después de las aperturas de Dubái e Ibiza, aunque hemos trabajado el proceso de expansión con consultorías y otros proyectos, no habíamos abierto otro local. Así que ha sido un gran paso para nosotros", reconoce el bartender.

Otro de los espacios del nuevo local de Paradiso en Valencia para no pasar desapercibido. Paradiso

En estos once años, Paradiso ha construido una identidad reconocible tanto por sus cócteles como por sus espacios, sus uniformes y sus particulares entradas secretas. Su trayectoria internacional incluye el primer puesto de The World's 50 Best Bars en 2022, el cuarto en 2023 y 2025 y el número 9 en la primera edición de Europe's 50 Best Bars, celebrada en 2026.

Un recorrido que ha convertido al establecimiento en una referencia para el sector, aunque a Giannotti le cuesta atribuirse ese papel. "Es difícil decírtelo tú mismo. Cuando vives el proyecto desde dentro, cuesta verlo, pero viendo la trayectoria y el reconocimiento de la industria, creo que sí hemos creado tendencia".

Si hay algo de lo que se siente especialmente orgulloso, sin embargo, no son los premios, sino el equipo. "Tenemos una manera de trabajar en la que somos como una familia, con los mismos valores de hospitalidad hacia el cliente y entre compañeros". El fundador destaca cómo algunos profesionales que llegaron muy jóvenes al proyecto llevan cinco, seis o siete años creciendo dentro de la empresa y ahora viajan por el mundo, participan en congresos y lideran sus propios equipos.

La barra comparte sala con una bancada tapizada para que los clientes no pierdan detalle de lo que pase en la barra. Paradiso

La investigación es otro de los motores de Paradiso. Su laboratorio de Barcelona permite profundizar en técnicas, ingredientes y procesos que después se trasladan a las cartas, las consultorías y los proyectos internacionales. "Estamos siempre en continua búsqueda de conocimiento, intentando profundizar en todos los temas que giran alrededor de la comida y la bebida", explica Giannotti.