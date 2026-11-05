Este miércoles, cuando España dormía, la expectación estaba puesta de lleno en lo que podía alcanzar un restaurante de un pequeño pueblo de Vizcaya entre montañas. Y las apuestas se han cumplido: el asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz ha coronado como el mejor restaurante del mundo según The World's 50 Best Restaurants, ahora conocido como The 50.

Un templo del producto pasado por la brasa que en los últimos años ha permanecido en el foco gastronómico mediático, a pesar de que a su propietario, precisamente, los focos le dieran igual. Ha sido en Lima, donde el cocinero vasco, acaba de alcanzar la cima.

Discreto, prudente y humilde, es frente a las brasa donde mejor se expresa. Una que domina con maestría. Arginzoniz, que no se separa de sus parrillas a las que mima con la manivela ajustando su nivel para los diferentes cocinados, llegó al segundo puesto en 2024 y se mantuvo en 2025,después de años consolidado en el Top 10.

Etxebarri se refugia entre las montañas del valle de Atxondo..jpg Etxebarri

Ahora desde el número uno, le siguen en segundo y tercer puesto respectivamente Gaggan (Bangkok) y Alchemist (Copenhague), respectivamente.

Qué se come y cuánto cuesta

Aunque la propuesta también se puede disfrutar en su formato de carta, el menú puede variar según la temporalidad y disponibilidad del producto. Así como encuentras espárrago en abril, encuentras erizo en enero, pero apenas habrá angulas en mayo. Tiene un precio que ronda los 300€ (sin maridaje), se sirve a mesa completa que, como máximo, puede ascender a seis comensales.

La máxima calidad y la soltura con las brasas se traducen en emblemáticos como el chorizo casero Joselito, la mozzarela de búfala que elabora con la leche de sus búfalas diariamente, la anchoa en salazón o la gamba de Palamós.

También puede caer una kokotxa de bacalao o, en su lugar, de merluza. El besugo es otro de sus clásicos, siempre y cuando la temporada lo permita. El chipirón en su tinta y cebolla caramelizada es otro de esos platos que no quieres que se acaben.

La verdura es otra que cambia con la estación. Dependerá de cuál sea, habrá guisante lágrima o no. Lo mismo ocurre con la Amanita caesarea. Pero no falla la yema de huevo con trufa. Otro que pide no parar de mojar pan.

La txuleta por la que peregrina gente de todos los rincones del mundo. Natalia Martínez

Pero reserva hueca para su majestuosa txuleta, una de las más -sino la más- afamada del país. Es de vaca rubia gallega, de 10 años y 38 días de maduración, considerada por muchos como la mejor carne que han probado.

Trinchada en finos lomos y servida, en compañía de su ensalada de lechuga con ese aliño que solo en el País Vasco saben conseguir. Hay que dedicarle su tiempo, es lo que se merece este templo. Tras este inciso, llegarán los postres.

En Etxebarri lo dulce está a la altura de lo salado. No iba Arginzoniz a dejar que la experiencia no tuviera un apoteósico final. Tiene reservado un helado de leche reducida y remolacha al que ya le han dedicado unas cuantas cartas de amor por Instagram.

Etxebarri, mejor restaurante del mundo.

Su soufflé de chocolate a la brasa y la tarta de queso rematan una comida (el servicio comienza a las 13:30 h) que pide sobremesa. Y el lugar, un 'baserri' vasco, con un salón amplio, revestido de madera, con ventanales por donde se cuela la luz que ilumina cada plato.

Una sobremesa para reposar y reflexionar también sobre los vinos que el sumiller Mohamed Benabdallah,ha servido. Porque Etxebarri no sería lo mismo sin él y la manera en la que comparte la bodega de este ya no tan discreto asador que ha hecho saltar las chispas de la gastronomía mundial.

Arginzoniz, que rara vez se ausenta de sus cocinas -salvo en ocasiones como esta-, acaba de culminar su carrera. Bittor mantiene el fuego encendido, esperemos que por mucho tiempo. Tras él, como explicó cuando fue entrevistado por la periodista Lakshmi Aguirre en Diálogos de Cocina, no hay sucesor y el legado de Etxebarri se quedará en el recuerdo de quienes lo vivieron.