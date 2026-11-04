Javi Estévez, uno de los cocineros que más ha contribuido a reivindicar la casquería en la alta cocina, abre una nueva vía profesional con Eneldo by Javi Estévez, una propuesta gastronómica premium para bodas y grandes eventos corporativos.

El chef de La Tasquería apuesta aquí por una cocina más transversal, en la que los guisos, los fondos y el recetario tradicional español toman el protagonismo, sin renunciar por completo a las vísceras que han definido su trayectoria.

El proyecto nace de la alianza con Grupo Eneldo Venues & Catering, una empresa con 45 años de experiencia en la organización integral de eventos. La compañía buscaba incorporar una propuesta gastronómica con mayor personalidad a su oferta y encontró en Estévez el perfil adecuado para desarrollar un nuevo catálogo de cócteles y menús.

El espacio de La Salle con el que cuenta Grupo Eneldo. Grupo Eneldo

Las conversaciones comenzaron antes del verano y, tras varios meses de pruebas y ajustes, la colaboración se pone en marcha con el objetivo de atender tanto celebraciones particulares como encuentros empresariales de gran formato.

"Es una pata que yo había abandonado hace mucho", reconoce el cocinero, que ya trabajó en el sector de los eventos durante su etapa en Doña Filo, aunque de aquello hace unos 15 años. La oportunidad ha vuelto a despertar su interés por una actividad que le permite explorar otros registros culinarios y ampliar el alcance de su cocina.

Más allá de la casquería

El principal cambio está en el planteamiento de los platos. Aunque habrá espacio para algunos clásicos vinculados a su universo gastronómico, como los callos o determinadas elaboraciones con oreja, la propuesta no estará construida alrededor de la casquería. La intención es llegar a un público más amplio con una cocina reconocible, sabrosa y de raíz tradicional, abierta también a influencias internacionales.

En los menús convivirán elaboraciones como un salpicón de bogavante, una sopa de cebolla o una terrina de salmón, junto a una cocina en la que los fondos y los matices de ingredientes como el miso tendrán un papel destacado. También habrá espacio para propuestas como tacos o tartares, siempre dentro de una oferta adaptable a las necesidades de cada cliente.

"Si queríamos crecer, no nos podíamos enfrascar en casquería", explica Estévez. El chef conoce bien las limitaciones que puede plantear este producto cuando se trata de diseñar menús para grupos numerosos, especialmente cuando entre los invitados hay personas que no están familiarizadas con las vísceras o que, sencillamente, no disfrutan de ellas. Por eso, la nueva línea amplía las posibilidades sin cerrar la puerta a su especialidad.

El rey de la casquería abre una nueva línea de negocio con formato catering. Javier Carbajal.

Quienes quieran llevar la casquería a sus celebraciones podrán hacerlo mediante propuestas específicas. El proyecto contempla puestos gastronómicos que podrán incorporarse a los eventos, como uno dedicado a los callos o una estación de cabezas de cochinillo preparadas en forma de tacos con inspiración mexicana. De este modo, la identidad de La Tasquería podrá estar presente en bodas y celebraciones sin condicionar el conjunto del menú.

De bodas a eventos

La colaboración se apoya en la experiencia y la infraestructura de Grupo Eneldo, que dispone de instalaciones, personal y una red comercial para atender celebraciones de distintas dimensiones. La propuesta podrá desarrollarse en espacios como La Salle y la finca Estilve, en la zona de Alcobendas, además de adaptarse a otros emplazamientos según las necesidades de cada cliente.

Las bodas constituyen una de las principales líneas de negocio, junto con los eventos corporativos de grandes marcas y empresas, que pueden requerir desde cócteles multitudinarios hasta almuerzos completos. La capacidad logística del grupo permitirá afrontar servicios de mayor escala, mientras que el equipo de Estévez aportará el diseño gastronómico y la supervisión culinaria.

Las infraestructuras con las que cuenta el Grupo Eneldo facilitan el desarollo de la nueva alianza con Javi Estévez. Grupo Eneldo

El reto, explica el chef, no consiste únicamente en elaborar un menú atractivo sobre el papel, sino en conseguir que funcione cuando llega al plato. Las pruebas iniciales han servido para ajustar las elaboraciones y comprobar que la propuesta encaja con las expectativas del grupo. Ahora, el equipo del cocinero trabaja sobre el terreno para trasladar sus recetas y métodos a las cocinas de Eneldo, formar al personal y supervisar los primeros servicios.

La alianza arranca con la intención de consolidarse a largo plazo. Estévez es consciente de que la puesta en marcha requiere tiempo para que ambos equipos se adapten y perfeccionen los procesos, especialmente en una actividad en la que cada espacio y cada celebración plantean necesidades diferentes.