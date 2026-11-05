Asador Etxebarri es el nuevo mejor restaurante del mundo. El restaurante ha alcanzado la primera posición de la lista The 50, hasta ahora conocida como The World's 50 Best Restaurants, en una gala en la que Lima ha sido sede mundial por primera vez.

La capital de Perú se convierte así en la primera capital latinoamericana en acoger la ceremonia de premios de la organización, tras la reubicación de esta 24ª edición que inicialmente iba a tener lugar en Abu Dabi.

Con este nuevo movimiento, el restaurante regentado por el vizcaíno Bittor Arginzoniz toma el relevo de Maido, que pasa a sumarse a la lista de The Best of the Best, ubicado precisamente en Lima, quien estos días ha hecho de anfitrión de excepción junto a otras grandes figuras de la cocina peruana, como Gastón Acurio y Virgilio Martínez.

Para conocer el nuevo mejor restaurante del mundo hay que viajar hasta Aspe, Vizcaya. E.E

Hasta 1.200 asistentes han podido conocer la noticia de primera mano y celebrar el ascenso del restaurante ubicado en Aspe, una aldea entre montañas en Vizcaya, a la cima de la gastronomía mundial según han decidido los votantes de la prestigiosa clasificación, propiedad de William Reed.

Con ello se produce el desenlace de una 'historia interminable' para el restaurante que más tiempo llevaba, más de una década, entre los diez mejores del mundo y Arginzoniz se convierte en el primer cocinero vasco en liderar la clasificación.

El chef Bittor Arginzoniz (i), dueño de El Asador Extebarri, habla al recibir el premio a mejor restaurante del mundo de 2026 este miércoles en Lima. EFE/ Paolo Aguilar

“Es un verdadero honor recoger este premio, que no habría sido posible sin todas las personas que me han ayudado a seguir trabajando en la técnica del fuego, una técnica ancestral”, ha agradecido el cocinero desde el escenario del Teatro Municipal de Lima.

Acompañado de su sumiller Mohamed Benabdallah —conocido como Moha—, quien el año pasado recibió el premio al mejor sumiller del mundo, también ha tenido palabras para las grandes olvidadas de la cocina: “Nuestras madres y abuelas, grandes cocineras que, con pasión, nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable”.

Los españoles que figuran en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo son DiverXO (Madrid), que ha caído del puesto 4 al 9; Enigma (Barcelona), de Albert Adrià, en el 29; y Elkano (Getaria), de Aitor Arregui, en el 33.

Por su parte, Ferran Adrià ha recibido el Icon Award, recogido en su nombre por su hermano Albert, ya que no pudo asistir a la gala por la presentación del último volumen de la Bullipedia del vino.

La lista ampliada 51-100

En el caso de España y Portugal, el balance de 2026 deja cuatro restaurantes en la lista ampliada, frente a los cinco de 2025 y los tres de 2024. Entre ellos figura Cocina Hermanos Torres, de Sergio y Javier Torres, en Barcelona, que escala del puesto 78 al 69.

También aparece Txispa, el proyecto del japonés Tetsuro Maeda en Axpe, que mejora cinco posiciones y alcanza el número 80. Por su parte, Belcanto, el restaurante lisboeta de José Avillez, sale del Top 50 —donde ocupaba el puesto 42 en 2025— y se sitúa en el 75. Cierra la representación ibérica Aponiente, de Ángel León, en El Puerto de Santa María, que desciende del 84 al 100.

El nuevo The 50

En septiembre la marca anunció el inicio de una nueva etapa. ¿Adiós a 50 Best? No exactamente. La organización cambia de nombre e identidad visual para convertirse en The 50, una enseña global que amplía su territorio, aunque mantiene intacta la esencia de su proyecto.

El cambio va más allá de una renovación estética. The 50 nace con la voluntad de reunir bajo un mismo paraguas todas las iniciativas que hasta ahora convivían bajo distintas denominaciones: las listas de los mejores restaurantes, bares, hoteles y viñedos del mundo, además de Discovery, su plataforma de descubrimiento y planificación de viajes. Una estructura común que busca ofrecer una experiencia más coherente y reconocible tanto para los profesionales del sector como para los viajeros y aficionados a la gastronomía.

La transformación incluye una identidad visual renovada, nombres más sencillos y un sitio web unificado, desde el que consultar las diferentes clasificaciones y propuestas. El objetivo es construir una marca con mayor alcance internacional, capaz de conectar gastronomía, hostelería y viajes, y de reflejar la diversidad de experiencias que forman parte de la industria.

Sin embargo, detrás del nuevo nombre permanece el mismo propósito. La organización, que lleva más de veinte años celebrando a las personas, los establecimientos y las experiencias que contribuyen a hacer extraordinaria la hostelería, insiste en que su razón de ser no cambia: seguir impulsando el sector y ayudando a que prospere, tanto en el presente como en las próximas generaciones.