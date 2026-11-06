Hay lugares en los que el mejor plan no consiste en elegir entre una buena partida y una comida memorable.

En la isla de los 100 volcanes, ambos placeres pueden compartir escenario: un campo deportivo entre montañas, con el océano como telón de fondo y un comedor en el que la tradición gallega encuentra un nuevo enclave junto al Atlántico.

Situado en Puerto del Carmen, Lanzarote Golf propone una forma distinta de acercarse al paisaje insular. Sus calles se despliegan sobre un terreno de suaves ondulaciones, entre antiguos muros de piedra y una vegetación que convive con la aridez característica de este territorio.

El verde del campo contrasta con los tonos oscuros de la tierra volcánica al atardecer. Grupo Aulanz

Diseñado por el arquitecto estadounidense Ron Kirby, el trazado cuenta con 18 hoyos y par 72. Desde su ubicación elevada, las vistas se abren hacia el Atlántico, con un horizonte que alcanza Arrecife, Fuerteventura y el islote de Lobos.

El clima templado de Canarias permite disfrutar del campo durante todo el año. Aquí, el viento también forma parte de la partida y el paisaje volcánico acompaña cada recorrido, lejos de la imagen convencional de los grandes complejos deportivos.

Una historia servida en mesa

Pero no hace falta llevar los palos para disfrutar de este enclave. Dentro de las instalaciones se encuentra Rías Bajas, que llega a Lanzarote para abrir un nuevo capítulo de una historia con más de tres décadas de trayectoria en Canarias.

Su segunda casa recupera el espíritu de las primeras Casas Club: espacios concebidos para reunirse, compartir buena gastronomía y disfrutar del ambiente con tranquilidad. Una propuesta en la que las raíces gallegas de la firma se encuentran con la esencia de la isla, manteniendo el respeto por el producto y la tradición.

La terraza de Rías Bajas se abre a las vistas del campo de golf y al azul del Atlántico. Grupo Aulanz

La carta está pensada para distintos momentos del día, desde desayunos y aperitivos hasta comidas y cenas alrededor de la mesa.

Entre sus propuestas destacan el pulpo á feira, la empanada gallega de atún cocida en horno de leña, la gamba gallega y las zamburiñas, junto a arroces de gamba roja y chipirones o fideuá de pulpo con pimientos de Padrón.

Trozos de marisco fresco y dados de hortalizas se mezclan con brotes tiernos reinterpretando el salpicón tradicional. Grupo Aulanz

El Atlántico también inspira elaboraciones que incorporan materias primas del entorno, como el carpacho de cherne con cítricos, jengibre y maracuyá o la lubina canaria, que se sirve a la parrilla o frita en adobo. Una cocina que combina referencias gallegas con sabores del archipiélago sin perder de vista su identidad.

Quienes prefieran un formato más informal pueden acercarse a la barra, donde conviven las ostras francesas, las croquetas de jamón y gamba roja, las tortillas de patata o el bikini de lacón, queso Tetilla y trufa.

Un salón luminoso de tonos cálidos y techo con motivos gráficos se abre por completo hacia la terraza con vistas al campo de golf. Grupo Aulanz

La experiencia se completa con sesiones de showcooking, en las que la cocina se abre al comensal y forma parte del ambiente del restaurante.

Rías Bajas está abierto tanto a quienes llegan desde el campo de golf como a quienes se acercan desde Puerto del Carmen para disfrutar de una comida o una cena en este entorno, coronándose como punto de encuentro en la isla más allá de la actividad deportiva.

El arte culinario sale a jugar

El 2 de noviembre, Lanzarote Golf acogió la XII edición de Chefs & Golf, que celebró por primera vez su cita en Canarias. La convocatoria reunió a 64 jugadores en el torneo y combinó la competición con distintas actividades gastronómicas.

La jornada incluyó un espacio en el que productores insulares presentaron sus elaboraciones ante cocineros y empresarios del sector. Una oportunidad para acercar el producto local a profesionales de la restauración nacional.

Un jugador ejecuta su swing bajo la atenta mirada de sus compañeros en una jornada de golf al aire libre con el paisaje. Spain is Excellence

La gastronomía tuvo también un papel destacado en la cita, con la participación de chefs como Fran Martínez, Óscar Velasco, Marcelo Tejedor, Ricardo Sanz y Sara Peral, entre otros. En conjunto, los cocineros participantes sumaban 12 estrellas Michelin.

La programación culminó con una cena a ocho manos en Rías Bajas. Coco Montes, de PABÚ; Julián Mármol, de Yugo The Bunker; Cristóbal López, de Rías Bajas Lanzarote, y Rayco Arbelo, de Kentia Gourmet Club, se reunieron en la cocina para preparar un menú conjunto.

Cocineros y organizadores posan sonrientes frente al fotocall del encuentro Chefs and Golf en Lanzarote. Spain is Excellence

La recaudación de la cena se destinó a la Asociación Creciendo Yaiza, vinculando la iniciativa a una causa solidaria y al entorno en el que se celebraba.

Así, el arte culinario se convirtió también en una forma de colaboración con el territorio.

Concentrado frente a los fogones, un chef ultima los detalles de su plato durante el evento. Spain is Excellence

Una celebración que encaja con la evolución de la isla como destino: el paisaje, el deporte y la buena mesa pueden formar parte de una misma experiencia. Y en este rincón de Puerto del Carmen, la competición puede ser solo el comienzo de un plan que encuentra su mejor recuerdo compartiendo manteles.